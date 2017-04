Praha - Fotbaloví reprezentanti Ondřej Vaněk a Jan Kopic podle Radiožurnálu figurují jako svědci v případu vyšetřování drogového dealera. Vaněk, který momentálně působí v ruské Ufě, si od Vítězslava Meišnera měl drogy kupovat, v policejní zprávě to však odmítá. Hráč Plzně Kopic měl dealerovi půjčit půl milionu korun. Případ bude brzy projednávat soud, zabývat by se jím mohla i Fotbalová asociace ČR.

Policie sledovala Meišnera, obžalovaného z distribuce extáze a kokainu, od roku 2015 a odposlouchávala jeho telefon. Během vyšetřování zachytila i hovor s Vaňkem, jenž tehdy ještě hrál v Plzni, den před duelem v Mladé Boleslavi, který tehdy Plzeň prohrála 0:2. Bylo to krátce po zisku titulu a Vaněk nebyl v nominaci na utkání.

"Volající (Vaněk) odpovídá, že jde na diskotéku a zkusí prášek, na což volaný (Meišner) odpovídá, aby mu volající napsal, jaké to bylo, a upozorňuje ho, aby byl opatrný a dal si jenom půlku. Volající říká, že prý je to dobré najednou s kokešem, na což volaný odpovídá, že ne, že když dá na to ten bílej, že ho to naopak zabrzdí, že mu to zbrzdí nájezd, má si nechat tak dvě hodiny pauzu," cituje Radiožurnál z obžaloby.

Vaněk byl podle protokolu s Meišnerem v kontaktu pravidelně. Sám do protokolu uvedl, že žádné drogy nebere. U většiny telefonátů přiznal, že mluvil on, ale tvrdil, že jen machroval nebo byl opilý. "Svědek dále uvedl, že mobilní telefon používal den co den a samozřejmě si nepamatuje, o čem a s kým hovořil před týdnem, natož před půl rokem," stojí v obžalobě.

Také Kopic na policii potvrdil, že Meišnera zná. Seznámil se s ním v březnu 2016 právě přes Vaňka. O měsíc později mu půjčil peníze, písemně a na úrok.

Vaněk měl podle informací ČTK na Kopice velký vliv. Znal se s ním už z Jablonce a v plzeňské kabině byl jeho nejbližším kamarádem. Po loňském Vaňkově odchodu do Ufy šly Kopicovy výkony rapidně nahoru a na podzim si vybojoval i návrat do národního týmu. Aktuálně je nejlepším nahrávačem Plzně. Vaněk za národní tým nastoupil naposledy v září 2015, tehdy byl jako spolujezdec u noční havárie spoluhráče Davida Limberského.

Vyšetřování odhalilo, že rukama bývalého hráče pokeru Meišnera prošlo nejméně 8000 tablet extáze. Kromě toho měl u sebe jen při zatčení téměř půl kilogramu kokainu. Druhý obžalovaný Patrik Barančík podle policie obchodoval s šesti tisíci pilulkami extáze.

Pokud vyšetřování prokáže, že hráči užívali tvrdé drogy, mohla by se celou záležitostí zabývat i etická komise FAČR. "Za předpokladu, že by šlo o užívání drog takzvaně tvrdých, tak by se v případě profesionálních hráčů dalo uvažovat o klasifikaci znevážení jména fotbalu, což je jeden z disciplinárních přečinů a za takových okolností by zřejmě došlo k potrestání hráče," citoval Radiožurnál ředitele právního oddělení FAČR Jana Paulyho.