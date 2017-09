Praha - Čeští fotbaloví reprezentanti prohráli v sedmém z deseti zápasů kvalifikace mistrovství světa s obhájcem trofeje Německem 1:2 a jejich šance na druhé místo ve skupině a účast v baráži o šampionát výrazně poklesly. Favorit vedl v Edenu od čtvrté minuty, kdy se trefil Timo Werner. V 78. minutě srovnal Vladimír Darida, ale dvě minuty před koncem rozhodl sporným gólem Mats Hummels.

Český celek ztrácí na třetím místě tabulky tři kola před koncem skupiny už sedm bodů na druhé Severní Irsko, na jehož půdě se představí v pondělí v Belfastu. Svěřenci kouče Karla Jarolíma potřebují k druhému místu vyhrát všechny tři zbývající duely a navíc doufat, že Severní Irové už naopak ani jednou nezvítězí.

Do baráže o šampionát v Rusku postoupí z druhých míst osm nejlepších týmů. Přímo na mistrovství projdou pouze vítězové skupin, Němci v čele té "české" zůstávají bez ztráty bodu stoprocentní.

"Jsem zklamaný, byli jsme hodně blízko k tomu, že jsme v takhle těžkém utkání mohli bodovat. Je to o sedm bodů, i takový scénář mohl být. Nezbývá nic jiného než vyhrát všechna tři utkání a doufat, že Irové něco ztratí. Ten bod by nám určitě pomohl, určitě by ta pozice do zbývajících zápasů byla lepší," řekl na tiskové konferenci Jarolím.

Kouč překvapil a do základní sestavy nasadil tři stopery, takže při bránění hrál český celek s pěti zadáky. Jedním z nich byl i Bořil, který si jako nováček odbyl reprezentační premiéru. Jen na lavičce i kvůli karetnímu ohrožení začali Dočkal, Kadeřábek a Krejčí. Němci postavili všechny hlavní opory včetně Kroose, Özila či Müllera.

Český plán vyztužit defenzivu vzal za své hned po necelých čtyřech minutách. Özil poslal přihrávku skrz střed domácí obrany, balon převzal Werner a skrz padajícího Vaclíka ho dostal do sítě. "Byla to škoda, byl jsem blízko a on měl štěstí, že mi to tam prošlo," uvedl Vaclík.

Jarolímův celek se po inkasovaném gólu oklepal a několikrát vítězi Poháru FIFA zatopil. Ve 12. minutě Kopicovi v poslední chvíli zablokoval střelu obránce, poté nebezpečně pálil debutant Bořil.

Ve 20. minutě se blýskl na druhé straně Vaclík, který vyrazil Stindlovu ránu. Němci více drželi míč, ale český tým byl v protiakcích nebezpečný a dokonce v první půli vyhrál na střely 8:7. Jankta zastavil v přečíslení dva na jednoho sporný ofsajd a těsně před pauzou po výborné kombinační akci Gebre Selassie místo střely zbrkle centroval do zámezí.

I po přestávce Češi pokračovali ve výkonu na hranici možností. Ter Stegena protáhl tečovanou střelou Souček a neprosadil se ani agilní Bořil. Němci pak kontrolovali průběh, ale do velkých šancí se nedostávali.

Navíc domácí dál hrozili, velmi nečekaně byli střelecky aktivnější a v 78. minutě se dočkali odměny. Darida, který působí v bundesligové Hertě Berlín, napřáhl z 25 metrů a dělovkou dokonale trefil horní roh branky. "Myslím, že takhle dobře jsem to asi nikdy netrefil. Vyšla (střela) úplně perfektně," uvedl Darida.

Němci si přesto dokázali vzít vedení spornou brankou zpět. Kroos v 88. minutě nacentroval z přímého kopu, Hummels srazil Jankta, navíc zřejmě stál v ofsajdu, ale ruští sudí nezapískali a německý stoper hlavičkou rozhodl. "Bylo to sporné, zavánělo to faulem, možná i ofsajdovým postavením. Já to ještě neviděl, ale zatím jen z toho, co se ke mně doneslo," uvedl Jarolím.

"Kuba (Jankto) není hráč, který by předstíral faul, nebo že by si tam lehnul a alibisticky vyžadoval faul. Do jaké míry jsou bloky faul, nevím, ve světě se to samozřejmě hraje, rozhodčí to pískají jen někdy. Ale vymlouvat se na rozhodčí je dětinské. Nemůže se to vyčítat těm, co tam bránili. Měli jsme tam být my, stopeři nebo obránci, kteří jsou zvyklí na bránění standardek," podotkl Kalas.

Hlasy po utkání:

Karel Jarolím (trenér ČR): "Jsem zklamaný, byli jsme hodně blízko k tomu, že jsme v takhle těžkém utkání mohli bodovat. Bohužel se nám nepodařilo ten stav udržet. A to jsem věřil, když jsme vyrovnali, že by se nám mohl naskytnout ještě nějaký brejk a z toho udeřit. Vláďa Darida dal nádherný gól. Nezklamali nás ani ti, co nastoupili poprvé, Bořil nebo Kalas. Z výsledku jsem zklamaný, ale z výkonu mužstva rozhodně ne. Chtěli jsme zesílit strany s tou pětičlennou obranou a po zisku balonu chodit do útoků, což se dařilo. Troška zbrklosti nás připravila o to, že jsme těch situací mohli zakončit víc. Je to o sedm bodů, i takový scénář mohl být. Nezbývá nic jiného než vyhrát všechna tři utkání a doufat, že Irové něco ztratí. Ten bod by nám určitě pomohl, určitě by ta pozice do zbývajících zápasů byla lepší. Ale takhle bych se mohl vracet i k ostatním zápasům."

Joachim Löw (trenér Německa): "Nejsem spokojený se způsobem hry, jaký jsme předváděli. Vyhráli jsme, to se počítá, ale potřebovali jsme k tomu hodně štěstí. Nedokázali jsme se dostat za soupeřovu obrannou linii a nevytvořili jsme si moc šancí. Navíc ani obrana nebyla moc dobrá, měli jsme příliš mnoho ztrát míče."

Tomáš Kalas (obránce ČR): "Takový zápas jsme měli zremizovat, jedno jakým způsobem. Jakmile dáte v 78. minutě gól na 1:1 proti Německu, to už musíme dohrát do konce těch deset minut. Byla to taková školácká chyba, nemůže se to vyčítat těm, co tam bránili. Měli jsme tam být my, stopeři nebo obránci, kteří jsou zvyklí na bránění standardek a podstupování osobních soubojů. Naivně jsme se postavili, jako že budou střílet. Měli jsme zareagovat na jejich rozběh, z té zdi se přesunout a měli jsme si rozebrat ty vyšší hráče. Stáli tam na jeden a půl kroku od balonu, z tohohle by asi gól nedali. Já stál ve zdi, neviděl jsem to. Kuba (Jankto) není hráč, který by předstíral faul, nebo že by si tam lehnul a alibisticky vyžadoval faul. Do jaké míry jsou bloky faul, nevím, ve světě se to samozřejmě hraje, rozhodčí to pískají jen někdy. Ale vymlouvat se na rozhodčí je dětinské. Málokdo na celém světě může říct, že měl více šancí než Německo v 90 minutách. My si to říct můžeme. To je aspoň pozitivum, že jsme dokázali přinést na hřiště, co jsme trénovali. Když se na to připravíme, můžeme hrát s kýmkoliv."

Tomáš Vaclík (brankář ČR): "Měli jsme spoustu náznaků šancí, potom dal Daridič nádherný gól, byli jsme dneska strašně blízko bodu. Říkali jsme před zápasem, že projít kvalifikaci bez ztráty bodu je strašně složité. Němci byli blízko tomu, aby ztratili. Myslím, že by to byla zasloužená remíza. Měli jsme náznaků hodně, Němci moc vyložených šancí neměli. Věříme v baráž pořád, matematicky je to pořád možné. My se o to budeme rvát."

Vladimír Darida (záložník ČR): "Je to škoda, že jsme ten výsledek neudrželi, protože 1:1 by pro nás bylo zasloužené. Dneska jsme předvedli dobrý týmový výkon a je jenom škoda, že jsme si to neuhlídali. Bod by byl pro nás v kvalifikaci hodně bonusový. Myslím, že takhle dobře jsem to asi nikdy netrefil. Vyšla (střela) úplně perfektně."

"

ČR - Německo 1:2 (0:1)

Branky: 78. Darida - 4. Werner, 88. Hummels. Rozhodčí: Karasev - Averjanov, Kalugin (všichni Rus.). ŽK: Kalas - Müller, Hummels. Diváci: 18.093.

Sestavy:

ČR: Vaclík - Gebre Selassie, Kalas, Suchý, Novák, Bořil - Kopic (53. Krejčí), Souček, Darida, Jankto (89. Zmrhal) - Krmenčík (76. Kliment). Trenér: Jarolím.

Německo: Ter Stegen - Kimmich, Hummels, Ginter, Hector - Kroos, Stindl (67. Draxler) - Müller, Özil, Brandt (61. Rüdiger) - Werner (79. Can). Trenér: Löw.

Další výsledky skupiny C:

Oslo: Norsko - Ázerbájdžán 2:0 (1:0)

Branky: 32. King z pen., 60. vlastní Sadygov. Rozhodčí: Stefaňski (Pol.). ČK: 90. B. Gusejnov (Ázerb.).

Serravalle: San Marino - Severní Irsko 0:3 (0:0)

Branky: 70. a 75. Magennis, 78. Davis z pen. Rozhodčí: Jorgji (Alb.).

Tabulka:

1. Německo 7 7 0 0 29:2 21 2. Severní Irsko 7 5 1 1 14:2 16 3. ČR 7 2 3 2 10:7 9 4. Norsko 7 2 1 4 8:10 7 5. Ázerbájdžán 7 2 1 4 3:11 7 6. San Marino 7 0 0 7 1:33 0