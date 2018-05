St. Pölten (Rakousko) - České fotbalisty čeká v pátek první ze dvou přípravných zápasů na soustředění v Rakousku proti soupeřům, kteří na rozdíl od reprezentantů postoupili na mistrovství světa v Rusku. Národní tým změří v St. Pöltenu síly s Austrálií, pro kterou to bude poslední utkání před oznámením konečné nominace na šampionát. Svěřenci kouče Karla Jarolíma budou ladit formu na zářijový start Ligy národů. Ve středu pak Češi nastoupí proti Nigérii.

Zatímco Austrálie si zahraje na světovém šampionátu počtvrté za sebou, český celek na MS potřetí po sobě chybí. "Už jen tím, že se kvalifikovali na mistrovství světa, to bude kvalitní prověrka. Došlo u nich po postupu ke změně trenéra. Kvalifikaci hráli v trochu jiném rozestavení, pak přišel nový trenér, který prosazuje jiný styl. Viděli jsme i jejich přípravné zápasy pod novým trenérem, informací máme dost," řekl novinářům Jarolím.

Český tým se pokusí potvrdit dobrou formu, z posledních šesti zápasů pětkrát vyhrál. "Myslím, že to bude dobrá prověrka. Austrálie stejně jako Nigérie bude hrát na MS, vezme to určitě prestižně. Je to pro ně jeden z posledních testů, každý se bude chtít ukázat trenérovi, aby na MS hrál. Uvidíme, jak na tom jsme ve srovnání s těmi, co postoupili," uvedl brankář Jiří Pavlenka.

Samostatná česká reprezentace hrála proti Austrálii jen jednou, v roce 2000 zvítězila v přípravě v Teplicích 3:1. Československo předtím neprohrálo ani v jednom z osmi utkání.

"Nepoštěstí se jen tak si zahrát proti takovým týmům, i ty zápasy minule na turnaji v Číně nám hodně daly. Bude to něco jiného, sami jsme v očekávání, jak kvalitní to bude. Co jsme viděli, tak nám nedají nic zadarmo. Bude to od nich takový poctivý fotbal," řekl bek Filip Novák.

Jarolím chtěl v Rakousku už především stabilizovat sestavu před podzimním startem nové soutěže Ligy národů. Jenže mužstvo postihla zranění a na poslední chvíli vypadli praví obránci Pavel Kadeřábek s Theodorem Gebre Selassiem, záložník Jaromír Zmrhal a útočník Matěj Vydra. V zápasech s Austrálií a Nigérií také bude pokračovat boj o brankářskou jedničku.

"Naposledy jsme byli v březnu v Číně a před zářijovým srazem už nic není. Nechtěli jsme to moc obměňovat, bohužel nám někteří hráči vypadli. Věřím, že ti, co nastoupí místo nich, podají dobrý výkon," uvedl Jarolím.

Pro Australany bude zápas poslední možností, jak přesvědčit nizozemského trenéra Berta van Marwijka před víkendovým oznámením konečné nominace na šampionát. Poté ještě jeho tým čeká generálka s Maďarskem.

"Kádr bude zúžen a myslím, že je to vidět i na trénincích. Kdo nastoupí proti České republice, bude to pro něj obrovská šance a nechá na hřišti 110 procent," řekl obránce Josh Risdon. "Šanci mají všichni," uvedl Van Marwijk, jehož celek se chystal na kempu v Turecku.

"Jedni se budou chtít dostat do sestavy, druzí se nebudou chtít zranit. To je buď, anebo. Ti, co to mají jistější, si to budou hlídat. A ti, co se perou o sestavu, budou makat," mínil Novák.

Zápas začne v pátek ve 13:00.

Statistické údaje před přípravným utkáním ČR - Austrálie: -------- Výkop: pátek 1. června, 13:00 (St. Pölten, Rakousko, ČT Sport). Bilance: ČR (Československo) - Austrálie: 9 7-2-0 (22:4). ČR bilance celkem: 271 148-55-68 497:256. ČR pod trenérem Karlem Jarolímem: 18 9-4-5 32:17. Předpokládané sestavy: ČR: Koubek - Coufal, Kalas, Suchý, Novák - Souček - Kopic, Darida, Barák, Jankto - Krmenčík. Austrálie: Ryan - Karačič, Milligan, Degenek, Behich - Troisi, Luongo - Leckie, Rogic, Nabbout - Kruse. Absence: Vydra, Škoda, Zmrhal, Kadeřábek, Gebre Selassie, Masopust, V. Kadlec, Kliment (všichni zranění) - Juric (zranění), Jedinak (nejistý start). Nejlepší střelci z aktuální nominace: Krmenčík (7) - Cahill (50). Zajímavosti: - od rozdělení Československa se oba celky utkaly jen v roce 2000, Češi v Teplicích vyhráli 3:1 - Češi v součtu s Československem s Austrálií ještě nikdy neprohráli, z 9 zápasů jen 2 remizovali - Češi vyhráli 5 z posledních 6 utkání - Austrálie vyhrála 3 z posledních 12 zápasů - Austrálie postoupila na MS z asijské kvalifikace - pro Austrálii jde o poslední zápas před oznámením konečné nominace na MS - Austrálie startuje na MS počtvrté za sebou - Austrálie je úřadující asijský šampion z roku 2015 - Austrálie mimo svůj kontinent vyhrála naposledy v září 2016 v SAE - Leckie je v Hertě Berlín spoluhráčem Daridy - australská legenda Cahill dal za národní tým více branek (50) než celá aktuální česká nominace dohromady (33) - hrát se bude v NV Areně v St. Pöltenu pro 8000 fanoušků postavené v roce 2012