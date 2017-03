Praha - Fotbalovou ligu čeká v neděli přímý souboj o první místo v tabulce, který může hodně napovědět v boji o titul. Vedoucí Slavia, nabuzená týden starou rekordní venkovní výhrou 8:1 v Příbrami, přivítá druhou Plzeň a pokud ve šlágru 19. kola zvítězí, odskočí obhájci trofeje už na rozdíl čtyř bodů. Viktoria, která má k dobru odloženou dohrávku s Bohemians 1905, však touží napravit nepřesvědčivý výkon při minulé remíze 0:0 ve Zlíně a dokázat, že velké zápasy umí.

"Vítězství by určitě výhodné bylo, ale nemyslím si, že tento zápas rozhodne o tom, kdo vyhraje titul. Vítěz se posune a získá výhodu, ale ve hře je ještě spousta bodů," řekl slávistický trenér Jaroslav Šilhavý.

Tým z Edenu převzal na podzim po porážce 1:3 v Plzni a od té doby s ním ve 14 ligových a dvou pohárových zápasech neprohrál. Pražané díky tomu o bod vedou tabulku a bojují o první titul od sezony 2008/09. "Kéž by série bez porážky pokračovala, ale před utkáním na to nemyslíme," řekl Šilhavý.

"Plzeň poslední léta každý rok bojovala o titul, hrála poháry, takže zkušenosti jsou na její straně. Pro nás hraje nadšení, očekávání, hlad po úspěchu, který tu dlouho nebyl," doplnil Šilhavý, rodák z Plzně.

Viktoria v lize neprohrála třináctkrát za sebou, naposledy ve Zlíně ale mohla být ráda za bezbrankovou remízu. Západočeši se budou i v Edenu spoléhat na nejpevnější obranu soutěže, která inkasovala jen devětkrát a v posledních sedmi kolech dokonce pouze jednou. Proti však stojí se 40 góly slávistická nejlepší ofenziva ligy.

"Jsem rád, že nám to vzadu klape a teď ještě nějaký ten gól dát. Rozhodnout může standardka, nějaká chyba. Věřím, že tyhle velké zápasy umíme zvládat a potvrdíme to," řekl kapitán Viktorie Roman Hubník.

"Poslední roky byl nejvíc zápas se Spartou, teď je nahoře Slavia, takže bude sledovaný i tenhle. Tyhle zápasy mám nejraději, protože je při nich skvělá atmosféra. Klíčové bude, kdo dá první gól. Ten je vždy důležitý," doplnil slovenský záložník Plzně Patrik Hrošovský.

Plzeň na Slavii dvakrát za sebou prohrála, naposledy vysoko 0:5 v závěrečném kole minulé sezony v květnu, kdy už měla jistý titul. "Doufám, že to bude kvalitní zápas s dobrým koncem pro nás. Každý zápas chceme a potřebujeme vyhrát," uvedl plzeňský kouč Roman Pivarník.

Oba trenéři zvažují změny. Šilhavý by mohl do základní sestavy vrátit mistra Afriky s Kamerunem Michaela Ngadeua, jenž v Příbrami jako střídající dal hattrick. Pivarník zase možná ze zahajovací jedenáctky vyřadí Tomáše Poznara, kterého nejspíš v útoku nahradí Michael Krmenčík, a jen lavičce by mohla začít i zimní rakouská posila Andreas Ivanschitz.

Zápas začne v Edenu v neděli v 16:00 a je už několik dnů vyprodaný.

Slavia Praha (1.) - Viktoria Plzeň (2.)

Výkop: neděle 5. března, 16:00 (O2 TV Sport).

Rozhodčí: Příhoda - Nádvorník, Dobrovolný.

Bilance: 39 17-11-11 55:41.

Poslední zápas: 1:3.

Předpokládané sestavy:

Slavia: Pavlenka - Frydrych, Lüftner, Deli, Flo - Ngadeu - Sýkora, Hušbauer, Barák, Zmrhal - Škoda.

Plzeň: Kozáčik - Řezník, Hejda, Hubník, Limberský - Hromada, Hrošovský - Petržela, Hořava, Kovařík - Krmenčík.

Absence: nikdo - Pilař, Baránek (oba zranění).

Nejlepší střelci: Škoda (11) - Krmenčík (6).

Disciplinární ohrožení: Bořil (3 ŽK) - Hořava, Hromada, Kopic, Kozáčik, Petržela (všichni 3 ŽK).

Zajímavosti:

- Slavia v posledních 2 domácích zápasech Plzeň porazila (naposledy loni v květnu 5:0)

- Slavia v 16 soutěžních zápasech od podzimního příchodu trenéra Šilhavého neprohrála (14 v lize, 2 v poháru)

- Slavia naposledy prohrála soutěžní utkání na konci srpna (1:3 v Plzni)

- Slavia v lize 5x za sebou vyhrála

- Slavia doma v lize 17x po sobě neprohrála

- Slavia má s 40 vstřelenými góly nejlepší ofenzivu soutěže, Plzeň s 9 inkasovanými brankami zase nejlepší obranu

- Plzeň je 13 ligových zápasů neporažena, naposledy prohrála v srpnu se Zlínem

- Plzeň dostala v posledních 7 ligových zápasech jediný gól, čisté konto drží 383 minut

- plzeňský gólman Kozáčik chytal za Slavii, kde hrával i Kovařík, slávista Tecl zase oblékal dres Viktorie

- trenér Slavie Šilhavý je rodákem z Plzně, kde působil jako hráč i trenér