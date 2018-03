Nan-ning (Čína) - Čeští fotbaloví reprezentanti Jakub Jugas a Stanislav Tecl si dnes v rámci doprovodného programu na přípravném turnaji čtyř zemí v Nan-ningu zatrénovali s mladými čínskými nadějemi. Další dvojice Tomáš Kalas a Lukáš Masopust se zase zúčastnila akce v místním kině a první jmenovaný pobavil zaplněný sál, když při pantomimě napodoboval roztleskávačku.

Slávisté Jugas s Teclem vyrazili před obědem a tréninkem po pátečním zápase s Uruguayí (0:2) na městský stadion v Nan-ningu, kde se stejně jako vybrané dvojice ze zbylých třech účastnických zemí turnaje věnovali nadějím.

"Byl to místní turnaj nějakých základních fotbalových škol, dětem bylo 13 a 14 let. Chvilku jsme si s nimi zatrénovali, zahráli jsme si bago a zastříleli. Jsou šikovní, je vidět, že čínská akademie má potenciál. Ale taky to ještě potřebují vybrousit," řekl ČTK Jugas.

"Byla to příjemná akce, lidi tu mají o cizí hráče zájem. Neustále kolem nás kroužily děti s fotkami a žádostmi o podpis. Tolik podpisů a fotek jsem nerozdal za celou kariéru. Je to jak z filmu. Když vidíte, jak někam přijde Ronaldo a vidíte ten zájem, tak tady je to sice v menším měřítku, ale je to stejná situace," dodal Jugas.

Zatímco dvojice slávistů si s malými Číňany zahrála, Kalas s Masopustem ve stejnou chvíli bavili zaplněný kinosál obchodního centra vedle hotelu, kde český tým po dobu turnaje bydlí. Oba reprezentanti se stejně jako zástupci dalších tří účastnických zemí publiku nejprve představili, poté dostali od místních dárek a nakonec došlo na malou soutěž v pantomimě. Když Kalas napodoboval roztleskávačku, celý sál se smál.

"Bylo vidět, že z té akce měli radost. Je jim jedno, kdo přijde, nebo jaký sport zrovna probíhá, nebo co se děje. Oni prostě fandí pořád a je jim jedno, co vidí," řekl novinářům Kalas.

Spolu s Masopustem dostali od Číňanů zarámovaný obrázek. "Vysvětlovali to v čínštině, ale je na něm prý pět nějakých tradičních symbolů. Takže myslím, že nejlepší dárek, co tu byl," dodal stoper Fulhamu.

V Číně už byl na přípravném turné s Chelsea a zájem fanoušků byl tehdy ještě větší. "Ty největší hvězdy se nemohly prakticky pohnout, aniž by ochranka odháněla všechen dav. Bylo to v červenci v Pekingu, tam to bylo horší z hlediska počasí a smogu," srovnával Kalas.