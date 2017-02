Praha - Fotbalisté Sparty remizovali v odvetě úvodního kola vyřazovací fáze Evropské ligy s Rostovem 1:1 a po týden staré venkovní porážce 0:4 se s účinkováním v pohárech rozloučili. Úřadující ruský vicemistr vedl na Letné od třinácté minuty, kdy se trefil Dmitrij Poloz. Pražané hráli od 67. minuty v deseti bez vyloučeného Costy, i v oslabení ale srovnal šest minut před koncem proti svým krajanům Vjačeslav Karavajev.

Sparta tak sice udržela domácí neporazitelnost v této pohárové sezoně, nedokázala však zopakovat loňské čtvrtfinále, kde vypadla s Villarrealem. Přesto byla jediným českým klubem, který si zahrál na jaře na evropské scéně. V pohárech v této sezoně vydělali Pražané zhruba 150 milionů korun.

Sparťanský trenér Požár udělal oproti prvnímu utkání v Rostově tři změny v sestavě. Konatého nepustil do hry trest za vyloučení v úvodním duelu, režisér hry Dočkal vyjednává o přestupu do Číny a jen na lavičce zůstal Vácha.

Letenští nastoupili do souboje o senzaci s dvěma útočníky Julišem a Pulkrabem, který odehrál první minuty na jaře. Po výsledku 0:4 v úvodním duelu ještě v soutěžích UEFA nedokázal postoupit žádný tým a sparťanská šance na zázrak žila do třinácté minuty. Bucharov s Polozem si pohráli s domácí obranou a druhý jmenovaný z první uklidil míč přesně k tyči.

Až poté zahrozila Sparta, po teči hostujícího Navase se balon snášel pod břevno, ale gólman Medveděv jej stihl přizvednout na roh. Po půlhodině měli Letenští k vyrovnání ještě blíž, když Karavajev trefil břevno.

Pět minut před poločasem skončil zápas pro Pulkraba, který utrpěl při vzdušném souboji s protihráčem krvavé zranění a odjel do nemocnice. Místo něj nastoupil Šural. Po přestávce se pak dostal na trávník také mladík Havelka, jenž nahradil Mazucha.

Sparta druhou půli zahájila náporem. Hosté se chvílemi nedostávali ani za půlku, ale domácím se nedařilo v koncovce. Pražané se neprosadili po závaru v malém vápně ani po Julišově hlavičce.

V 67. minutě navíc dostal druhou žlutou kartu Costa a sparťané dohrávali v deseti. Ani v oslabení ale nesložili zbraně a dokázali srovnat, když se v 84. minutě prokličkoval mezi obránci Karavajev a technickou střelou do horní části branky zaznamenal čestný úspěch domácích.

Hlasy po utkání (zdroj ČT Sport):

David Holoubek (trenér Sparty): "Nevstoupili jsme úplně dobře do utkání. Chtěli jsme být aktivní, bohužel z jedné akce soupeře jsme dostali gól a to nás malinko přibrzdilo. Celý první poločas jsme byli odzadu pomalí. Ale musím vyzdvihnout druhý poločas, kdy jsme byli lepší. Jsem rád, že jsme i v deseti ukázali charakter a vyrovnali. Matěj Pulkrab se vrací z nemocnice, naštěstí se nepotvrdila žádná zlomenina v oblasti nadočnicového oblouku. Oční bulvu má malinko zhmožděnou, ale naštěstí to nevypadá, že je to něco vážného. I když bude nějakou dobu mimo."

Aleš Čermák (záložník Sparty): "Je to škoda. Druhý poločas jsme měli více ze hry než soupeř. Myslím, že jsme si zasloužili tenhle zápas vyhrát. Samozřejmě soupeř asi měl v hlavně první zápas a první výsledek. Teď jsme z vyřazení smutní, ale postoupili jsme z hodně těžké skupiny, což se taky nemuselo podařit."

Mario Holek (obránce Sparty): "Soupeř měl náskok 4:0 a to by byla pohádka, kdybychom s tím něco udělali. Samozřejmě jsme se snažili hrát na sto procent. Šli jsme do toho s tím, že to není 0:4, ale 0:0, a chtěli jsme vyhrát. Škoda toho prvního gólu, ten jsme dostat nemuseli. Druhou půli jsme hráli jednoduše, to jsme si řekli v kabině. Myslím, že jsme to odmakali a nikdo nic nemůže říct. Pocity jsou trochu smíšené. Před začátkem skupiny by asi nikdo moc nevěřil, že postoupíme z prvního místa. Skupina byla pohádka, ale teď je škoda, že nám ten dvojzápas nesedl."

Michal Sáček (záložník Sparty): "Je to škoda, hráli jsme v oslabení, ale nebylo to na konci znát. Stáli za námi fanoušci, škoda, že jsme nevyhráli. Jsou to pro nás cenné zkušenosti. Musíme se z toho poučit, liga jede dál a teď musíme zvládnout Jablonec."

Josef Šural (záložník Sparty): "Costův zákrok jsem neviděl, ale celkově ten rozhodčí rozdával karty podivně. Nevím, za co jsem já dostal žlutou. Myslím, že dnes nemusel dávat červenou. Je to povzbuzující výsledek proti tak silnému týmu v deseti. Ale musíme brát v potaz, že kdyby potřebovali hrát na výhru, asi by hráli jinak."

Sparta Praha - FK Rostov 1:1 (0:1)

Branky: 84. Karavajev - 13. Poloz. Rozhodčí: Göcek - Eyisoy, Yilmaz (všichni Tur.). ŽK: Costa, Šural - Bucharov, Kalačov, Jerochin. ČK: 67. Costa (Sparta). Diváci: 13.413. První zápas 0:4, postoupil Rostov.

Sparta: Koubek - Karavajev, Mazuch (46. Havelka), Michal Kadlec, Costa - Sáček, Čermák, Holek, Néstor (70. Hybš) - Juliš, Pulkrab (40. Šural). Trenér: Požár.

Rostov: Medveděv - Kalačov, Mevlja, Navas, Granat (70. Terentěv), Kudrjašov - Noboa, Jerochin, Gatčan (46. Prepelita) - Bucharov (46. Azmún), Poloz. Trenér: Daniljanc.