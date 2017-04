Praha - Fotbalisté Sparty porazili ve 23. kole první ligy Brno 3:2 a po třech zápasech konečně naplno bodovali. O výhře domácích rozhodli dvěma góly David Lafata a Michal Kadlec, za hosty se prosadil Jan Polák a vlastní branku si dal stoper Mario Holek. Zbrojovka tak alespoň po čtyřech remízách 0:0 ukončila střelecký půst.

Sparta se musela obejít bez vykartovaného Váchy a kromě dlouhodobě zraněných hráčů vypadli také Čermák, Václav Kadlec a Néstor. V útoku tak dostal poprvé od začátku prosince šanci Pulkrab. V sestavě domácích nechyběl ani Josef Šural, který tak nastoupil proti svému bratrovi Jakubovi.

"S tímhle jsem se v kariéře ještě nesetkal. Musel jsem si dokonce všechny jména napsat na papír, abych na někoho nezapomněl," řekl trenér Sparty Petr Rada. "Václav Kadlec, Holzer, Mareček, Pulkrab měli virózu, motala se jim hlava a měli průjem," přidal.

"Předzápasový trénink odtrénovali, ale dneska ráno přišel Čermák a měl motolici a střevní potíže, tak jsme ho poslali domů. Po příjezdu na hotel se udělalo špatně Kadlecovi, tak jsme ho také poslali domů. Naštěstí jsme se s tím vypořádali a vyhráli jsme, což je nejdůležitější," dodal Rada, který se ve třetím ligovém utkání ve Spartě dočkal premiérového vítězství.

Zbrojovka byla v prvním poločase překvapivě aktivnější, ale do vedení šla Sparta. V šesté minutě se o to po rohu postaral Michal Kadlec. Vyrovnat mohl Taščij, s jeho ránou si ale domácí gólman Koubek poradil, stejně jako se sólem Řezníčka. Zazářil také brankář Brna Melichárek, když ve stoprocentní šanci vychytal zblízka Pulkraba.

"Trochu nás zaskočil první gól, ale pak jsme byli minimálně do padesáté minuty lepším týmem. Co jsme dneska ale byli schopní zahodit, to bylo trestuhodné," uvedl kouč Brna Svatopluk Habanec. "Musím říct, že dneska jsme měli šest, sedm šancí a mohli jsme tady i vyhrát," dodal.

Vyrovnání se hosté dočkali po půlhodině hry, kdy po rohu propadl míč k Polákovi, který ukončil brněnskou čtyřzápasovou sérii bez vstřeleného gólu. Radost však hostům dlouho nevydržela. Šural ještě ve velké šanci selhal, ale Lafata ve 41. minutě na hraně ofsajdu nadvakrát překonal Melichárka.

Po přestávce nejprve brněnského brankáře vystrašil Konatého centr a pak Šuralova jen o centimetry nepřesná střela. Do třetice už se Sparta dočkala, protože v 54. minutě Kijanskas fauloval Šurala a nařízenou penaltu proměnil Lafata. Letenský kapitán se tak se 13 brankami dotáhl na vedoucího střelce ligy Milana Škodu ze Slavie.

"Nevím, jak to vypadalo v televizi, ale zakopnul jsem o jeho nohu," prohlásil Šural. "Já to viděl z padesáti metrů, tak ať to posoudí povolanější lidé. My jsme ale dneska měli dost šancí na to, abychom tady vyhráli normálně bez těchto pochybností," přidal Habanec.

Sparta ale vzápětí potvrdila, že stále není v úplné pohodě. Ashiru se prosadil přes Hybše a střelu Taščiho tečoval do branky stoper Holek. Chvíli na to mohl vyrovnat Řezníček. Nejprve opět neuspěl sám před Koubkem a poté mu nesedla střela zblízka. Na druhé straně nadělala Melichárkovi problémy teč po dlouhém přímém kopu a Marečkova dělovka.

Sparta se dočkala vítězství dvou remízách a jedné prohře a v tabulce na třetím místě ztrácí na druhou Slavii devět a na první Plzeň deset bodů. Od pátého Zlína, který je jako první mimo pohárové příčky, dělí letenský celek bodů osm. Brno naopak ukončilo sedmizápasovou sérii bez porážky.

Hlasy trenérů po utkání:

Petr Rada (trenér Sparty): "Věděli jsme, že to bude jiný zápas než se Slavií. Měl jsem z toho strach a v týdnu jsem apeloval na hráče, aby se připravili, že to bude úplně jiný zápas. Na druhou stranu soupeři, co sem přijedou, nemají, co ztratit a podle toho se zápasy odvíjí. Vyšel nám vstup do zápasu, rychle jsme vedli, ale pak jsem si myslel, že budeme lépe kontrolovat hru, ale místo toho nás soupeř potrestal ze standardky. V kabině to proto nebylo o nějakém valčíku, něco jsme si k tomu řekli a do druhé půle jsme vstoupili dobře. Když jsme dali z penalty na 3:1, tak jsem si zase myslel, že to budeme kontrolovat, ale po naší pološanci jsme z brejku dostali polovlastní gól. To by se stávat nemělo. Také je k zamyšlení, že v derby jsme Slavii k ničemu nepustili a Brno pak tady má několik vyložených šancí."

Svatopluk Habanec (trenér Brna): "Byli jsme svědky velice rušného zápasu z hlediska šancí a produktivity. Nás trochu zaskočila první branka, následně bych řekl, že minimálně do padesáté minuty jsme byli lepším týmem. Ale co jsem dneska byli schopní zahodit, to bylo trestuhodné. Měli jsme šest, sedm brankových příležitostí, ale ani jednu jsme neproměnili a proto si neodvážíme ani bod. Ještě ale musím říct, že si myslím, že dneska jsme mohli i vyhrát. Máme se ale čeho chytit a teď musíme zvládnout dva domácí zápasy, abychom se posunuli tabulkou výš."

Sparta Praha - Zbrojovka Brno 3.2 (2:1)

Branky: 41. a 54. z pen. Lafata, 6. M. Kadlec,- 30. Polák, 58. vlastní Holek. Rozhodčí: Jílek - Dobrovolný, Myška. ŽK: M. Kadlec, Mareček, Sáček, Lafata - Zavadil, Jakub Šural, Melichárek. Diváci: 8997.

Sestavy:

Sparta: Koubek - Karavajev, M. Kadlec, Holek, Hybš - Konaté (90. Nový), Sáček, Mareček, Josef Šural - Lafata, Pulkrab (72. Zahustel). Trenér: Rada.

Brno: Melichárek - Jakub Šural (80. Sedlák), Pavlík, Kijanskas, Jablonský - Zavadil, Polák (75. Krejčí) - Ashiru, Taščij, Přichystal (90. Rybička) - Řezníček. Trenér: Habanec.