Brno - Novým trenérem fotbalistů Zbrojovky Brno se stal Roman Pivarník. U posledního týmu prvoligové tabulky vystřídal dvojici Richard Dostálek a Lukáš Přerost. Pivarník je už třetím trenérem Brna v této sezoně, v úvodních čtyřech kolech mužstvo vedl Svatopluk Habanec. Pivarník uzavřel v Brně dvouletou smlouvu.

"Zbrojovka nesmí sestoupit. Musí zvládnout letošní ročník. Proto jsme přivedli nového trenéra," uvedl na mimořádné tiskové konferenci majitel klubu Václav Bartoněk. Brno má po devíti kolech pouze čtyři body.

"Byl bych spokojen, pokud by se nám podařilo získat po podzimu šestnáct bodů. Bude to těžká práce. V této situaci je důležité se dívat na nejbližší zápas," řekl Pivarník, kterého čeká premiéra na lavičce Brna po reprezentační přestávce v sobotu 14. října doma proti Slovácku.

Jeho asistentem bude Tomáš Trucha a trenérem brankářů Martin Vaniak. Oba spolupracovali s Pivarníkem v jeho předchozích dvou působištích v Plzni a Bohemians.

"Snažím se vodit si své lidi. Jsou ztotožněni s mojí filosofií, jsme na sebe zvyklí. Vím, co od nich očekávat. A oni naopak co mohou očekávat ode mě. Je to teprve moje druhá štace, do které nastupuji v průběhu sezony," uvedl Pivarník, který podobnou situaci zažil v roce 2002 v Jihlavě.

O fotbalu, který by mělo pod jeho vedením Brno předvádět, nyní nechce mluvit. "Jedna situace je, kolik máme bodů. Prioritou je dostat se v tabulce výš. Psychicky potřebujeme tým zvednout. Později se můžeme bavit, co dále. Nyní je důležité bodovat," řekl Pivarník.

Nejbližší soupeř Slovácko je v tabulce jedenácté se čtyřbodovým náskokem na Brno. "Nechci toto utkání nazývat klíčovým. Pro nás je každé utkání klíčové. Musíme hlavně zvládat zápasy doma, body z venku jsou dalším plusem do nadstavby," tvrdí nový trenér.

Ze současného brněnského kádru s žádným hráčem v minulosti nepracoval. "Každý hráč je jiný, poznám je na tréninku. Nechci se pitvat v minulosti. Pokusím se pracovat s hráči na tom, jak se připravit na příští zápas," uvedl Pivarník.

Záchranu v nejvyšší soutěži vidí reálně. "Kdybych v to nevěřil, tak tady nesedím. Šest až osm mužstev je na tom v lize nyní stejně jako Zbrojovka. O výsledcích rozhoduje okamžitý stav, klima v kabině. A také štěstí. Jsme schopni za přispění hráčů tento cíl splnit," uvedl Pivarník.

Příchodem nového realizačního týmu došlo na trenérských postech k dalším změnám. Lukáš Přerost končí své působení, Dostálek s Martinem Doležalem povedou juniorku.