Teplice - Fotbalisté Teplic vstoupí do jarní části prvoligové sezony s jasným cílem navázat na povedený podzim. Severočeši figurují po 16 kolech s aktivním skóre v tabulce na šesté příčce, kterou by rádi minimálně udrželi.

"Před podzimní částí jsme si dali za cíl umístění do osmého místa, ale když jsme po podzimu šestí, nemůžeme říct nic jiného, než že chceme skončit minimálně šestí. Něco jiného by ani nevypadalo dobře. Všichni to tak cítíme, že chceme obhájit šestou příčku. Nesmíme ale zapomenout, že máme 22 bodů a v žádném případě ještě nejsme zachráněni," řekl na tiskové konferenci trenér Daniel Šmejkal.

Atakovat pohárové příčky si Severočeši za cíl nedali, neboť na pátou Mladou Boleslav ztrácejí šest a na čtvrtý Zlín dokonce devět bodů. Naopak před svými pronásledovateli nemají příliš velký náskok.

"Všichni, co dělají fotbal kdekoliv, by chtěli poháry hrát, takže je to náš obrovský sen. Ale je tam opravdu veliký odstup a spíš máme blíž dolů než nahoru. Stát se však může cokoliv," uvedl Šmejkal. "Jsme rádi, že jsme po neúspěšné minulé sezoně zakončili podzim na šestém místě, a budeme spokojeni, když šestí skončíme. Ale uvidíme, jak soutěže rozjedeme," doplnil ředitel klubu Petr Hynek.

Teplice jako prakticky každý tým v zimě částečně obměnily kádr. Přišli Alois Hyčka, Jan Vošahlík a Srb s australským pasem Aleksandar Šušnjar. Mužstvo naopak opustili Roman Potočný, Patrik Dressler, Davor Kukec, Michael Lüftner a Robert Hrubý. "Kádr je konsolidovaný, v zásadě nás nic netlačí. Ale stát se ještě může cokoliv," podotkl nový sportovní ředitel Teplic a bývalý kouč reprezentační jednadvacítky Jakub Dovalil.

Teplicím se výsledkově poměrně povedla příprava. Prohrály jen dvakrát a v generálce zvítězily nad druholigovými Českými Budějovicemi vysoko 5:0. "Příprava proběhla, jak jsme si představovali. Hra nevypadala vůbec špatně, ale vše se ukáže až v ostrých zápasech," řekl Šmejkal.

Teplice začnou jaro doma proti Brnu. Na podzim Severočeši před svými diváky získali jen osm z 22 bodů, více se jim dařilo venku. "Myslím, že až na jednu výjimku doma s Hradcem Králové jsme nehráli úplně špatná utkání, a věřím, že na to navážeme. Dva a půl měsíce jsme nehráli ostrý zápas, ale věřím, že se do toho co nejrychleji dostaneme a naše hra se bude líbit," dodal Šmejkal.