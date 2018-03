Praha - Fotbalistky Slavie ve středu nastoupí od 18:00 v Eden Areně k odvetě čtvrtfinále Ligy mistryň s Wolfsburgem. Vzhledem k tomu, že úvodní duel v Německu prohrály vysoko 0:5, musely by v odvetě zvítězit nad dvojnásobným šampionem soutěže o šest branek. V odvetě tak bude snahou českých šampionek především se se soutěží důstojně rozloučit.

Čtvrtfinále zatím zůstává pro české kluby maximem. V sezoně 2005/06 v něm skončila Sparta, před dvěma roky Slavia. A té se zřejmě ani tentokrát nepodaří projít mezi nejlepší čtyři celky. Musel by se jí povést fotbalový zázrak. Zvláště když Wolfsburg v této sezoně prohrál jediné z 23 utkání, v bundeslize s Freiburgem 0:1. O šest branek naposledy prohrál před deseti lety v bundeslize s Duisburgem 1:9. A v Lize mistryň z dosavadních 46 duelů prohrál jen tři a maximálně o dva góly.

Wolfsburg je i v této sezoně jedním z hlavních favoritů na celkové vítězství. Do Prahy přiveze hvězdy ženského fotbalu, jako jsou švédská stoperka Nilla Fischerová a dánská útočnice Pernille Harderová, které byly zvoleny do nejlepší jedenáctky světa podle hráčské asociace FIFPro. Mezi opory patří i Islanďanka Sara Björk Gunnarsdóttirová, nejlepší Belgičanka Tessa Wullaertová či dvojnásobná nejlepší fotbalistka Německa Alexandra Poppová.

"Dostali jsme nejtěžšího soupeře. Wolfsburg je každoročním finalistou Ligy mistryň a dvojnásobným vítězem. Naše holky musí předvést to nejlepší, co v nich je," řekl trenér Pražanek Pavel Medynský.

Úspěchem by bylo doma vybojovat proti Wolfsburgu i remízu. V této sezoně se to povedlo jen v osmifinále Fiorentině, které po úvodní prohře 0:4 uhrála výsledek 3:3. Slavii by k tomu měli pomoci i fanoušci. Permanentkáři mají vstup zdarma, jinak stojí lístky 100 korun pro dospělé a 50 korun pro děti.

"Chtěla bych vyzvat každého fanouška Slavie, aby nás přišel podpořit. Bude pro nás velmi důležité, když ucítíme za zády jejich podporu v co možná největším počtu a budou pro nás dvanáctým hráčem! Za celý tým můžu říct, že my na hřišti necháme všechno," prohlásila islandská posila Slavie Sandra Maria Jessenová.

Utkání v Edenu začne v 18:00, přímý přenos odvysílá ČT Sport.