Nyon (Švýcarsko) - Fotbalisté Sparty se ve druhém kole Evropské ligy utkají s Rostovem, který se do soutěže dostal z Ligy mistrů, kde mimo jiné porazil Bayern Mnichov. První zápas se v Rusku odehraje 16. února, odveta na Letné je na programu o týden později.

Sparta odstartuje play off v Rusku podruhé za sebou, protože v minulé sezoně ve druhém kole vyřadila po výsledcích 1:0 a 3:0 Krasnodar. Následně si letenský celek v osmifinále poradil i s Laziem Řím a vypadl až ve čtvrtfinále, kde nestačil na Villarreal.

Rostov ve skupině Ligy mistrů skončil třetí za Atléticem Madrid a Bayernem, se kterým si v domácím prostředí dokázal poradit 3:2. Pro ruský celek šlo o jediné vítězství ve skupině, ve které dvakrát remizoval s PSV Eindhoven a dvakrát prohrál s Atléticem a jednou s Bayernem.

V předkolech si Rostov poradil s Anderlechtem a Ajaxem. "Je to velká hrozba. Přiznám se, že když jsem ty výsledky viděl, na chvíli jsem přestal mluvit. Ale neskládáme zbraně. Kdo říká, že Rostov nemůžeme překvapit?" uvedl na webu Sparty trenér David Holoubek. "Příprava na dvojzápas začne v podstatě už teď. Začneme si shánět potřebné materiály a brzy také vyrazíme do Ruska na sledování zápasu," dodal.

V Rostově byli s losem spokojeni. "Mohli jsme dostat velmi silný tým, ale máme Spartu," citoval server sport-express.ru asistenta trenéra Dmitrije Kiričenka. "Konkrétní přání na los jsem neměl. Ale před pár dny jsem se bavil s manželkou, která řekla, že budeme hrát proti Spartě. Byla to předtucha," uvedl.

Další dvojice tvoří například Astra Giurgiu s Genkem, kde působí bývalý stoper Sparty Jakub Brabec. Záložníka Adama Hlouška s Legií Varšava čeká amsterodamský Ajax, za který by mohl nastoupit talentovaný Václav Černý. Los také proti sobě svedl Manchester United a St. Etienne, takže záložníka anglického celku Paula Pogbu čeká souboj se starším bratrem Florentinem.

Nejhorší možný los, řekl k Rostovu Vácha

Žádné velké nadšení po losu druhého kola Evropské ligy mezi fotbalisty Sparty nezavládlo. Letenský celek v únoru nastoupí proti Rostovu a záložník Lukáš Vácha v rozhovoru pro klubový web dokonce prohlásil, že jde o nejhorší možný los.

"Byli jsme asi připraveni na vše, ale tohle je skutečně ten nejhorší možný los, jaký mohl být," uvedl Vácha. "V kabině jsme nijak netipovali, ani já osobně jsem si nikoho nepřál, protože se mi to nevyplácí. Dopadlo to nějak divně," řekl sedmadvacetiletý fotbalista.

Spartu čeká cesta do Ruska opět po roce, protože v minulém ročníku vyřadila ve druhém kole Krasnodar. Pražané pak došli až do čtvrtfinále. "Bylo by fajn, kdyby se opakoval tenhle příběh i tentokrát, ale bude to hodně těžké," prohlásil Vácha.

Rostov v předkolech Ligy mistrů přešel přes Anderlecht s Ajaxem a ve skupině dokázal doma porazit Bayern Mnichov. "To, že se dostali do skupiny Ligy mistrů, je velmi dobrá vizitka. Stejně tak i vítězství nad Bayernem, který patří ke světové špičce. To mluví za vše," řekl Vácha.

Osminásobný český reprezentant se momentálně zotavuje po zářijové operaci kolena a doufá, že proti Rostovu už bude moci nastoupit. "Pevně doufám, že to bude můj první soutěžní zápas po zranění," uvedl.