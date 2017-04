Praha - Fotbalistům v českých profesionálních soutěžích by od nové sezony mělo za simulování hrozit zastavení činnosti až na dva soutěžní zápasy a pokuta do 100 tisíc korun. Ligový výbor Ligové fotbalová asociace do navrhované novely disciplinárního řádu zařadil bod, který umožní simulování dodatečně trestat. Novelu ještě musí schválit Fotbalová asociace ČR.

Diskusi ohledně trestání simulování rozdmýchal záložník Slavie Ruslan Mingazov, který přifilmoval svůj pád před penaltou v derby se Spartou. Podobným způsobem si v dalších dubnových ligových zápasech pomohli k pokutovým kopům také sparťan Josef Šural a Martin Zeman z Plzně.

Disciplinární komise LFA však fotbalisty nemohla dodatečně nijak potrestat, protože jí to stávající disciplinární řád neumožňoval. "U hráčů podmiňuje možnost trestat za narušení řádného průběhu hry pouze tehdy, pokud by za to jinak hrozila červená karta, což ale v případě simulování samotného není," řekl tehdy předseda komise Richard Baček.