Tbilisi - Česká fotbalová reprezentace vstoupila do mistrovství Evropy hráčů do 19 let v Gruzii šťastným vítězstvím 2:1 nad Švédskem. Oba góly výběru trenéra Jana Suchopárka, který na šampionátu startuje po šesti letech, vstřelil útočník Daniel Turyna.

Poprvé se prosadil hlavou po centru Libora Holíka ve 42. minutě nikým nehlídán na malém vápně. Druhou branku přidal sparťanský útočník v 55. minutě střelou z hranice šestnáctky, když se k němu odrazil míč po zákroku švédského brankáře Marka Johanssona.

"Dlouho jsme zvažovali, koho pošleme do hry na postu útočníka, největší otazník jsme měli nad Danem Turynou, protože od dubna nehrál. Nakonec jsme se rozhodli pro tuhle variantu i díky určitým pohovorům s hráči," uvedl na webu FAČR Suchopárek. "Víme, že duo Šašinka-Turyna je velice úderné. Zápas to potvrdil, po prostřídání byla naše síla trošku menší, ale nakonec jsme zápas zvládli," dodal.

Soupeři se po nedůslednosti české obrany podařilo snížit v 77. minutě zásluhou Viktora Gyökerese a v závěru Švédové sahali po vyrovnání. Jenže Teddy Bergqvist z metru minul hlavou odkrytou branku a dvakrát zachránil české mladíky gólman Martin Jedlička. Po jeho druhém zákroku navíc Michal Sadílek trefil při odkopu tyč vlastní branky.

"Soupeř za stavu 2:0 přešel na hru se třemi útočníky a nám se nepovedlo některé situace dobře ubránit a inkasovali jsme. Švédové pak nakopávali míče, těžko jsme se vyrovnávali s jejich výškovou převahou, ale se štěstím jsme vedení udrželi a vyhráli," řekl Suchopárek.

Česká devatenáctka startuje na mistrovství Evropy poprvé od zisku stříbra v roce 2011. K druhému utkání nastoupí proti favorizovanému Portugalsku, které si dnes i v oslabení poradilo 1:0 s Gruzií. S domácím výběrem zakončí Češi skupinu v sobotu. Do semifinále postoupí dva celky.

"Jedno vítězství samozřejmě nemusí nic znamenat. Musíme reagovat na nezvykle horké počasí, úbytky sil budou značné," prohlásil Suchopárek. "Na Portugalsko se nachystáme, určitě nebudeme jenom bránit, budeme hrát znovu o vítězství," dodal.

Mistrovství Evropy fotbalistů do 19 let:

Skupina A:

Tbilisi: ČR - Švédsko 2:1 (1:0)

Branky: 42. a 55. Turyna - 77. Gyökeres.

Sestava ČR: Jedlička - Holík, Chaluš, Král, Granečný - Chvěja, Havelka, Mareček (89. Lingr), Sadílek - Šašinka (90.+4 Graiciar), Turyna (72. Novotný). Trenér: Suchopárek.

Gori: Gruzie - Portugalsko 0:1 (0:0)

Tabulka:

1. ČR 1 1 0 0 2:1 3 2. Portugalsko 1 1 0 0 1:0 3 3. Švédsko 1 0 0 1 1:2 0 4. Gruzie 1 0 0 1 0:1 0