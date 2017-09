Přípravné utkání fotbalistů do 21 let: ČR - Turecko, 31. srpna v Praze. Hráči ČR zleva (dolní řada) Václav Černý, Michal Sáček, David Machalík, Tomáš Zajíc, Aleš Matějů, (horní řada) Karel Knejzlík, Jindřich Staněk, Ondřej Mihálik, Jakub Pokorný, David Lischka a Ladislav Takács.

Přípravné utkání fotbalistů do 21 let: ČR - Turecko, 31. srpna v Praze. Hráči ČR zleva (dolní řada) Václav Černý, Michal Sáček, David Machalík, Tomáš Zajíc, Aleš Matějů, (horní řada) Karel Knejzlík, Jindřich Staněk, Ondřej Mihálik, Jakub Pokorný, David Lischka a Ladislav Takács. ČTK/Deml Ondřej

Praha - Česká fotbalová reprezentace do 21 let vstoupí v úterý do kvalifikace mistrovství Evropy. Omlazený výběr trenéra Vítězslava Lavičky odstartuje boje o šampionát, který v roce 2019 hostí Itálie spolu se San Marinem, zápasem proti Bělorusku.

Lvíčata vstupují do kvalifikace se zpožděním, protože v létě startovala na mistrovství Evropy v Polsku. V nově tvořícím se týmu z hráčů ročníku 1996 a mladších zbyli i dva pamětníci - záložníci Václav Černý z Ajaxu Amsterodam a Michal Sáček ze Sparty.

Oproti tomu Bělorusko odehrálo už dva kvalifikační zápasy, když porazilo 1:0 San Marino a prohrálo 0:2 s Řeckem. "V Borisově v utkání Běloruska s Řeckem rozhodlo to, že domácí si nechali dát rychle gól, když neatakovali střelce," uvedl webu FAČR asistent trenéra Josef Pešice.

"Po změně stran se ale Bělorusové zlepšili, zdálo se, že by mohli i vyrovnat, ale pak hráli dlouhé minuty bez vyloučeného Seďka a Řekové si výhru ještě pojistili," přidal Pešice, který během nedávné pozorovací mise viděl i zápasy dvou zbývajících soupeřů Chorvatska a Moldavska.

Jednadvacítka se v Jablonci představí po dvou letech, naposledy tam zahájila úspěšné boje o červnový šampionát v Polsku výhrou 4:1 nad Maltou. Na severu Čech si Lvíčata zahrála zatím desetkrát a osmkrát vyhrála a jednou remizovala. Jedinou prohru zaznamenala v roce 2012 v baráži s Ruskem, kdy je porážka 0:2 připravila o účast na Euru v Izraeli.

Zápas proti Bělorusku začne na stadionu Střelnice v 18:00. Na šampionát postoupí devět vítězů skupin, zatímco čtyři nejlepší celky na druhých místech jdou do baráže o zbývající dvě místa.