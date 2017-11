Praha - Měsíc po neúspěšné kvalifikaci o postup na mistrovství světa se čeští fotbalisté představí na turnaji tří zemí v Kataru, kde začnou dlouhé přípravné období před startem Ligy národů v příštím roce na podzim. Prvním soupeřem reprezentantů v Dauhá bude ve středu účastník světového šampionátu Island, v sobotu pak svěřenci Karla Jarolíma změří síly s domácím výběrem. V české nominaci chybí řada opor, šance se proto otevírá i před některými nováčky.

Zatímco český celek už v září ztratil naději na postup na šampionát do Ruska, Island vyhrál velmi těžkou skupinu, ve které za sebou nechal Chorvatsko, Ukrajinu i Turecko. Seveřané vynikají především skvělou obranou, v posledních šesti zápasech inkasovali dohromady jenom jeden gól.

"Island je velice nepříjemný soupeř, houževnatý, dobře brání, odolný v osobních soubojích a dokáže se prosadit i gólově. Dostávají opravdu málo gólů. Co jsem viděl jejich poslední tři kvalifikační zápasy, soupeři si ani nebyli schopni vytvořit pořádnou gólovou situaci. Takže hodně těžký protivník," řekl novinářům kouč Jarolím, který u českého týmu navzdory neúspěšné kvalifikaci zůstal a bude u mužstva působit až do roku 2020.

V Dauhá musí oželet celou řadu opor. Kvůli zranění chybějí Vladimír Darida, Pavel Kadeřábek, Patrik Schick, Václav Kadlec, Matěj Vydra, z rodinných důvodů pak Bořek Dočkal s Theodorem Gebre Selassiem a ze zdravotních důvodů vypadli i další hráči. Jarolím musel v nominaci udělat řadu změn a v týmu jsou poprvé i nováčci Stefan Simič, David Houska, Robert Hrubý a Vladimír Coufal.

Naopak Islandu by opory neměly chybět. Ze základní sestavy vypadl jen zraněný pravý bek Birkir Már Sävarsson. "Proč bychom se jich měli bát? Všichni, co jsme tady, i ti noví kluci, jsou tu kvůli tomu, že fotbal umí," řekl brankář Tomáš Vaclík. "Island momentálně asi k té špičce patří. Mají vynikající úspěchy, postoupili na dva turnaje za sebou. Na Euru udělali velký úspěch. Ale strach z toho nemám, bude to výzva," dodal.

Island došel vloni až do čtvrtfinále Eura. V předchozí evropské kvalifikaci se utkal i s českým týmem a oba zápasy skončily 2:1 vždy pro domácí celek. "Bude to těžký soupeř, postoupili na mistrovství světa rovnou z prvního místa z velice těžké skupiny. Ta konfrontace pro nás bude velice přínosná. Já se navíc těším ještě na Birkira Bjarnasona, protože jsem ho dlouho neviděl," jmenoval Vaclík bývalého spoluhráče z Basileje.

V Kataru, kde se bude hrát mistrovství světa v roce 2022, čeká reprezentanty velmi horké počasí s teplotami okolo 30 stupňů. "Doufám, že se trochu ohřejeme, ale zase snad nebude dusno," podotkl s úsměvem Jarolím.

Zápas s Islandem začne ve středu v 15:45 SEČ. Hrát se bude na Stadionu Abdalláha bin Chalífy pro 12 tisíc fanoušků, který je domácím hřištěm lídra katarské ligy Duhajl SC.

Statistické údaje před přípravným zápasem ČR - Island: -------- Výkop: středa 8. listopadu, 15:45 (Dauhá, ČT sport). Bilance: ČR - Island (včetně Československa): 10 7-1-2 21:10. ČR - Island: 5 3-0-2 10:7. ČR bilance celkem: 267 145-55-67 490:252. ČR pod Karlem Jarolímem: 14 6-4-4 25:13. Poslední vzájemný zápas (kvalifikace ME, 12. června 2015, Reykjavík): Island - ČR 2:1 (0:0) Branky: 60. Gunnarson, 76. Sigthórsson - 55. Dočkal. Rozhodčí: Collum - MacGraith, Connor (všichni Skot.). ŽK: Rosický, Krejčí. Sestavy: Island: Halldórsson - Sävarsson, Árnason, R. Sigurdsson, A. Skúlason - B. Bjarnason, Gunnarsson, G. Sigurdsson, Hallfredsson (63. Bödvarsson) - Gudmundsson - Sigthórsson (90. Gíslason). Trenéři: Hallgrímsson, Lagerbäck. ČR: Čech - Kadeřábek, Sivok, Procházka, Limberský - Plašil, Vácha (79. Škoda) - Dočkal (84. Darida), Rosický, Pilař (68. Krejčí) - Necid. Trenér: Vrba. Předpokládané sestavy: ČR: Pavlenka - Čelůstka, Kalas, Brabec, Novák - Souček - Kopic, Hušbauer, Barák, Jankto - Krmenčík. Island: Halldórsson - Ingason, R. Sigurdsson, Árnason, Magnússon - B. Bjarnason, Gunnarsson (O. Skúlason), G. Sigurdsson, Gudmundsson - A. Finnbogason, Kjartansson. Absence ČR: Řezník, Kadeřábek, Darida, Vydra, V. Kadlec, Schick, Zmrhal (všichni zranění), Dočkal, Gebre Selassie (oba rodinné důvody) - Sigurdarson, Sävarsson (oba zranění), Sigthórsson (rekonvalescence), Gunnarsson (nejistý start). Nejlepší střelci z aktuální nominace: Krmenčík (6) - G. Sigurdsson (18). Zajímavosti: - duel se hraje v rámci miniturnaje v Kataru - Island je v žebříčku FIFA na 21. místě, Češi na 46. pozici - Island v uplynulé kvalifikaci poprvé v historii postoupil na MS, Češi naopak neprošli ani do baráže - oba celky se spolu naposledy utkaly v kvalifikaci o ME 2016 a každý si připsal domácí výhru 2:1 - Island vyhrál 6 z posledních 7 utkání - Island v posledních 6 utkáních inkasoval dohromady jediný gól - Island drží neprůstřelnost 352 minut - Češi vyhráli jen 6 z posledních 18 utkání - Coufal, Simič, Falta, Hrubý a Houska mohou debutovat za národní tým