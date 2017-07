Tbilisi - Čeští fotbalisté mohou být po šesti letech opět ve finále mistrovství Evropy hráčů do 19 let. V semifinále turnaje v Gruzii k tomu potřebují zdolat Anglii - soupeře, který vyhrál všechny tři zápasy v základní skupině a který z posledních 28 utkání zaváhal jen třikrát.

Český výběr byl dosud ve finále šampionátu dvakrát. V roce 2001 a v roce 2011, kdy se to povedlo silnému ročníku 1992 v čele se současnými reprezentanty Ladislavem Krejčím, Pavlem Kadeřábkem, Jakubem Brabcem či Tomášem Kalasem pod vedením trenéra Jaroslava Hřebíka. Titul však zatím uniká a napravit se to bude snažit současná parta pod trenérem Janem Suchopárkem.

Češi v základní skupině porazili Švédsko 2:1, prohráli s Portugalskem 1:2, ale následně výhrou 2:0 nad domácí Gruzií vybojovali postup. A nyní chtějí zaskočit i Anglii, která přehrála Bulharsko 2:0, Nizozemsko 1:0 a Německo 4:1.

"Je to asi nejlepší tým v našem ročníku, takže bude super si s nimi zahrát. A vzhledem k tomu, že teď dlouho neprohráli, tak můžeme být první, kdo je porazí," řekl obránce Matěj Chaluš. "Pro mnoho z nás je to soupeř, kterého jsme si přáli, a bude to výzva se s ním střetnout," doplnil útočník Daniel Turyna.

Anglický celek spoléhá na silné individuality. Na straně se hodně prosazuje Ryan Sessegnon a v útoku silný Ben Brereton. Oba dali po třech gólech. "Já se na souboj s Breretonem těším, protože to bude konečně velký útočník. Zatím jsem tady proti sobě měl většinou menší rychlé hráče," sdělil Chaluš.

Zatím není jisté, zda bude moci trenér Keith Downing postavit stopera Trevoha Chalobaha z Chelsea a záložníka Andreho Dozzella, kteří se v duelu s Německem zranili. "Oni nebudou hrát tak týmově jako my, mají tam větší individuality. Když ale budeme my hrát tak týmově jako třeba proti Gruzii, tak můžeme uspět," řekl Turyna.

"Ostatní reprezentační trenéři nám tu pomáhají sledováním soupeřů. Angličany měl na starosti Luboš Kozel a předal mi obsáhlé informace. Mají výborné individuality, jsou efektivní v koncovce. Když budeme i my efektivní směrem dopředu, tak budeme mít šanci. I oni mají vzadu okénka," dodal trenér Suchopárek.

Utkání začne ve středu v 18:00, přímý přenos vysílá Eurosport. Od 15:00 se hraje úvodní semifinále mezi Portugalskem a Nizozemskem.