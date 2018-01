Pokornému chyběl ve Francii pocit z výher, proto šel do Slavie

Lukáš Pokorný se těší, že ve Slavii poprvé v kariéře pozná, jaké je to hrát za velkoklub. Přestup do týmu českého mistra zvolil čtyřiadvacetiletý stoper proto, že ve francouzském Montpellier na podzim neodehrál ani minutu a chyběl mu pocit ze hry a z vítězství.

"Těším se hodně. Už od doby, co jsem slyšel, že ta možnost existuje, ani jsem moc nepřemýšlel nad dalšími variantami. Poslední půlrok ve Francii byl těžký, ale odcházím se vztyčenou hlavou, že jsem pro to udělal vše. Už jsem ale potřeboval novou výzvu. Chyběl mi pocit hrát a vyhrávat. Ve Slavii tu možnost budu mít," řekl pro slávistický web Pokorný.

"Jdu do klubu, který chce být úspěšný, já jsem v takové situaci ještě nebyl. Vždycky jsem byl v menších týmech, ať v Liberci nebo Montpellier. Tohle je pro mě nová výzva, protože být v týmu, který musí vyhrávat a má to v DNA, je pro mě něco jiného. Je to jedna z věcí, kvůli které tu jsem," doplnil člen širšího kádru reprezentace.

Liberecký odchovanec zamířil do Francie před rokem a v Montpellier se pro jaro rychle zabydlel v sestavě. Jenže po změně trenéra na podzim nedostával šanci.

"Zvažoval jsem pro a proti. Když jsem si pak na papírek napsal plusy a minusy, tak jsem zjistil, že na straně minusů není skoro nic, oproti tomu papírek s plusy byl plný, takže jsem byl rozhodnutý, že do toho chci jít a být úspěšný ve Slavii," řekl Pokorný.

Velkou roli hrál fakt, že do Slavie po podzimu přišli trenér Jindřich Trpišovský a sportovní ředitel Jan Nezmar, pod nimiž Pokorný působil v Liberci. "Ze začátku, když trenér přišel do Liberce, jsem pro něj byl hráč vedle, ale díky mé píli a pracovitosti mi dal šanci, kterou jsem chytil za pačesy. Vztah jsme mezi sebou měli dobrý, hodně mi fotbalově pomohl, chtěl po mně hrát moderní fotbal, který jsem do té doby nehrál," uvedl Pokorný.

"Vím, že bez něj bych se nedostal do reprezentace, za to mu jsem vděčný. To je ale minulost, člověk musí koukat na přítomnost a lehce na budoucnost, aby kariéra stoupala dál nahoru. Co bylo, bylo, já musím opět přesvědčit, že do základní sestavy patřím," podotkl.

Láká ho i možnost zahrát si Ligu mistrů. "Plusů tam byla spousta, hrát, vyhrávat, být blíže rodině. Doufám, že očekávání se mi naplní. Přicházím hladovější, než když jsem odcházel z Liberce do Francie. Přijde mi, že teď jsem hladovější po úspěchu a po tom zažívat velké zápasy, to mi hrozně chybělo. Obzvlášť teď, když jsem neměl herní vytížení, ten týdenní výlev emocí," uvedl Pokorný.

Angažmá ve Francii ale nelituje. "Kdyby mi někdo před rokem řekl, že to bude probíhat tak, jak to probíhá, jdu do toho znova. Zkušenost to byla neskutečná, první půlrok byl nad očekávání všech, vklouzl jsem do toho rychle. Druhý půlrok se z fotbalového hlediska nedá hodnotit pozitivně, ale naučilo mě to spoustu věcí. Vím, že mě ta část, kdy jsem nehrál, připravila na to, že můžu být tady a že můžu prodat to, co jsem se tam naučil a jak jsem jako člověk vyspěl. Celkově mi Francie dala hrozně moc," dodal.