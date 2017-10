Praha - Fotbalisté Sparty ve 12. ligovém kole porazili Ostravu 3:2 a pomstili se Baníku za středeční vyřazení z domácího poháru. Hosté dokázali dvakrát srovnat skóre, když na proměněnou penaltu Josefa Šurala a trefu Ondřeje Zahustela odpověděli nejprve Milan Baroš a poté Dyjan Carlos de Azevedo. V 66. minutě ale dostal červenou kartu hostující Denis Granečný a přesilovku v 80. minutě využil Lukáš Štetina. Sparta tak dál ztrácí na druhou Slavii čtyři a na první Plzeň patnáct bodů. Nováček Baník prohrál venku v lize pošesté za sebou a je třináctý.

Sparťanský trenér Stramaccioni udělal oproti středečnímu vzájemnému zápasu na Letné hned sedm změn v základní sestavě. Od začátku nově nastoupili Rosický, Biabiany, Mandjeck, Sáček, Zahustel, navrátilec uzdravený Costa a brankář Bičík. Gólmanskou jedničku Dúbravku nepustily do hry zdravotní potíže. Baník naopak udělal oproti středě jen dvě změny: mezi tyče se vrátil Vašek a na hrotu útoku začal Baroš.

Sparta na rozdíl od poháru měla aktivní vstup a v osmé minutě se dostala do vedení. Šural po přidržení od Azackého upadl ve vápně, rozhodčí Královec odpískal penaltu a sám faulovaný z pokutového kopu otevřel skóre. Šural dal pátý gól v posledních třech soutěžních zápasech, před týdnem v Jablonci zaznamenal hattrick a skóroval i ve středu.

Letenští z dobrého vstupu nevytěžili druhou branku a Ostrava postupně srovnala hru. Pražanům nepomohly ani další protesty domácího "kotle", který transparentem vyzval k odchodu z hlediště všechny sparťanské fanoušky, jimž se nelíbí počínání klubového vedení.

Po půlhodině se hostující Baroš ještě nemohl radovat kvůli ofsajdu, ale v 35. minutě už se dočkal. Po rychlém brejku a přihrávce od Hrubého doklepl míč do prázdné branky a gólem dodatečně oslavil sobotní 36. narozeniny.

Sparta dobře vstoupila i do druhé půle a v 52. minutě opět vedla. Po Sáčkově centru si naběhl na zadní tyč obránce Zahustel a dal svůj první soutěžní gól od loňského března. Jenže Baník znovu srovnal. Za tři minuty si naběhl na kolmici Hrubý, Bičík jeho technický pokus vyrazil jen před sebe a De Azevedo neměl problém poslat balon do prázdné branky.

Vrátit domácím vedení mohl vzápětí po Rosického přihrávce Šural, ale Vašek jeho šanci zlikvidoval. V 66. minutě Granečný mimo hru zbytečně fauloval Zahustela a po druhé žluté kartě byl vyloučen.

Sparta tak dohrávala druhou polovinu druhého dějství v přesilovce a zpočátku se jí vůbec nedařilo dostat se do šancí. Až v 80. minutě rozhodla o výsledku spolupráce dvou bývalých hráčů Dukly. Střídající Néstor zahrál roh a Štetina hlavou vstřelil svůj první gól po příchodu na Letnou.

Andrea Stramaccioni (trenér Sparty): "Víme, že výkon nebyl ideální, nehráli jsme velmi dobře. Nehráli jsme tak, jak obvykle hrajeme doma, jak jsme hráli proti Plzni nebo Teplicím. Ale i tak jsme si zasloužili vyhrát. Baník dal dva góly ze dvou šancí. Byly tam dvě hrubé chyby, po kterých jsme obdrželi góly. Bylo důležité získat tři body a reagovat na středeční vyřazení z poháru. Baník byl po pohárovém postupu pozitivně naladěn. Jsem rád, že jsme dokázali reagovat na obě vyrovnání Baníku. Nebyl to fantastický zápas, ale každý bojoval a nechal na hřišti vše. V první řadě Rosický, který předvedl několik skluzů. Je důležité, že jsme vyhráli v lize podruhé za sebou a musíme v tom pokračovat. Po vyřazení v poháru byli kluci dole a bylo potřeba zvednout hlavu. Je to psychologicky obrovsky důležité vítězství. Ztrácíme čtyři body na druhé místo a to je náš současný cíl."

Radim Kučera (trenér Ostravy): "Viděli jsme, že Sparta oproti poháru dost obměnila sestavu. Postavila Tomáše Rosického, což je klíčový faktor. Chtěli jsme vstoupit do zápasu aktivněji, prakticky z první vážnější situace vznikla penalta. Těžko posuzovat, to je jedno. My pak byli více na míči a Sparta se stáhla do defenzivy. Měl jsem z toho trochu obavy, hrozili ztráty, ale podařilo se nám srovnat. Hra byla vyrovnaná, druhý poločas jsme opět inkasovali a zase jsme se dokázali postavit na nohy. Potom přišla nešťastná věc pro Granečného, který zbytečně zatáhl Zahustela. Apeloval jsme na hráče, kteří měli žlutou kartu, ať si dají pozor. Granečný jako kdyby měl v hlavě nějaký blik. V kabině sedí zklamaně, strašně si to bere k srdci, tak jsem mu nyní nic neříkal. Když hrajete ve středu 120 minut a dnes od 66. minuty v deseti, bylo to už těžké. Bylo to o morálních vlastnostech. Dostali jsme gól a už jsme neměli síly srovnat. Jsem ale rád, že jsme byli Spartě rovnocenným soupeřem."

Sparta Praha - Baník Ostrava 3:2 (1:1)

Branky: 8. Šural z pen., 52. Zahustel, 80. Štetina - 35. Baroš, 55. De Azevedo. Rozhodčí: Královec - Nádvorník, Wilczek. ŽK: Šural, Costa, Mandjeck, Mareček - Granečný, Pokorný. ČK: 66. Granečný. Diváci: 9125.

Sparta: Bičík - Zahustel, Hovorka, Štetina, Costa - Mandjeck (69. Mareček), Sáček - Biabiany (75. Néstor), Rosický, Vatajelu (46. Janko) - Šural. Trenér: Stramaccioni.

Ostrava: Vašek - Pazdera, Pokorný, Azackij, Morgan (85. O. Šašinka) - Šindelář - Sus (78. Stáňa), Hrubý, De Azevedo, Granečný - Baroš (76. Poznar). Trenér: Kučera.