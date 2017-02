Praha - Fotbalisté Sparty absolvují ve čtvrtek ostrý vstup do jarní části sezony. V úvodním utkání druhého kola Evropské ligy nastoupí proti FK Rostov a rádi by oživili vzpomínky na minulý ročník, kdy ve stejné fázi vyřadil jiný ruský celek FK Krasnodar a nakonec došel až do čtvrtfinále.

"Chceme s Rostovem uspět. Duel se hraje na dva zápasy, tomu přizpůsobíme taktiku. Věříme, že jsme schopni uspět, i když proti nám stojí velmi kvalitní tým s dobře organizovanou hrou," řekl sportovní manažer a trenér Tomáš Požár, kterého čeká pohárová premiéra.

V ní bude s největší pravděpodobností postrádat největší hvězdu týmu záložníka Tomáše Rosického. Bývalý reprezentační kapitán zatím od letního návratu na Letnou z Arsenalu odehrál kvůli vleklým potížím s achilovkou jen pár minut v lize v září proti Mladé Boleslavi.

"Pokud jsou tu ruští novináři, tak řeknu, že Tomáš je na Rostov připravený. Ale pro naše lidi musím říct, že zatím to nevypadá, že by byl na Rostov připravený," prohlásil na pondělní tiskové konferenci Požár, který nebude moci využít ani zraněné Václava Kadlece, Martina Frýdka, Lukáše Marečka a Ondřeje Zahustela

Rostov do vyřazovací části Evropské ligy zamířil ze třetího místa v základní skupině Ligy mistrů, kde dokázal porazit 3:2 Bayern Mnichov a odehrál dva vyrovnané zápasy s Atléticem Madrid (0:1, 1:2). Přípravu na Spartu pojal velmi vážně, když trénoval téměř v utajení.

"Ztěžovali nám to, to je pravda. Udělali maximum pro to, abychom je nemohli sledovat," uvedl Požár. "Já se jim nedivím, protože se hraje o hodně. Ale my jsme partyzáni a informace jsme si získali. Máme dostatek seriózních informací, abychom dokázali reagovat a připravit se na ten dvojzápas," dodal.

Sparta se může opřít o vydařenou přípravu, v níž ani jednou neprohrála a v osmi zápasech inkasovala pouhé dva góly. Letenští si mimo jiné dokázali poradit 2:0 s druhým celkem ruské ligy Zenitem Petrohrad, který s Rostovem remizoval 0:0 a porazil ho 3:2.

Statistické údaje před úvodním utkáním 2. kola Evropské ligy FK Rostov - Sparta Praha: Výkop: čtvrtek 16. února, 19:00 (ČT sport) Rozhodčí: Nijhuis - Van de Ven, Schaap (všichni Niz.) ČR - Rusko 23 7-8-8 28:27 1990/91: PMEZ: Sparta - Spartak 0:2, 0:2 1991/92: UEFA: Olomouc - Torpedo 2:0, 0:0 1995/96: PVP: Dynamo - Hradec Králové 1:0, 0:1 (pen. 3:1) 1999/00: LM: Spartak - Sparta 1:1, 2:5 2001/02: LM: Sparta - Spartak 2:0, 2:2 2006/07: LM: Liberec - Spartak 0:0, 1:2 2007/08: UEFA: Sparta - Spartak 0:0 2008/09: UEFA: Ostrava - Spartak 0:1, 1:1 2010/11: EL: CSKA - Sparta 3:0, 1:1 2013/14: LM: CSKA - Plzeň 3:2, 1:2 2015/16 LM: Sparta - CSKA 2:2, 2:3. 2015/16: Sparta - Krasnodar 1:0, 3:0. FK Rostov v Evropě: LM/PMEZ 10 3-4-3 15:15 PVP - - - EL/UEFA 2 0-1-1 0:2 Celkem 12 3-5-4 15:17 Sparta v Evropě: LM/PMEZ 142 53-30-59 186:196 PVP 30 15-5-10 68:32 EL/UEFA 104 45-31-28 151:113 Celkem 276 113-66-97 405:341 Předpokládané sestavy: FK Rostov: Džanajev - Navas, Granat, Mevlja - Kalačev, Jerochin, Gatcan, Noboa, Kudrjašov - Poloz, Azmún Sparta: Koubek - Karavajev, Mazuch, M. Kadlec, Costa - Vácha, Sáček - Néstor, Dočkal, Konaté - Juliš Absence: nikdo - Rosický (nejistý start), V. Kadlec, M. Frýdek, Zahustel (všichni zranění) Zajímavosti: Rostov hraje proti českému klubu v pohárech poprvé

Sparta má v pohárech s ruskými kluby bilanci 4 výhry, 5 remíz, 4 prohry

Sparta v této pohárové sezoně jen jednou vyhrála venku (1 remíza, 3 prohry)

Sparta v novém roce ještě neprohrála - v přípravě má bilanci 5 výher, 3 remízy

Rostov se do jarní části pohárů dostal poprvé

Rostov do EL prošel z LM, kde ve skupině mimo jiné dokázal doma porazit Bayern Mnichov 3:2

Rostov v posledních 6 pohárových zápasech jen jednou prohrál (2 výhry, 3 remízy)

Dočkal (Sparta) je s šesti asistencemi nejlepším nahrávačem EL

pokud Gatcan, Granat (oba Rostov) a Holek, Juliš, V. Kadlec (všichni Sparta) dostanou žlutou kartu, zmeškají odvetu

dva hráči v minulosti nastoupili za oba kluby - Jan Holenda (Sparta 2004-2010, Rostov 2012-2014) a Martin Horák (Sparta 2002, Rostov 2005 a 2007)