Nan-ning (Čína) - Fotbalová reprezentace odehraje v pondělí na přípravném turnaji čtyř zemí China Cup v Nan-ningu zápas o třetí místo s domácím výběrem. Oba soupeři se pokusí napravit porážku z úvodního utkání - český celek v pátek podlehl Uruguayi 0:2 a Čína o den dříve utrpěla debakl 0:6 s Walesem. Půjde o vůbec první vzájemný souboj obou zemí.

Český tým v pátek s Uruguayí prohrál po gólech Luise Suáreze a Édinsona Cavaniho z první půle. Reprezentanti měli po změně stran několik šancí, útočník Patrik Schick ale v největší z nich trefil jen břevno. Národní tým tak poprvé po předchozích čtyřech vítězstvích utrpěl porážku.

"S Čínou to bude jiný zápas, je to jiný styl. Doufám, že budeme schopni se prosadit v koncovce a že to utkání zvládneme. Hlavně prostě střílet góly," řekl novinářům trenér Karel Jarolím, jehož asistent Miroslav Koubek v roce 2008 působil v čínském Tchien-ťinu.

"Myslím, že Čína do toho půjde s tím, aby neskončila na turnaji poslední, když ho pořádá. Ale já věřím, že kvalita je na naší straně a že zápas zvládneme," dodal český brankář Jiří Pavlenka.

Čínský národní tým je pro většinu Evropanů velkou neznámou. Mužstvo sice vede slavný italský kouč Marcello Lippi, ale jeho současný výběr tvoří pouze hráči z domácí ligy. Nejlepším střelcem v aktuální nominaci je dvaatřicetiletý útočník Kao Lin s 20 brankami, kapitánem pak stejně starý stoper Feng Siao-tching.

"Vím o klubech, co hrají v čínské lize, o pár hráčích, co šli z Evropy do Číny. Ale že bych znal jméno nějakého čínského hráče, to ne. To bych nedokázal pravděpodobně ani vyslovit," řekl český stoper Tomáš Kalas.

Číňané pouze jednou startovali na světovém šampionátu, v roce 2002 ve skupině prohráli všechny tři zápasy při skóre 0:9. Na letní MS do Ruska se asijský výběr neprobojoval stejně jako Češi, které čeká nejbližší soutěžní utkání až na podzim při startu nové vzniklé Ligy národů.

"Popravdě neznám žádného hráče z Číny, ale viděli jsme sestřihy, trenér nám je ukazoval. Jsou to hráči menšího vzrůstu, rychlí, nepříjemní, nedají vám zadarmo ani jeden souboj. Určitě to taky bude dobrá prověrka," mínil český obránce Filip Novák.

Číňané chtějí udělat vše pro to, aby na druhém ročníku China Cupu neskončili poslední. K tomu potřebují zastavit sérii šesti utkání bez vítězství. "Po první vysoké prohře jsme byli psychicky trochu dole. Ale zvedneme hlavu a další zápas jdeme vyhrát," prohlásil záložník Fan Siao-tung. "Viděl jsem ten první zápas Číny a výsledek 0:6 neodpovídá. Měla tam dvě velké šance," dodal český středopolař Vladimír Darida.

Zápas s domácím výběrem v Nan-ningu začne v pondělí v 9:35 SELČ.

Statistické údaje před utkáním o třetí místo China Cupu Čína - ČR: Výkop: pondělí 26. března, 09:35. Bilance: Čína - ČR (Československo): - . ČR bilance celkem: 270 147-55-68 493:255. ČR pod trenérem Karlem Jarolímem: 17 8-4-5 28:16. Předpokládané sestavy: Čína: Ceng Čcheng - Li Süe-pcheng, Teng Chan-wen, Liou I-ming, Čeng Čeng - Chao Ťün-min, Che Čchao - Wu Lej, Wej Š'-chao, Jü Chan-čchao - Kao Lin. ČR: Vaclík - Gebre Selassie, Jugas, Suchý, Novák - Souček - Kopic, Darida, Barák, Frýdek - Schick. Absence: Čeng Č' (zranění) - Vydra, Škoda, Hušbauer, Jankto, Sýkora, Zmrhal (všichni zranění), Lüftner, Bořil (oba nejistý start). Nejlepší střelci z aktuální nominace: Kao Lin (20) - Krmenčík (6). Zajímavosti: - Čína v prvním zápase na turnaji podlehla Walesu 0:6, Češi prohráli s Uruguayí 0:2 - jde o první vzájemný souboj obou týmů - Čína je v žebříčku FIFA 65., Češi 43. - ani jeden ze soupeřů se neprobojoval na letní MS do Ruska - Čína 6x za sebou nevyhrála (z toho 4 porážky) - Čína ve 3 z posledních 6 utkání neskórovala - Čínu vede italský trenér Marcello Lippi, ve výběru má pouze hráče z domácí ligy - Čína pouze jednou startovala na MS, v roce 2002 skončila ve skupině s 3 porážkami - Češi proti Uruguayi utrpěli první porážku po předchozích 4 výhrách - Češi skórovali v 11 z posledních 13 utkání - asistent trenéra českého týmu Miroslav Koubek v roce 2008 působil v čínském Tchien-ťinu - záložník Dočkal (ČR) do zimy působil v čínském Che-nanu Ťien-jie, v současné nominaci národního týmu není - Masopust a Jugas (oba ČR) si mohou připsat první start za reprezentační A-tým - Češi kvůli závadě na letadle odcestovali do Číny téměř o den později, než byl původní plán