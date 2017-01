Zlín - Fotbalisty Zlína posílili francouzský útočník Jean-David Beauguel a brankář Milan Švenger. Čtyřiadvacetiletý Beauguel, který skončil po podzimu v pražské Dukle, dnes uzavřel se čtvrtým celkem ligové tabulky kontrakt na dva roky. Třicetiletý Švenger se domluvil s vedením klubu na roční smlouvě. Oba se už v novém působišti zapojili do přípravy.

"Jsem rád, že hráče s takovými parametry můžeme přivítat v našem týmu. Hlavní prioritou bylo obsadit tato dvě místa v sestavě. Od obou si hodně slibujeme, měli by být přínosem" uvedl na klubovém webu manažer Zlína Zdeněk Grygera.

Beauguel si připsal za dvě a půl sezony v dresu Dukly 61 ligových startů a vstřelil devět branek. Osm gólů dal hned v prvním roce svého působení. Působil také v Nizozemsku, kde rok hrál za RKC Waalwijk. Má za sebou také angažmá v Tunisku a Francii.

Švenger přestoupil v osmnácti letech z Jablonce do Sparty, dlouho ale putoval po hostováních. První ligu začal chystat před devíti lety v Mostu. Od léta 2009 se vrátil do Sparty a na podzim 2011 si vybojoval místo v prvoligovém kádru na úkor klubové legendy Jaromíra Blažka. V létě 2012 odešel hostovat do Senice. Poté působil v béčku Sparty, hostoval ve Vlašimi, Bohemians 1905 a v létě 2015 odešel na hostování do Příbrami. V první lize odchytal 42 zápasů.