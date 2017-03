Serravalle (San Marino) - Čeští fotbalisté rozdrtili San Marino na jeho půdě 6:0 a v pátém utkání kvalifikace mistrovství světa si připsali druhou výhru. Reprezentanti v Serravalle proti jednomu z žebříčkově nejslabších týmů světa jasně dominovali a první půli vyhráli rekordně 5:0 díky dvěma gólům Antonína Baráka a jedné brance Vladimíra Daridy, Theodora Gebre Selassieho a Michaela Krmenčíka.

Po pauze se trefil z penalty ještě Darida a podtrhl nejvyšší českou venkovní výhru v samostatné historii. K překonání rekordního vítězství 8:1 nad Andorrou chyběly reprezentantům dvě branky.

Český celek má po polovině kvalifikační skupiny C na kontě osm bodů. Reprezentanti se dostali na třetí místo tabulky před Ázerbájdžán a stále ztrácejí dva body na druhé Severní Irsko, které vyhrálo doma 2:0 nad Norskem. Právě Seveřané budou 10. června v Oslu dalším soupeřem českého týmu.

Skupinu vede bez ztráty bodu Německo. Na mistrovství v roce 2018 do Ruska postoupí přímo jen vítězové skupin, osm nejlepších celků z druhých příček čeká baráž o zbylá čtyři místa.

Několik stovek českých fanoušků vytvořilo reprezentantům na stadionu v Serravalle domácí prostředí. Zatímco v předchozích dvou vzájemných duelech v San Marinu, které Češi vyhráli 3:0, udržel domácí amatérský výběr půlhodinu čisté konto, tentokrát hosté zlomili jeho odpor rychleji. V 17. minutě si Barák narazil s Gebre Selassiem a sám před brankářem poslal míč k tyči. Za necelé dvě minuty se Barák změnil v nahrávače a připravil druhý reprezentační gól pro Daridu, který se prosadil křížným pokusem k tyči.

Češi se uklidnili a na hřišti si dělali, co chtěli. Po další pěkné akci ve 24. minutě sklepl Krejčí nákop k Barákovi a ten ranou pod břevno přidal ve třetím reprezentačním utkání svůj třetí gól. Za další dvě minuty ve skluzu na zadní tyči doklepl balon do sítě Gebre Selassie a zaznamenal druhou branku za národní tým.

Domácí, kteří jsou devátým nejhorším týmem žebříčku FIFA, odpadli. Daridovi po přímém kopu a křížné střele dvakrát zkazila radost tyč, ale do pauzy přesto ještě padl pátý gól, když se ve 43. minutě zblízka prosadil Krmenčík. Poločasovým stavem 5:0 Češi překonali rekord, maximem v samostatné historii zatím bylo vedení 4:0.

San Marino se osmělilo až po pauze, Zafferani utekl Brabcovi, ale Vaclíka nepropálil. Na druhé straně nevyzrál na domácího brankáře v úniku Krmenčík a Novákovi zkazil radost z prvního reprezentačního gólu ofsajd.

V druhé půli česká gólová smršť ustala a pošesté sanmarinský brankář inkasoval až v 77. minutě, kdy proměnil penaltu Darida.

Karel Jarolím (trenér ČR): "Jsem spokojený, protože v takovém zápase jsme mohli jen ztratit. Jsem rád, že jsme nepřipustili drama a rozhodli jsme už v první půli. Byli jsme hladoví po tom střílet góly, kluci se dobře pohybovali, to byl hlavní důvod výhry. Ve druhé půli už bylo méně kolmých přihrávek, více jsme to obehrávali, proto nebylo tolik šancí. Splnili jsme to, co se čekalo. Je o co hrát, ale teď nás čeká nesmírně důležité utkání v Norsku."

Antonín Barák (záložník ČR): "Chtěli jsme to rozhodnout co nejdříve a pak kontrolovat. To se docela povedlo, takže spokojenost. Jsem hrozně šťastný, že jsem to dvakrát proměnil. Kluci mi to skvěle připravili, tak jsem to měl docela jednoduché. Ze začátku to nebylo jednoduché, kluci ze San Marina se dobře posouvali. Pomohl nám ten první gól, vzápětí přidal Vláďa Darida druhý a už nám to šlo v koncovce lépe."

Vladimír Darida (záložník ČR): "Udělali jsme si zápas takový, jaký jsme chtěli. Dali jsme rychle góly a mohli jsme si zápas užít. Překonat jejich blok nebylo úplně jednoduché, ale měli jsme nacvičené varianty a loby za obranu docela vycházely. Snažili jsme se je zamknout a držet je. Škoda, že nám nevyšly některé akce ve druhé půli a nedali jsme ještě více gólů. Ale rozhodli jsme v první půli, protože nikdo z nás to nechtěl honit v závěru. Za stavu 5:0 se pak není kam hrnout, chtěli jsme si akce připravit. Penalta to byla jasná a jsem rád, že jsem dal druhý gól. Jen škoda, že jsem ještě dvakrát trefil tyče, gólů mohlo být i víc."

Jakub Jankto (záložník ČR): "Určitě jsme spokojení. Byla povinnost tady vyhrát. Severní Irové i Norové s nimi měli problémy, takže jsme nechtěli nic podcenit. Hlavně v prvním poločase jsme hráli hodně dobrý fotbal, i když oni hráli v opravdu hlubokém bloku. Byli zalezlí v devíti lidech, to jsem v kariéře ještě nezažil. Jsem rád, že mě dal trenér do základu, hodně si toho vážím. Jen škoda, že jsem nedal gól, na který jsem měl velkou chuť."

Tomáš Sivok (kapitán ČR): "Hlavní bylo nic nepodcenit. Pamatoval jsem si, jak jsme tu za pana Brücknera museli bojovat až do konce, takže mě to trochu strašilo. Přistoupili jsme k tomu výborně a za tu první půli jsme si to zasloužili. Norové je dlouho dobývali, my jsme dali góly docela brzy a udělali jsme si to snazší. Pro nás jsou to důležité tři body, se kterými jsme počítali. Navíc skóre je výborné a i hráči si zvedli sebevědomí."

Zdroj: ČT Sport.

Utkání skupiny C kvalifikace MS 2018 ve fotbale v Serravalle:

San Marino - ČR 0:6 (0:5)

Branky: 17. a 24. Barák, 19. a 77. z pen. Darida, 26. Gebre Selassie, 43. Krmenčík. Rozhodčí: Tohver - Reinvald, Klaasen (všichni Est.). ŽK: M. Vitaioli, Palazzi, D. Simoncini, Mazza (všichni San Marina).

San Marino: A. Simoncini - Palazzi, Cesarini, D. Simoncini, F. Vitaioli, Rinaldi (62. Tomassini) - Zafferani, Cervellini (90. Battistini), Domeniconi, M. Vitaioli - Stefanelli (84. Mazza). Trenér: Manzaroli.

ČR: Vaclík - Gebre Selassie, Sivok, Brabec, Novák - Darida - Krejčí, Dočkal, Barák (75. Hořava), Jankto (67. Zmrhal) - Krmenčík (67. Škoda). Trenér: Jarolím.