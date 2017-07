Tbilisi - Čeští fotbalisté postoupili do semifinále mistrovství Evropy hráčů do 19 let. Svěřenci trenéra Jana Suchopárka v závěrečném utkání skupiny A porazili domácí Gruzii 2:0 a obsadili druhé místo za Portugalskem. Tomu výhru ve skupině nesebrala ani závěrečná remíza 2:2 se Švédskem. Čechy ve středečním semifinále čeká vítěz skupiny B, o kterém se v neděli rozhodne mezi Anglií, Německem a Nizozemskem.

Gruzínci potřebovali k postupu vyhrát, zatímco Čechům stačila i remíza. Podle toho to na trávníku vypadalo. Domácí se snažili tlačit, ale česká defenziva byla pevná. Na druhé straně přinášely nebezpečí centry Sadílka. Turyna sice ještě dva nevyužil, ale v posledních vteřinách poločasu si na Sadílkův roh naskočil kapitán Šašinka a zařídil hlavou vedení.

Bránění standardních situací nevyšlo Gruzii ani po změně stran. V 70. minutě Sadílek opět zahrál roh, míč přetáhl na zadní tyč, kde byl nehlídaný Holík a z voleje z úhlu propálil gólmana. Vzápětí sudí zápas zhruba na deset minut přerušil poté, co byl zasažen do hlavy předmětem z hlediště a musel se nechat ošetřit.

Ani delší pauza český tým nevyvedla z koncentrace a v závěrečných 20 minutách už si výhru a postup pohlídal. Češi jsou v semifinále poprvé od roku 2011, kdy silný ročník 1992 vedený trenérem Jaroslavem Hřebíkem došel až do finále.

Mistrovství Evropy fotbalistů do 19 let v Gruzii:

Skupina A:

Tbilisi: ČR - Gruzie 2:0 (1:0)

Branky: 45. Šašinka, 70. Holík.

Sestava ČR: Jedlička - Mareček, Král, Chaluš, Holík (90.+10 Čech) - Chvěja (67. Granečný), Havelka, Tischler, Sadílek - Šašinka, Turyna (88. Graiciar). Trenér: Suchopárek.

Gori: Portugalsko - Švédsko 2:2 (0:1).