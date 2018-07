Novi Sad (Srbsko) - Fotbalisté Sparty jako první z českých klubů vstoupí ve čtvrtek do nové pohárové sezony. Pražané v Novém Sadu odehrají úvodní duel 2. předkola Evropské ligy se Spartakem Subotica a chtějí udělat první krok k tomu, aby zlomili špatnou bilanci se srbskými týmy, s nimiž v obou dosavadních dvojzápasech vypadli. Vloni ve 3. předkole podlehli Crvené zvezdě Bělehrad. Odveta se hraje za týden na Letné.

Zatímco Spartu čeká vstup do pohárové sezony, Subotica už hrála 1. předkolo. Čtvrtý celek uplynulé sezony srbské ligy přešel přes severoirský Coleraine po remíze 1:1 doma a výhře 2:0 venku.

"Subotica je to velice kombinační mužstvo. V domácím prostředí je kvalitnější než v zápasech venku. V minulém předkole doma odehráli dobré utkání, i když nedokázali vyhrát. Venku nakonec zvítězili, ale ten zápas herně vyzněl pro severoirský klub. Viděli jsme i pondělní ligové utkání Spartaku. Máme informací dost a zítra budeme chtít jednoznačně zvítězit," řekl novinářům před odletem do Srbska sparťanský kouč Pavel Hapal.

"Viděli jsme nějaké sestřihy jejich hry. Jsou dobrým týmem, ale myslím, že my jsme mnohem lepší než oni. Myslím, že jsme favoritem. Budeme chtít úvodní zápas vyhrát a získat velkou šanci na postup před druhým zápasem," dodal rumunský obránce Pražanů Alexandru Chipciu.

Ve sparťanském kádru figuruje hned čtveřice Srbů obránce Uroš Radakovič a záložníci Vukadin Vukadinovič, Mihailo Ristič a Srdjan Plavšič. Posledně jmenovaný dokonce v dresu Spartaku hrával v sezoně 2014/15 a navíc se narodil v Novém Sadu, kde Subotica kvůli nevyhovujícímu stadionu hraje evropské poháry.

"Bude to pro mě speciální zápas. Od doby, kdy jsem tam hrál, ale uplynuly tři roky a Spartak se dost proměnil, zůstali tam jeden či dva hráči. Fotbalové prostředí je tam pořád kvalitní a rozhodně není náhoda, že skončili čtvrtí v lize. Kvalitu Spartak má," řekl pro klubový web Plavšič.

Sparta se podle něj nemusí bát žádného bouřlivého prostředí. "Kromě Crvené zvezdy a Partizanu ostatní kluby v Srbsku nemají tak velkou fanouškovskou základnu. Navíc nesmějí hrát na svém stadionu, myslím, že žádná bouřlivá atmosféra tam nebude," mínil Plavšič.

Podle webu Blic.rs ale pražský tým řízná kulisa čeká. Spartak totiž zorganizoval pro fanoušky bezplatné vstupné i dopravu na stadion v Novém Sadu, který je asi 100 kilometrů od Subotice. Vítězství nad Spartou ovšem srbská média příliš nečekají, "Holuby" totiž podle serveru B92.net čeká těžký úkol a případný postup by byl velké překvapení.

Subotica hraje evropské poháry teprve podruhé a v roce 2010 ve 3. předkole vypadla s Dněpropetrovskem. Z šesti pohárových duelů prohrála jen jediný. To Sparta, pátý celek minulé ligové sezony, je mnohem ostřílenější, ale poslední zápasy na evropské scéně jí nevyšly. Před rokem vypadla s Crvenou zvezdou Bělehrad po prohrách 0:2 venku a 0:1 doma.

"Byl bych rád, kdybych se mi to nevybavovalo, ale samozřejmě si člověk vzpomene," připustil zadák Martin Frýdek. "Doufám, že to dopadne lépe než před rokem. Ale Crvena zvezda je úplně jinde, to bude o úplně jiné kvalitě. Ale už nad tím nepřemýšlíme. Je nová sezona, spousta kluků se tu změnila, nový trenér. Chceme na to vlítnout a zápas zvládnout," dodal Vukadinovič.

Zápas začne ve čtvrtek ve 20:45. Sparťanský trenér bude oproti sobotnímu úvodnímu zápasu první ligy s Opavou, který Pražané vyhráli 2:0, postrádat zraněného útočníka Matěje Pulkraba.

Statistické údaje před úvodním utkáním 2. předkola EL Spartak Subotica - Sparta Praha: Výkop: čtvrtek 26. července, 20:45 (Novi Sad, ČT sport). Rozhodčí: Pawel Raczkowski - Michal Obukowicz, Radoslaw Siejka (všichni Pol.). Bilance: Srbsko - ČR (Československo): 22 7-3-12 30:39. 1965/66 PMEZ: Sparta Praha - Partizan Bělehrad 4:1, 0:5, 1972/73 UEFA: Dukla Praha - OFK Bělehrad 2:2, 1:3, 1981/82 PMEZ: Ostrava - CZ Bělehrad 3:1, 0:3, 1999/00 UEFA: Novi Sad - Slavia Praha 0:0, 2:3, 2002/03 UEFA: Partizan Bělehrad - Slavia Praha 3:1, 1:5, 2003/04 UEFA: Smederevo - Slavia Praha 1:2, 1:2, 2006/07 UEFA: Liberec - CZ Bělehrad 2:0, 2:1, 2009/10 EL: Slavia Praha - CZ Bělehrad 3:0, 1:2. 2015/16 EL: Plzeň - Novi Sad 3:0, 2:0, 2017/18 EL: Sparta Praha - Crvena Zvezda Bělehrad 0:2, 0:1, 2017/18 EL: Partizan Bělehrad - Plzeň 1:1, 0:2. Subotica v Evropě: EL/UEFA 6 3-2-1 10:7 Celkem 6 3-2-1 10:7 Sparta v Evropě: LM/PMEZ 142 53-30-59 186:196 EL/UEFA 108 45-32-31 152:121 PVP 30 15-5-10 68:32 Celkem 280 113-67-100 406:349 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: Subotica: Perič - Miloševič, Calasan, Kerkez, Vukčevič - Jočič, Šimura - Djuričin, Glavčič, Savkovič - Afum. Sparta: Nita - Chipciu, Štetina, Radakovič, Frýdek - Kulhánek - Ben Chaim, Kanga, Stanciu, Plavšič - Tetteh. Absence Sparty: Pulkrab, Zahustel, Kadlec, Wiesner (všichni zranění), Sáček (rekonvalescence).

Zajímavosti: - Sparta vypadla v obou dosavadních dvojzápasech se srbskými soupeři, v roce 1966 v PMEZ s Partizanem Bělehrad a vloni ve 3. předkole EL s Crvenou zvezdou Bělehrad - Subotica v 1. předkole vyřadila severoirský Coleraine po remíze 1:1 doma a výhře 2:0 venku - Subotica hraje domácí zápasy evropských pohárů v azylu v Novém Sadu - vítěz se ve 3. předkole utká s Bröndby Kodaň - Subotica startuje v evropských pohárech teprve podruhé, v roce 2010 vypadla ve 3. předkole EL s Dněpropetrovskem - Subotica obsadila v minulé sezoně srbské ligy 4. místo, Sparta v české nejvyšší soutěži skončila pátá - Subotica v pondělí v 1. kole srbské ligy porazila Mačvu Šabac 1:0 gólem v 88. minutě, Sparta v sobotu na úvod české ligy zdolala doma Opavu 2:0 - Subotica z 6 zápasů v evropských pohárech prohrála jediný a ve 3 domácích utkáních neprohrála - Sparta z posledních 5 zápasů v pohárech 4x prohrála a jednou remizovala - Sparta ve 3 z posledních 4 zápasů v pohárech neskórovala - Sparta vyhrála jediný z posledních 8 venkovních zápasů v pohárech - Sparta v přípravě vyhrála jen 2 ze 7 zápasů - v kádru Sparty jsou 4 Srbové; Plavšič v sezoně 2014/15 působil v Subotici a narodil se v Novém Sadu, Radakovič zase hrával v Proleteru Novi Sad - trenér Sparty Hapal slaví den po utkání 49. narozeniny