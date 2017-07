Tbilisi - Čeští fotbalisté do 19 let prohráli v druhém utkání na mistrovství Evropy v Gruzii s Portugalskem 1:2 a k postupu do semifinále potřebují v posledním duelu skupiny A s domácím výběrem uhrát aspoň bod. Celek z Pyrenejského poloostrova dnes v Tbilisi vedl od 35. minuty, kdy se trefil Mesaque Dju, hned za pět minut srovnal Martin Graiciar, ale v 74. minutě rozhodl Rui Pedro.

"Portugalsko více drželo míč, my jsme velice dobře bránili a hlavně v prvním poločase jsme byli po zisku nebezpeční. Dobře jsme zareagovali na první obdrženou branku, bohužel jsme doplatili na dvě chybky v defenzivě, které soupeř potrestal," řekl český trenér Jan Suchopárek.

Portugalsko vyhrálo i druhý zápas na turnaji a stalo se prvním semifinalistou. Suchopárkovi svěřenci jsou po úvodní výhře 2:1 nad Švédskem na druhém místě tabulky o skóre před Gruzií, s kterou v sobotu od 18:00 uzavřou skupinu. Seveřané jsou bez bodu a šance na postup poslední. Do semifinále projdou první dva týmy ze skupiny.

"Myslím, že jsme psychicky silní, nemusíme kluky na tohle připravovat. Víme, že matematika je jasná, ale my půjdeme vyhrát," uvedl Suchopárek.

Český celek přestál úvodní portugalský tlak a v 18. minutě měl první velkou šanci. Balon se dostal až k osamocenému Hlavatému, jehož střelu ze záklonu vyškrábl brankář Costa nad břevno.

Mladíci drželi s favoritem krok, ale v 35. minutě inkasovali. Joao Filipe poslal z levé strany přízemní centr do vápna a nabíhající Dju střelou k tyči překonal Jedličku.

Češi ale hned za pět minut po podobné akci srovnali. Holíkův centr zprava se dostal až ke Graiciarovi a ten přízemní ranou k tyči nedal brankáři šanci.

Suchopárkův celek favorita přestřílel, ale k bodům to nevedlo. Český tým totiž nechal v 74. minutě nacentrovat z levé strany Leaa a úplně nehlídaný Rui Pedro hlavičkou rozhodl o druhém portugalském vítězství na turnaji. Mladým reprezentantům se v poslední minutě povedlo podruhé dostat balon do sítě, ale turecký rozhodčí Palabiyik Chalušovu trefu z poloviny hřiště nakonec neuznal, neboť šlo o nepřímý kop.

"Chtěl jsem to kopat na zadní tyč, už jsem myslel, že jsem to přetáhl. Nakonec to tam spadlo, ani jsem se neradoval a všichni kluci na mě naskákali. Pak přiběhl rozhodčí a řekl, že gól neplatí," uvedl Chaluš. "Myslím, že branka asi právem nebyla uznána, byl to nepřímý kop," dodal Suchopárek.

Česká devatenáctka startuje na mistrovství Evropy poprvé od zisku stříbra v roce 2011.

Mistrovství Evropy fotbalistů do 19 let - Tbilis:

Skupina A:

ČR - Portugalsko 1:2 (1:1)

Branky: 40. Graiciar - 35. Dju, 74. Rui Pedro.

Sestava ČR: Jedlička - Holík, Král, Chaluš, Granečný - Havelka, Tischler - Chvěja, Hlavatý (62. Šašinka), Sadílek - Graiciar (80. Turyna). Trenér: Suchopárek.

Gruzie - Švédsko 2:1 (2:0).

Tabulka:

1. Portugalsko 2 2 0 0 3:1 6 2. ČR 2 1 0 1 3:3 3 3. Gruzie 2 1 0 1 2:2 3 4. Švédsko 2 0 0 2 2:4 0