Dauhá - Čeští fotbalisté v přípravném utkání v Kataru porazili Island 2:1. Proti účastníkovi mistrovství světa si svěřenci trenéra Karla Jarolíma připsali cenný skalp a vyhráli potřetí v řadě. Island navíc inkasoval více než gól po jedenácti zápasech a téměř přesně po roce.

Češi přežili několik nadějných šancí soupeře, pak jim sudí neuznali regulérní branku Michaela Krmenčíka, ale krátce nato se prosadil Tomáš Souček. Ve druhé půli zvýšil Jan Sýkora. Pro oba to byly premiérové branky v národním týmu. Island už jen snížil zásluhou Kjartana Finnbogasona.

Island patří v Evropě k týmům s největším zlepšením a po mistrovství Evropy postoupil poprvé na světový šampionát. V duelu s českým celkem tak byl favoritem a to potvrdil i začátek. Už ve druhé minutě po prodlouženém autovém vhazování trefil Kjartansson tyč. A nebezpečná střela Skúlasona mířila těsně vedle. Neuspěl ani Kjartan Finnbogason.

Čeští fotbalisté se však brzy chytli, hráli se soupeřem vyrovnanou partii a chvílemi byli i lepším celkem. V 15. minutě Kopicovu akci zakončil Krmenčík gólem, katarští sudí mu však chybně odmávali ofsajd a gól neuznali.

O čtyři minuty později ale Češi dali pocítit Islandu jeho vlastní medicínu a udeřili z dlouhého autového vhazování, což bývá velká islandská zbraň. Levý bek Novák si na aut přeběhl na druhou stranu, dohodil až do malého vápna a Souček z voleje poslal míč do branky.

Ve 35. minutě byl Souček blízko dalšímu gólu, když šikovně tečoval rohový kop, ale gólman Runarsson stihl zareagovat. Pak zas byl blízko vyrovnaní soupeř. Skúlasonovu ránu z dálky Vaclík vyrazil. O chvíli později se na něj řítil osamocený Finnbogason, obešel Vaclíka a mohl střílet do odkryté branky, lekl se ale dobíhajícího Nováka a vystřelil slabě. Suchý tak stihl míč odvrátit.

Ve druhé půli Češi dobře hájili náskok a čekali na šance na brejky. Island už tak nebezpečný nebyl. Kjartanssonova hlavička šla těsně vedle, horší bylo, že se při této šanci srazil Vaclík s Novákem. Oba se museli nechat ošetřit, ale pokračovali ve hře.

V 65. minutě přišla česká pojistka. Přetažený centr sklepl Novák na Sýkoru a ten po třech minutách na hřišti předvedl vydařený volej. Brankář si sice na míč sáhl, ale v cestě do branky mu nezabránil.

Islandu se povedlo snížit čtvrthodiny před koncem, kdy se zblízka hlavou prosadil Finnbogason a napravil selhání z první půle. Navíc mohl i rychle vyrovnat, ale tentokrát ho Vaclík vychytal a udržel cennou výhru.

Hlasy po utkání:

Karel Jarolím (trenér ČR): "Nebyli jsme kompletní, Island také ne, ale pořád je to účastník mistrovství světa, takže každé takové vítězství je povzbuzením do další práce. Výkon to byl slušný až na pár drobností, kdy jsme to soupeři usnadňovali chybnou rozehrávkou. První poločas předčil ten druhý. Po vystřídání jsme ztratili půdu pod nohama. To se pak odvíjelo dál. Škoda, že jsme neuhlídali tu jednu situaci, kdy šlo zabránit centru. Škoda, že jsme inkasovali. Byla tam ještě jedna nebezpečná hlavička. Určitě těší, že jsme jim dali tři góly, i když nám jeden neuznali. Viděl jsem jejich předchozí zápasy a soupeři měli problém si šanci i vytvořit. Filip Novák předvedl dobrý výkon, ale zrovna on má co odčiňovat, když si vzpomenu na tu jeho neproměněnou šanci se Severním Irskem ze startu kvalifikace."

Tomáš Souček (záložník ČR): "Island je velmi kvalitní soupeř, ukázali svou kvalitu, ale my jsme se s nimi dokázali porvat a po dobrém výkonu jsme urvali super výsledek. Co jsem v reprezentaci, tak jsem měl skoro v každém zápase šanci, byla tam tyč a břevno, tak jsem rád, že jsem to konečně protrhnul. Snad budou góly přibývat. Filip Novák má skvělé auty, zkoušeli jsme to i na tréninku. Ono to letělo a letělo, až to doletělo ke mně a protrhnul jsem to. Čekal jsem, že to bude přede mnou někdo tečovat, ale ono to letělo fakt dlouho, tak jsem předskočil svého hráče. Přitom auty jsou jejich největší síla. Také z toho měli jednu šanci. Bylo super, že jsme je potrestali tím, co je jejich největší síla."

Filip Novák (obránce ČR): "Nesmíme to přeceňovat. Byl to přátelský zápas. Chtěli jsme si zkusit některé věci, povedlo se nám to. Máme z toho dobrý pocit. Vyhrálo se 2:1, udrželi jsme to. Dvě asistence jsou hezké, ale mě potěší cokoli. Gól, asistence, i když hraju a vyhraje se. Byl jsem sice u obou gólů, ale nic nemění na tom, že vyhrává tým. Auty jsme trénovali. Trenér mě sleduje v Dánsku, kde jsem na dlouhé auty zvyklý. Dokonce jsem je trénoval s Rorym Delapem, co vytvořil rekord ve Stoke."

Jan Sýkora (záložník ČR): "Jsem za gól rád, zvláště když nakonec byl vítězný. Už když míč letěl na Filipa (Nováka), tak jsem si říkal, že by to mohl sklepnout leda tam, kam to nakonec letělo. Tak jsem si počkal, zatímco ostatní to strhlo k míči a já vyplaval sám. Pak už to bylo o tom jen trefit míč a to se povedlo. Jsme rádi za každou výhru. Island nepřijel v plné síle, ale i tak je to dobré pro naši psychiku. Vytvořili jsme si hodně šancí. Island ukázal, že má kvalitní tým a že po právu postoupili na mistrovství světa."

ČR - Island 2:1 (1:0)

Branky: 19. Souček, 65. Sýkora - 77. K. Finnbogason. Rozhodčí: Kuvarí - Makalá, Šamarí (všichni Katar). ŽK: Souček - Árnason, Ingason. Diváci: 150.

ČR: Vaclík - Čelůstka, Brabec, Suchý, Novák - Souček - Kopic (62. Sýkora), Hušbauer (62. Frýdek), Barák (87. Hrubý), Jankto (87. Falta) - Krmenčík (46. Šural). Trenér: Jarolím.

Island: Runarsson - Hermannsson, Ingason, Árnason (46. E. Bjarnason), Magnússon (46. Sigurjonsson) - Gudmundsson (46. Gíslason), O. Skúlason (83. Johanesson), B. Bjarnason (60. Traustason), A. Skúlason - Kjartansson, K. Finnbogason (86. A. Finnbogason). Trenér: Hallgrímsson.