Praha - Fotbalisté Sparty pokračují v zimní přípravě v dobrých výkonech. V dnešním utkání v Praze na hřišti Meteoru rozdrtili pátý celek slovenské ligy Ružomberok 5:0 a ani ve čtvrtém lednovém duelu nenašli přemožitele. Na čtyřech gólech se podílel Tiémoko Konaté.

Ofenzivní záložník z Pobřeží slonoviny, který bojuje o novou šanci ve Spartě poté, co si na podzim chtěl vymoci přestup, patřil od začátku duelu k nejlepším hráčům. V 26. minutě nejprve vybojoval penaltu, kterou proměnil Bořek Dočkal, a ještě do přestávky po pěkné akci přihrál na gól Lukáši Julišovi.

V 51. minutě se Konaté sám brankově prosadil technickou střelou z hranice vápna k tyči. Sparta po přestávce prostřídala řadu hlavně zkušenějších hráčů, přesto i v druhé půli nadále dominovala.

V 63. minutě zvýšil po rohu dalekonosnou technickou ranou za šestnáctkou Rus Vjačeslav Karavajev a v 66. minutě po další Konatého přihrávce skóroval Aleš Čermák.

V 71. minutě po červené kartě musel ze hřiště Mazuch po strkanici s bývalým sparťanem v barvách Ružomberku Lačným, ale vzhledem k tomu, že šlo o přípravný duel, nemuseli Letenští do deseti a na umělý trávník se vrátil Čermák. "Ondra (Mazuch) je tvrdý chlap, chce vyhrávat, ale ta reakce nebyla správná. O tom si promluvíme," řekl novinářům kouč Sparty Tomáš Požár.

V závěru ještě Konaté vybojoval další penaltu, ale Michal Kadlec branku minul. "Víme, co Timi umí. Víme, jaký je to hráč, a to je jeden z důvodů, proč je zde zpátky. Je to výborný hráč a jsme přesvědčeni, že nám může pomoci. Může hrát zprava i zleva a zvládá to velmi dobře," řekl Požár.

Sparta výhrou 5:0 navázala na dvě sobotní vítězství 4:0 nad Teplicemi a 5:1 nad Ústím nad Labem. Předtím na soustředění ve Španělsku remizovala s Freiburgem 0:0. Další duely už třetí tým ligové tabulky sehraje na druhém herním kempu ve Španělsku.

"Protočili jsme dost hráčů, pořád je to příprava, ale s jejím průběhem jsme zatím spokojeni. Výsledky v našich hlavách nehrají žádnou velkou roli, pracujeme se způsobem hry a týmovými i individuálními výkony," řekl Požár. "Na hodnocení je ještě brzo. Čekáme hlavně na zápasy ve Španělsku, které by se měly hrát na dobrém terénu a na správných rozměrech hřiště. Věříme, že tam najdeme pravou tvář Sparty," dodal.

Přípravná fotbalová utkání:

--------

Sparta Praha - Ružomberok 5:0 (2:0)

Branky: 26. Dočkal z pen., 38. Juliš, 51. Konaté, 63. Karavajev, 66. Čermák.

Sestava Sparty: Koubek (46. Budinský) - Sáček, Mazuch (72. Čermák), Holek (46. M. Kadlec), Hybš (50. Vatajelu) - Konaté, Mareček (46. Havelka), Čermák (69. Dudl), Néstor (59. Mustedanagič) - Dočkal (46. Ch. Frýdek) - Juliš (46. Karavajev). Trenér: Požár.

Fastav Zlín - ViOn Zlaté Moravce 1:2 (0:0)

Branky: 84. Hnaníček - 76. Gešnábel, 90. Karlík.

Sestava Zlína: Dostál - Matejov, Jugas, Gajič, Kopečný - Štípek, Živulič, Traoré, Bartolomeu - Vukadinovič, Diop. Trenér: Páník.

Trenér Požár věří, že Sparta najde ve Španělsku pravou tvář

Fotbalisté Sparty rozdrtili v přípravě Ružomberok 5:0, po návratu z prvního soustředění ve Španělsku vyhráli i třetí utkání v domácích podmínkách a nastříleli v nich 14 branek. Trenér Tomáš Požár však výsledky nepřeceňuje, více podle něj napovědí až duely na druhém herním kempu ve Španělsku. Tam už by měli do zápasů zasáhnout i marodi, kteří na umělé trávě kvůli drobným zraněním nehráli.

"Zatím jsme spokojeni s tím, jak se příprava vyvíjí. Mám radost, ale pořád je to jen příprava. Protočili jsme hodně hráčů. S výsledky v podstatě nepracujeme, pracujeme se způsobem hry, s individuálními i týmovými výkony," řekl novinářům Požár, jehož svěřenci v sobotu rozdrtili Teplice 4:0 a Ústí nad Labem 5:1.

Další přípravný duel sehrají sparťané na herním kempu ve Španělsku, kde v sobotu změří síly se Štýrským Hradcem. "Ještě je brzo na nějaké hodnocení. Čekáme hlavně na zápasy ve Španělsku, které by se měly odehrát na dobrém terénu a na správných rozměrech hřiště. Tady to bylo na užším hřišti. Věříme, že ve Španělsku bychom měli najít pravou tvář Sparty," prohlásil Požár.

Před odletem neplánuje žádné zúžení kádru. "Jedeme všichni, dá se říct, že poletíme v tom počtu, co jsme byli na předchozím soustředění," podotkl Požár.

Na operaci musel pravý obránce Ondřej Zahustel a Letenští se ve Španělsku rozhodnou, zda kvůli tomu ještě kádr doplní. Jednou z variant je i to, že post zdvojí mladík Michal Sáček.

"Přemýšlíme o tom, jak to budeme řešit. Máme tam samozřejmě Karavajeva, což je varianta číslo jedna, a hledáme variantu číslo dvě. Michal může být druhou volbou. Dobře reaguje na změny, je to chytrý a univerzální hráč," řekl Požár. "Máme pocit, že by to mohl zvládnout. V průběhu soustředění se rozhodneme, jestli ještě uděláme nějaké změny směrem do týmu, nebo budeme pokračovat v tomto složení," dodal.

Do zápasů na domácí půdě nezasáhli vedle maroda Zahustela ani Josef Šural, Lukáš Vácha, Václav Kadlec, Daniel Holzer, Matěj Pulkrab či rekonvalescent Tomáš Rosický. Ve Španělsku už by se ale měli v utkáních představit.

"Tito hráči mají drobná zranění a doufám, že budou brzy vyřešena. Věříme, že se ve Španělsku zapojí do plného tréninku a zápasového zatížení. Lukáš Vácha má trochu respekt z umělé trávy s ohledem na předchozí zranění. Matěj Pulkrab měl problémy s kotníkem, ale patří do skupiny hráčů, kteří by na soustředění měli být v pořádku," uvedl Požár.