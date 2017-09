Kvalifikační utkání fotbalistů do 21 let o postup na mistrovství Evropy ČR - Bělorusko 5. září v Jablonci nad Nisou. Český fotbalista Ondřej Mihálik (vpravo) a Jegor Chvalko z Běloruska

Kvalifikační utkání fotbalistů do 21 let o postup na mistrovství Evropy ČR - Bělorusko 5. září v Jablonci nad Nisou. Český fotbalista Ondřej Mihálik (vpravo) a Jegor Chvalko z Běloruska ČTK/Petrášek Radek

Praha - Česká fotbalová reprezentace do 21 let vstoupila do kvalifikace mistrovství Evropy remízou 1:1 s Běloruskem. Nově se tvořící výběr trenéra Vítězslava Lavičky v Jablonci vedl od osmé minuty po brance Václava Černého, ale o tři body ho v nastavení připravil Michail Šibun.

"Je to zklamání, protože jsme nedokázali zápas dovést k vítězství, což byl hlavní cíl. Ale viděli jste sami, že víc než s houževnatým soupeřem jsme bojovali s vlastní nervozitou," řekl Lavička. "Dali jsme sice brzký gól, ale nedokázali jsme kontrolovat hru, i když jsme měli další šance, které mohly zápas rozhodnout," dodal.

Zatímco Bělorusko hrálo už třetí kvalifikační utkání, česká jednadvacítka zasáhla do bojů o šampionát v roce 2019 se zpožděním, protože v létě startovala na mistrovství Evropy v Polsku. V současném týmu z hráčů ročníků 1996 a mladších zbyli i dva pamětníci - záložníci Václav Černý a Michal Sáček.

A právě Černý už v osmé minutě otevřel skóre. Záložník Ajaxu Amsterodam využil špatnou rozehrávku soupeře a z hranice velkého vápna zamířil do protipohybu brankáře. Pro odchovance Příbrami to byla osmá branka při čtrnáctém startu za jednadvacítku.

"Dobře jsem to přečetl, že to bude vracet na stopera. Podařilo se mi to zpracovat do běhu a levačkou to pak umístit k tyči. Ale to se teď vůbec nepočítá," uvedl Černý, který se po zápase nechtěl vymlouvat na krátkou přípravu nového týmu. "Měli jsme zápas s Tureckem, měli jsme hodně tréninků na to, abychom se sehráli. V tom problém nebyl a měli jsme prostě vyhrát," dodal.

Také po přestávce měli domácí navrch, ale žádná ze slibných šancí se neujala. Nejblíže druhé brance byl Tomáš Zajíc, který po přímém kopu z dorážky trefil břevno. Bělorusové si vypracovali jednu velkou příležitost, střídajícího Jevgenije Ševčenka ale zblízka vychytal Jindřich Staněk.

Až do nastavení šlo o jedinou šanci hostů, kteří se přesto dočkali vyrovnání. Český tým v závěru začal hrát zbytečně nervózně a po rohovém kopu, na který vyběhl i běloruský brankář, se dostal k odraženému míči Šibun a prostřelil všechno, co mu stálo v cestě.

Kvalifikace na ME 2019 fotbalistů do 21 let - hráno v Jablonci:

-------

Skupina 1:

ČR - Bělorusko 1:1 (1:0)

Branky: 8. Černý - 90.+3 Šibun. Rozhodčí: Silagava - Varamišvili, Pipia (všichni Gruz.). ŽK: Takács - Pavlovec, Klimovič. Diváci: 3126.

ČR: Staněk - Matějů, Kulhánek, Šural (11. Pokorný), Knejzlík - Černý, Sáček, Takács, Machalík, Mihálik (81. Trubač) - Pulkrab (60. Zajíc). Trenér: Lavička.

Bělorusko: Šerbickij - Pjačenin, Pavlovec, Volkov, Chvalko - Antilevskij (61. Šibun), Berezkin, Klimovič, Gromyko (90.+4 Ivanov), Bessmertnyj - Kijko (63. Ševčenko). Trenér: Rumbutis.

Tabulka:

1. Řecko 2 2 0 0 7:1 6 2. Bělorusko 3 1 1 1 2:3 4 3. Chorvatsko 1 1 0 0 3:0 3 4. Moldavsko 3 1 0 2 3:8 3 5. ČR 1 0 1 0 1:1 1 6. San Marino 2 0 0 2 0:3 0