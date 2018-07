Zlín - Získat pod vedením nového trenéra Míchala Bílka více bodů než v minulé sezoně je hlavním cílem fotbalistů Zlína. Vedle částečné obměny kádru se Bílek zaměřil i na změnu herního stylu s odlišným rozestavením hráčů. V letní přestávce "Ševci" získali tři posily. Vedle stopera Petra Buchty z Bohemians jsou novými tvářemi útočníci Alexander Jakubov z Ostravy a Tomáš Poznar, jenž přišel na hostování z Plzně.

"Kromě získání více bodů jsem hráčům řekl, že dalším cílem bude dostat méně branek a více jich vstřelit," uvedl na dnešní tiskové konferenci Bílek, který svoje dosavadní měsíční působení u týmu hodnotí pozitivně. "Kádr je kvalitní, jsem spokojen s jeho podobou. V kabině jsou hráči, kteří chtějí na sobě pracovat. V přípravě byly některé zápasy kvalitní, v jiných jsme měli mezery. Důležitý bude v sobotu dobrý start," dodal.

Sportovní ředitel klubu Zdeněk Grygera nechtěl cíl příliš konkretizovat. "Za pár kol budeme chytřejší, kterým směrem by se měly naše vyhlídky ubírat. Když budeme po základní části v prostřední skupině, tak budeme spokojení. Umístit se v horní šestce by bylo krásné," poznamenal Grygera, který oceňuje vyváženost kádru.

"Mix hráčů máme nyní dobře nakombinovaný a pětadvacetičlenný kádr je dostatečný. Otazník je pouze nad útočníkem Pavlem Vyhnalem. Čekáme na vyjádření lékaře, zda bude muset podstoupit druhou operaci. Není jasné, kdy se Vyhnal uzdraví, proto jsme posílili útok," dodal Grygera.

Po sezoně přestoupil do Plzně nigerijský středopolař Ubong Ekpai, brankář Zdeněk Zlámal zamířil do skotského klubu Heart of Midlothian, po skončení hostování odešli Daniel Holzer a Vukadin Vukadinovič. Tomáš Janíček posílil Prostějov, Robert Bartolomeu Brno, Jonathan Bijimine si hledá angažmá a vedení klubu ukončilo smlouvu s Davidem Štípkem.

V přípravě Zlín odehrál šest utkání. Po čtyřech remízách se Znojmem, Ferencvárosem, čínským Kuang-čou a Dunajskou Stredou "Ševci" v posledních dvou zápasech porazili Frýdek-Místek 4:1 a v generálce Zlaté Moravce 3:0.

"Příprava byla poměrně krátká. Měli jsme měsíc na změnu herního systému, nacvičovali jsme i nové věci. Potvrdili jsme si, že když budeme hrát na sto procent, tak můžeme hrát s každým," řekl nový kapitán týmu Lukáš Železník.

V minulé sezoně získal Zlín 33 bodů a skončil desátý. Do nového ročníku první ligy mužstvo vstoupí sobotním domácím zápasem s Mladou Boleslaví.