Santa Clara - Fotbalisté USA porazili ve finále Zlatého poháru Jamajku 2:1 a získali šestý titul šampionů zemí Severní a Střední Ameriky. O vítězství svěřenců Bruce Areny před domácím publikem rozhodl Jordan Morris, který v 88. minutě zlomil nerozhodný stav. Jamajka se podruhé za sebou musela spokojit se stříbrem a na premiérový úspěch dál čeká.

Tým hostitelů šampionátu poslal v kalifornské Santa Claře do vedení v závěru prvního poločasu Jozy Altidore, jenž se parádně trefil z přímého kopu. Jamajka, která v semifinále vyřadila obhájce titulu Mexiko, vyrovnala po rohovém kopu pět minut po přestávce zásluhou voleje Je-Vaughna Watsona.

Krátce před vypršením řádné hrací doby střídající hráči Gyasi Zardes s Clintem Dempseym dostali míč až k Morrisovi, který z hranice velkého vápna propálil vše, co mu stálo v cestě. "Bylo to jako dýka do srdce," komentoval rozhodující gól trenér Jamajky Theodore Whitmore.

Jeho americký protějšek Arena, jenž od svého loňského návratu na reprezentační lavičku ještě nepoznal hořkost porážky, se stal prvním koučem, který vyhrál Zlatý pohár potřetí. Stejný počet triumfů má na kontě i Dempsey, dalších šest hráčů včetně kapitána a nejlepšího hráče turnaje Michaela Bradleyho slavilo podruhé.

"Řekl jsem hráčům, že pokud mě někdo postříká šampaňským, nenominuji ho na následující kvalifikační zápas a v případě postupu ani na mistrovství světa. Takže teď jsem suchý, což je zvláštní, že?" vtipkoval Arena po vyhlášení.

Američané se díky šestému triumfu přiblížili na jediný primát Mexičanům, kteří letos obsadili třetí místo. Dominanci obou severoamerických velmocí prolomila pouze před 17 lety Kanada.

USA - Jamajka 2:1 (1:0)

Branky: 45. Altidore, 88. Morris - 50. Watson.