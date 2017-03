Praha - Fotbalisté Sparty porazili v 19. kole první ligy 1:0 Duklu a po dvou soutěžních zápasech opět dokázali zvítězit. O utrápené výhře domácích v malém pražském derby rozhodl už v páté minutě Josef Šural, který jako první dokázal na jaře překonat obranu soupeře z Julisky.

Třetí Sparta v tabulce snížila ztrátu na druhou Plzeň na dva body, obhájce titulu má však k dobru nedělní šlágr s první Slavií a také odložený duel s Bohemians 1905. Za vedoucím rivalem z Edenu zaostává letenský celek o tři body. "Nemáme klid na míči, v kombinaci se trápíme, ale na druhou stranu jsme to po zápase v Jablonci potřebovali zvládnout výsledkově a to se nám povedlo," řekl trenér Sparty Tomáš Požár.

Sparta musela udělat několik změn v sestavě, protože chyběl zraněný Costa a na lavičce náhradníků se neobjevili ani Michal Kadlec s Váchou. Na levém kraji obrany tak dostal šanci Hybš a na pozici stopera Mazuch. V základní jedenáctce se rovněž objevil Václav Kadlec.

"Máme problém poskládat sestavu tak, jak bychom chtěli," přidal Požár. "Musíme tým konsolidovat, potřebujeme zdravé hráče, abychom mohli k zápasu nastoupit v optimální sestavě a nejen co se týče jmen, ale i co do typologie. To se nám v této sezoně nedaří," dodal.

V prvním poločase nabídl zápas na Letné jedinou akci a hned z toho byl gól. Šural v páté minutě dalekonosnou střelou ke vzdálenější tyči překonal brankáře Radu. Sparta jako by se spokojila s vedením, přestala hrát a do kabin ji vyprovázel pískot nespokojených fanoušků.

aké po přestávce se mohlo měnit skóre po pěti minutách hry, ale bývalý hráč Dukly Néstor z voleje mířil těsně nad. V ještě větší příležitosti se pak objevil Čermák, kterého však Rada vychytal, a Kadlec z dorážky trestuhodně přestřelil. Na druhé straně mohl zaváhání obrany potrestat Tetour, ale jeho rána jen těsně minula pravou tyč.

Sparta pak vypadla z tempa a Dukla nebyla daleko od vyrovnání. V 68. minutě vytáhl Koubek nebezpečnou střelu Miloševiče a po následném rohu střílel Štetina, ale trefil pouze Šurala stojícího na čáře. Podobně dopadl o chvíli později i Brandner, který pro změnu mířil jen do Holka. Sparta však nejtěsnější náskok udržela a doma s Duklou udržela ligovou neporazitelnost.

"První poločas jsme promarnili, ale druhý už vypadal úplně jinak," uvedl trenér Dukly Jaroslav Hynek. "Mohli jsme skóre klidně otočit a kdyby to bylo spravedlivé, tak bychom bod uhráli. Na Spartě bylo vidět, že není v pohodě, protože jak dala gól, stáhla se a dala nám šanci prostor se zápasem něco udělt," přidal.

Hlasy po utkání:

Tomáš Požár (trenér Sparty): "Nemáme klid na míči, v kombinaci se trápíme, ale na druhou stranu jsme to po zápase v Jablonci potřebovali zvládnout výsledkově a to se nám povedlo. Ale víme, že hra nám drhne, chybí nám lehkost a není to úplně ono. Musíme se stabilizovat, rotujeme sestavu, protože hráči nám opouští kádr. Zranil se Juliš, Costa... Máme problém poskládat sestavu tak, jak bychom chtěli. Musíme tým konsolidovat, potřebujeme zdravé hráče, abychom mohli k zápasu nastoupit v optimální sestavě a nejen co se týče jmen, ale i co do typologie. To se nám v této sezoně nedaří."

Jaroslav Hynek (trenér Dukly): "První poločas jsme promarnili pohybem a také jsme mohli být v některých věcech aktivnější, přesnější a odvážnější. Druhý poločas vypadal úplně jinak. Sparta sice měla první šanci, ale my jsme pak mohli skóre klidně otočit. V závěru jsme už riskovali a šance se střídaly na obou stranách. Kdyby to bylo spravedlivé, tak bychom bod uhráli, ale Sparta vystřelila jednou přesně na branku a vyhrála. Na Spartě bylo vidět, že není v pohodě, protože jak dala gól, tak se držela zpátky a dala nám prostor, abychom se zápasem něco udělali."

Sparta Praha - Dukla Praha 1:0 (1:0)

Branka: 5. Šural. Rozhodčí: Hrubeš - Vysloužil, Arnošt. ŽK: Sáček, Lafata - Tetour. Diváci: 8936.

Sestavy:

Sparta: Koubek - Karavajev, Holek, Mazuch, Hybš - V. Kadlec (85. Holzer), Čermák, Sáček, Šural - Néstor (61. Mareček), Lafata (75. Konaté). Trenér: Požár.

Dukla: Rada - Kušnír (72. Brandner), Štetina, Šimůnek, Podaný - Bezpalec (82. Edmond), Hanousek, Tetour (79. Bilovský) - Miloševič, Holenda, Olayinka. Trenér: Hynek.