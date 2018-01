Jablonec - Fotbalisty Jablonce by mohl posílit útočník Jan Chramosta z Mladé Boleslavi. Oba kluby jednají o jeho přestupu a sedmadvacetiletý hráč už dnes odletí se severočeským týmem na soustředění do Portugalska.

Chramosta by měl v Jablonci nahradit útočníky Stanislava Tecla a Ondřeje Mihálika, kteří v zimě severočeský klub opustili. Po návratu ze soustředění by mělo jednání o jeho příchodu z Mladé Boleslavi dospět do finální fáze.

"Na Jablonec se těším. Těším se na změnu, nové prostředí i nové kamarády. Uvidíme, jak se kluby dohodnou, jestli to vyjde," citoval jablonecký web Chramostu.

"Tím, že se zranil Mešanovič ve Slavii, tak se tady rozjel takový koloběh, kdy si Slavia stáhla Tecla a tady se udělalo místo. Jablonec s panem Peltou si vybrali mě, tak se budu snažit dokázat, že to byla správná volba. Góly se ode mě čekají celý život, takže se toho nebojím," prohlásil Chramosta.

V této ligové sezoně nastoupil do 12 kol a dal jednu branku. Střelecky se mu však dařilo v kvalifikaci o Evropskou ligu, ve třech zápasech si připsal tři přesné zásahy. Dva góly přidal také v domácím poháru. Na kontě má v nejvyšší soutěži celkem 192 startů s bilancí 52 branek.