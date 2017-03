Praha - Novým trenérem fotbalistů Sparty se stal Petr Rada. Bývalý kouč české reprezentace na lavičce nahradí dvojici Tomáš Požár, David Holoubek, která byla kvůli špatným výsledkům odvolána v pondělí. Pražský klub o tom informoval na svém webu.

Rada v předchozím angažmá vedl poslední Příbram, kde skončil na začátku ledna i kvůli úsporným opatřením v klubu. Osmapadesátiletý kouč předtím působil ve Slavii, Teplicích, Jihlavě, Liberci, Jablonci a Plzni. S 285 odkoučovanými zápasy v lize je sedmým nejzkušenějším českým trenérem.

Sparta po 20 ligových kolech z třetího místa tabulky ztrácí devět bodů na vedoucí Slavii a pět na druhou Plzeň, která má k dobru středeční dohrávku na hřišti Bohemians 1905. Rada si soutěžní premiéru v novém působišti odbude v pátečním domácím duelu proti pátému Zlínu. Ten je za Spartou o čtyři body stejně jako třetí Mladá Boleslav.

Požár s Holoubkem skončili po nepovedeném vstupu do jara. Sparta v Evropské lize vypadla s Rostovem po debaklu 0:4 a remíze 1:1. Letenským se nedařilo ani v domácí soutěže, kde prohráli v Jablonci (1:3) a Mladé Boleslavi (0:1) a doma porazili pražské rivaly Bohemians 1905 i Duklu po nepřesvědčivých výkonech shodně 1:0.

Rada je již čtvrtým hlavním trenérem Sparty v této sezoně. Odvolaného Zdeňka Ščasného v září nahradil Holoubek, který však kvůli chybějící licenci mohl vykonávat funkci jen omezenou dobu. Na konci prosince byl oficiálním koučem jmenován sportovní ředitel Požár.

Rada přiznal, že zájem z Letné nečekal

Nový trenér fotbalové Sparty Petr Rada přiznal, že ho zájem letenského klubu překvapil. Osmapadesátiletý kouč, který v minulosti vedl českou reprezentaci nebo Slavii, sice věděl, že pražský celek nemá nejlepší výsledky, nečekal však, že by mohl sáhnout k výměně koučů.

"Ani mě nenapadlo, že by mohlo dojít k nějaké změně," řekl Rada na dnešním setkání s novináři. "Bylo to rychlé, událo se to během včerejška. Byl jsem oslovenej, vzal jsem si nějaký horizont, abych si projel situaci. A protože jsem trenér, tak chci trénovat. To je pro mě podstatné. Jsem rád, že to je zrovna ve Spartě," dodal.

Na Letné Rada podepsal smlouvu na dobu neurčitou. "Ve Spartě to asi takhle mají, ale je předčasné se o tom bavit. Nejsem ten, kdo by licitoval o smlouvě. Přišel jsem do Sparty jako trenér a tyhle věci budeme řešit později," prohlásil kouč, který naposledy vedl poslední Příbram.

Podle Rady však na tom Pražané nejsou zase tak špatně. "Nevím, jestli je Sparta nemocná. Myslím, že je zdravá. Útlum tam samozřejmě je, budu se snažit, aby se to zlepšilo a přidalo se na bojovnosti a nasazení," uvedl. "Viděl jsem zápas v Boleslavi a s Duklou. Někdy chybělo trochu fotbalovýho štěstíčka a větší údernost v domácích zápasech," přidal.

První zápas v novém působišti čeká Radu už v pátek proti pátému Zlínu, který na třetí Spartu ztrácí stejně jako čtvrtá Mladá Boleslav čtyři body. "Musíme ho zvládnout výsledkově a pokud možno i herně. Pak bude reprezentační pauza, kde bude prostor pobavit se o nějakých věcech," prohlásil.

Rada v minulosti vedl Teplice, Jihlavu, Liberec, Jablonec, Plzeň a Slavii, nemyslí si ale, že by mu angažmá v Edenu mohlo u fanoušků Sparty uškodit. "Nikdy jsem neřekl, že jsem někomu nakloněnej. Jsem trenér a chci trénovat. Necítím, že by mě někdo srovnával se Slavií. Nikdy jsem tam nehrál, nevidím v tom problém," uvedl.

Rada navíc díky angažmá na Letné zkompletoval pomyslný domácí hattrick, když vedl obě pražská S a navíc i národní tým. "Takhle to neberu. Jsou tady i jiní trenéři, co to tak měli. Já hlavně každýmu trenérovi přeju, aby mohl trénovat reprezentaci, protože to je asi nejvíc, co tady může být," prohlásil.