Plzeň - Čeští fotbalisté hned po čtvrteční výhře 2:1 v Ázerbájdžánu vyrazili na celonoční cestu z Baku do Plzně, kam se dostali dnes až kolem šesté hodiny ranní. Nyní budou dohánět spánkový deficit a regenerovat, aby byli co nejlépe připraveni na nedělní zápas se San Marinem.

"Byla to o něco delší cesta než normálně. Přes čtyři hodiny v letadle, dvě hodiny na letišti, ještě jsme čekali na kufry, takže jsme dorazili až po šesté hodině ranní," řekl záložník Jakub Jankto.

Ospalý byl i stoper Jakub Brabec, který ale přivítal, že se letělo hned po zápase. "Když se zápas vyhraje, tak se cestuje v lepší atmosféře, takže je lepší jet hned. Já navíc po zápase hůř spím, takže jsem raději, když se hned letí, protože bych stejně na hotelu dvě hodiny koukal do stropu," uvedl. "Každý to zvládá po svém, někdo po cestě spal, někdo ne. Já osobně se teď těším, že si po obědě ještě půjdu něco dospat," dodal.

Únava však pro hráče není výmluvou před nedělním závěrem kvalifikace. Nepochybují o tom, že dva dny jim na odpočinek budou stačit a budou co nejlépe připraveni. "Byla to náročná cesta, ale určitě to není alibi na neděli. Času máme dost. V sobotu bude prostor na to se dospat. Půjdeme si dříve lehnout, abychom se dostali do normálu," prohlásil Brabec.

"Teď mě sice pálí oči, protože jsem toho moc nenaspal, ale bude to v pohodě. Odpoledne máme regenerační trénink, tak se tomu musíme pořádně věnovat, abychom byli v neděli připravení," řekl záložník Jan Kopic.