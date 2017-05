Vedení FC Viktoria Plzeň představilo 4. května na tiskové konferenci v Plzni staronového trenéra Pavla Vrbu (vpravo). Bývalý reprezentační kouč se vrací po třech a půl letech do klubu, se kterým získal dva mistrovské tituly a dvakrát postoupil do Ligy mistrů. Dnes podepsal s vedením Viktorie smlouvu na tři roky. Vlevo je majitel klubu Tomáš Paclík.

Vedení FC Viktoria Plzeň představilo 4. května na tiskové konferenci v Plzni staronového trenéra Pavla Vrbu (vpravo). Bývalý reprezentační kouč se vrací po třech a půl letech do klubu, se kterým získal dva mistrovské tituly a dvakrát postoupil do Ligy mistrů. Dnes podepsal s vedením Viktorie smlouvu na tři roky. Vlevo je majitel klubu Tomáš Paclík. ČTK/Chaloupka Miroslav

Plzeň - Fotbalisty Plzně bude od nové sezony trénovat Pavel Vrba. Bývalý reprezentační kouč se vrací po třech a půl letech do klubu, se kterým získal dva mistrovské tituly a dvakrát postoupil do Ligy mistrů. Dnes podepsal s vedením Viktorie smlouvu na tři roky. V létě nahradí dosavadního kouče Zdeňka Bečku, který by měl v Plzni pokračovat stejně jako jeho asistent Pavel Horváth. Prvním asistentem Vrby bude bývalý manažer reprezentace Dušan Fitzel.

"Jsem strašně rád, že se nám podařilo s Pavlem Vrbou domluvit na kontraktu na tři roky a že ho mohu znovu přivítat zpět v Plzni. Na spolupráci s ním se strašně těším," řekl majitel Viktorie Tomáš Paclík.

"Do konce sezony povedou tým Zdeněk Bečka a Pavel Horváth. Na tom se nic nemění. S oběma Plzeň počítá i do budoucna. Zatím nedošlo k přesnému rozdělení funkcí. Zatím je jisté, že asistenty trenéra Vrby budou Dušan Fitzel a trenér brankářů Martin Ticháček," doplnil generální manažer Adolf Šádek.

Třiapadesátiletý Vrba působil v Plzni v letech 2008 až 2013 a pomohl z Viktorie vybudovat elitní český klub, který v posledních šesti sezonách získal čtyři tituly. U prvních dvou byl právě Vrba. V prosinci 2013 zamířil k národnímu týmu, se kterým postoupil na mistrovství Evropy 2016.

Po šampionátu přijal nabídku ruské Machačkaly, kde vydržel půl roku. Po změně majitele, který nastolil úsporná opatření, však v dagestánském celku v prosinci skončil. Od té doby byl bez angažmá. Zájem o něj projevila pražská Sparta, spekulovalo se o nabídkách z Ruska a Polska, nakonec se ale Vrba rozhodl vrátit na místo, kde prožil nejúspěšnější část kariéry.

"Do konce dubna jsem komunikoval s některými zahraničními kluby, ale ke smlouvě to nevedlo. Pak jsem komunikoval se dvěma českými kluby a rozhodl jsem se pro tuto variantu. Rozhodování to bylo těžké. Oba kluby byly v jednání seriózní a obě varianty byly pro mě zajímavé, ale rozhodl jsem se pro Plzeň," řekl Vrba. "Jednání se Spartou byla vážná, ale já se rozhodl pro známé prostředí. To bylo pro mě rozhodující. Hodně si však zájmu Sparty vážím," dodal.

Od Vrbova odchodu je Bečka nyní už pátým trenérem. Tým vedli Dušan Uhrin mladší, Miroslav Koubek, Karel Krejčí a Roman Pivarník, který skončil na začátku dubna, ačkoli byl s týmem na prvním místě tabulky.

"O návratu Pavla Vrby jsem začal přemýšlet tak týden poté, co odešel," žertoval Šádek. "Ale teď vážně. Zimní konec trenéra v Rusku ve mně aktivoval buňky, abych o tom přemýšlel víc. Fakticky jsme se o tom ale začali bavit, když skončil trenér Pivarník. My jsme respektovali, že má prioritu zahraničí. Pak jsme vedli kamarádské debaty a dali jsme si konec dubna jako termín. Samozřejmě jsme věděli o zájmu Sparty. Normálně strach nemívám, ale uklidnil jsem se, až když to tu teď Pavel podepsal," řekl Šádek.

Vrba patří mezi nejúspěšnější české kouče. Na kontě má šest ocenění pro trenéra roku v rámci ankety Fotbalista roku. Dříve působil také v Baníku Ostrava, u mládežnických reprezentací, v Přerově, Púchově a Žilině, se kterou získal slovenský titul.

"Plzeň potvrzuje dlouhodobě svou kvalitu, hraje o nejvyšší příčky. Klub má ty nejvyšší cíle. A doufám, že úspěchy, které za mé nepřítomnosti pokračovaly, budou nyní pokračovat i po mém návratu. Kdybych nevěřil tomu, že tu mohu být tak úspěšný jako dříve, tak tu nejsem," prohlásil Vrba.