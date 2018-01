Lausanne (Švýcarsko) - Čeští fotbalisté se v Lize národů utkají s Ukrajinou a Slovenskem. Rozhodl o tom los v Lausanne, který obstaral Vladimír Šmicer. Bývalý český reprezentant přiřadil svěřence trenéra Karla Jarolíma do první skupiny Ligy B.

Skupiny se odehrají na podzim letošního roku. Jejich vítězové postoupí do vyšší ligy, poslední celky naopak sestoupí. Vítězové v Lize A si v červnu 2019 zahrají Final Four.

Nová soutěž UEFA je zároveň dodatečnou kvalifikací na mistrovství Evropy 2020. Každá ze čtyř lig bude mít jedno účastnické místo, o které budou v březnu 2020 bojovat vždy čtyři nejlepší týmy, které si postup nezajistí z běžné kvalifikace. Celkem 16 celků se tak utká o čtyři místa na šampionátu. K jejich získání bude třeba vyhrát semifinále a finále.

Proti Slovensku čeká fotbalisty prestižní federální derby. Obě země se od rozdělení Československa v roce 1993 utkaly desetkrát. Češi vyhráli pětkrát, dvakrát duel skončil remízou a třikrát zvítězili Slováci včetně posledního přípravného utkání v březnu 2015 (1:0).

Ve slovenském výběru je i několik hráčů české ligy jako brankáři Matúš Kozáčik a Martin Dúbravka, stoper Lukáš Štetina či záložník Patrik Hrošovský. Největšími hvězdami jsou Marek Hamšík z Neapole, Martin Škrtel z Fenerbahce a Milan Škriniar z Interu Milán.

S Ukrajinou se dosud Češi utkali jen dvakrát v rámci přípravy. V roce 2011 doma vyhráli 4:0, o rok později remizovali ve Lvově 0:0. Tým trenéra Andreje Ševčenka, který je největší legendou ukrajinského fotbalu, v poslední kvalifikaci o mistrovství světa skončil třetí ve skupině za Islandem a Chorvatskem.

Kapitánem ukrajinského týmu je Ruslan Rotaň, který na podzim oblékal dres pražské Slavie. Do kádru patří i další hráč z Edenu Eduard Sobol. Klíčovými postavami jsou krajní záložníci Andrij Jarmolenko z Dortmundu a Evgen Konopljanka ze Schalke.

Ohlasy na losování:

Michael Krmenčík (reprezentant ČR, útočník Plzně): "Myslím, že silnější týmy jsme ani dostat nemohli, ale těším se na to. I proto, že v Plzni máme spoluhráče Matúše Kozáčika a Patrika Hrošovského, kteří Slovensko reprezentují. Proti Slovensku ani Ukrajině jsem nikdy nehrál a těším se na oba zápasy. Bude to zajímavá konfrontace a doufám, že z toho vzejdeme vítězně. Liga národů je podle mě dobrá volba. Je lepší menší skupina, než tam mít víc týmů. Pro cestování je dobře, že Slovensko je hned vedle nás a Ukrajina je také kousek."

Jan Kopic (reprezentant ČR, záložník Plzně): "Myslím, že jsou to dobří soupeři. Hlavně Slovensko bude pro nás hráče i pro diváky hodně prestižní, protože ta československá rivalita je tady pořád. Myslím, že se máme na co těšit. Možná se před zápasem s Páťou Hrošovským nebo Kozou (Matúšem Kozáčikem) hecneme. Nějak to hrotit určitě nebudeme, ale samozřejmě, kdo z toho duelu vyjde vítězně, ten bude mít pak v kabině navrch. Libí se mi, že se v Lize národů bude o něco hrát. Ne, že by se v přátelácích o nic nehrálo, ale nemělo to takový náboj. Teď bude motivace větší."

Václav Kadlec (reprezentant ČR, útočník Sparty): "Každá naše konfrontace se Slovenskem je sledovaná a ani teď to nebude jiné. Vzájemné zápasy budou zajímat fanoušky a vlastně i celou veřejnost. Zkrátka bude to stejné jako například i v hokeji. O ukrajinském reprezentačním týmu samozřejmě nemám takový přehled jako o tom slovenském, ale vím, že se ani oni nedostali na mistrovství světa. Budou to vyrovnané zápasy, což odpovídá tomu, že byly všechny tři týmy před losováním zařazené do League B."

Patrik Hrošovský (reprezentant SR, záložník Plzně): "Je to zajímavé, že jsme dostali dva sousedy Slovenska, aspoň to nebude daleké cestování. Hlavně s Českem to může být zajímavá konfrontace. Už jsem jednou s Českem hrál, sice to byl tehdy jenom přípravný zápas, ale porazili jsme je. Doufám, že se to podaří znovu. Těžko říct, jaké máme šance na postup. Ukrajina je velmi silný soupeř, měli jsme je i předtím v kvalifikaci. Nebude to jednoduché."

Los základních skupin fotbalové Ligy národů:

--------

Liga A:

Skupina 1: Nizozemsko, Francie, Německo.

Skupina 2: Island, Švýcarsko, Belgie.

Skupina 3: Polsko, Itálie, Portugalsko.

Skupina 4: Chorvatsko, Anglie, Španělsko.

Liga B:

Skupina 1: Česká republika, Ukrajina, Slovensko.

Skupina 2: Turecko, Švédsko, Rusko.

Skupina 3: Severní Irsko, Bosna a Hercegovina, Rakousko.

Skupina 4: Dánsko, Irsko, Wales.

Liga C:

Skupina 1: Izrael, Albánie, Skotsko.

Skupina 2: Estonsko, Finsko, Řecko, Maďarsko.

Skupina 3: Kypr, Bulharsko, Norsko, Slovinsko.

Skupina 4: Litva, Černá Hora, Srbsko, Rumunsko.

Liga D:

Skupina 1: Andorra, Kazachstán, Lotyšsko, Gruzie.

Skupina 2: San Marino, Moldavsko, Lucembursko, Bělorusko.

Skupina 3: Kosovo, Malta, Faerské ostrovy, Ázerbájdžán.

Skupina 4: Gibraltar, Lichtenštejnsko, Arménie, Makedonie.