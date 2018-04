Praha - Dnešní předehrávku 25. kola první fotbalové ligy obstará důležitý duel o evropské poháry. Sparta na Letné přivítá Jablonec a vítěz zápasu se minimálně do soboty posune na třetí příčku v tabulce, která může znamenat přímý postup do Evropské ligy. A také udrží šanci na druhé místo zajišťující předkolo Ligy mistrů. Naopak poražený tým už bude na pozici vicemistra útočit jen těžko.

"Na třetí i druhé místo myslíme nejen my trenéři, ale i hráči a fanoušci. Rádi bychom toho docílili, ale k tomu je potřeba začít vyhrávat," řekl trenér Sparty Pavel Hapal, jehož svěřenci v šesti z posledních sedmi duelů jen remizovali.

Utkání bude soubojem jediných dvou celků, které na jaře ještě nepoznaly hořkost porážky. Sparta celkem neprohrála v devíti ligových zápasech po sobě, Jablonec v osmi a navíc uspěl i v pohárovém duelu.

"Naposledy jsme hráli proti první Plzni, která nebyla v dobrém rozpoložení, a teď nás čeká soupeř, který na jaře ještě neprohrál. Jablonec bude hrát pohyblivý, pracovitý fotbal, ale my jim chceme vnutit náš styl," řekl Hapal. Věří, že tentokrát se jeho hráči vyhnou výpadkům jako v minulých zápasech.

Spartě se sice na jaře nedaří vyhrávat, ale podle trenéra Jablonce Petra Rady je na její hře vidět zlepšení. "Spartu jsem viděl dvakrát naživo a musím říct, že se zvedá. Dostává se z útlumu. I když některé zápasy nevyhrála, poslední měsíc jde výkonnostně i herně nahoru," prohlásil zkušený kouč.

Pro něj osobně půjde o prestižní duel, jelikož Spartu ještě v minulé sezoně trénoval, než klub angažoval Itala Andreu Stramaccioniho. "Je to jiné utkání. Jedete na Spartu, kde jsou velké návštěvy. Prostředí i lidi vás do toho vtáhnou a hrajete proti nejlepšímu klubu v České republice. Ale já už to beru jinak. Byl jsem tam, takže to je něco jiného. Ale určitě je to vždycky prestižní utkání," připustil Rada.

Po svých svěřencích bude chtít aktivní fotbal, který zaměstná defenzivu Sparty. "Naše síla je v tom, že chceme hrát náročný fotbal, víc dopředu. I v posledním zápase proti Olomouci jsme si vytvořili spoustu šancí. Takovou aktivitu dopředu bychom chtěli udržet i na Spartě," dodal Rada.

Utkání začne v pátek ve 20:15 v přímém přenosu ČT Sport.

Hlasy před předehrávkou:

Sparta Praha (6.) - FK Jablonec (4.)

Výkop: pátek 20. dubna, 20:15 (ČT Sport).

Rozhodčí: Hrubeš - Mokrusch, Arnošt.

Bilance: 47 30-7-10 82:40.

Poslední zápas: 3:0.

Předpokládané sestavy:

Sparta: Nita - Zahustel, Costa, Štetina, M. Frýdek - Kulhánek - V. Kadlec, Stanciu, Kanga, Plavšič - Šural.

Jablonec: Hrubý - Holeš, Pernica, Lischka, Zelený - Masopust, V. Kubista, Trávník, Jovovič - Chramosta, Doležal.

Absence: Hovorka (4 ŽK), Vácha (nejistý start) - nikdo.

Disciplinární ohrožení: V. Kadlec, Mustedanagič, Šural, Costa (všichni 3 ŽK) - V. Kubista (7 ŽK), Masopust, Jovovič (oba 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Šural (8) - Jovovič (7).

Zajímavosti:

- Sparta prohrála jediný z posledních 13 ligových zápasů s Jabloncem

- Sparta v posledních 10 domácích zápasech v lize s Jabloncem 9x vyhrála a jednou remizovala

- Sparta s Jabloncem naposledy doma v lize prohrála v březnu 2007

- Sparta v lize 9x za sebou neprohrála

- Sparta v 6 z posledních 7 kol remizovala

- Sparta doma v lize 7x za sebou neprohrála (5 výher, 2 remízy)

- Sparta je s 10 nerozhodnými výsledky remízovým "králem" ligy

- Jablonec na jaře v 9 soutěžních zápasech neprohrál

- Jablonec 8 kol neprohrál, po šňůře 6 ligových výher v úvodu jara ale v posledních 2 duelech jen remizoval

- trenér Jablonce Rada na konci minulé sezony vedl Spartu

Sigma Olomouc (3.) - Baník Ostrava (15.)

Výkop: sobota 21. dubna, 15:00.

Rozhodčí: Zelinka - Hájek, Myška.

Bilance: 45 17-16-12 55:51.

Poslední zápas: 1:1.

Předpokládané sestavy:

Olomouc: Buchta - Hála, Radakovič, Polom, Vepřek - Zahradníček, Houska, Kalvach, Plšek, Falta - Řezníček.

Ostrava: Laštůvka - Pazdera, Procházka, Šindelář, Fleišman - Fillo, Hlinka, Hrubý, Jirásek - Baroš, Poznar.

Absence: Jemelka (4 ŽK), Texl (trest za ČK) - De Azevedo (4 ŽK), Breda, Šustr (oba zranění).

Disciplinární ohrožení: Radakovič, Falta, Houska, Plšek, Sladký, Zahradníček - Laštůvka, Granečný, Jirásek, Pazdera (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Plšek (6) - Baroš (8).

Zajímavosti:

- Ostrava s Olomoucí včetně minulé druholigové sezony 3x za sebou neprohrála

- Olomouc z posledních 5 vzájemných prvoligových utkání vyhrála jediné (6:2)

- Olomouc 4x po sobě neprohrála, z toho ale jen jednou zvítězila

- Olomouc doma v lize 13x za sebou neprohrála

- Olomouc v posledních 2 domácích zápasech remizovala 1:1, předtím v lize na vlastním stadionu 7x po sobě neinkasovala

- Ostrava 4 kola po sobě neprohrála (3 výhry, remíza)

- Ostrava 310 minut neinkasovala

- trenér Páník a obránce Šindelář (oba Ostrava) působili v Olomouci

Bohemians Praha 1905 (7.) - Vysočina Jihlava (14.)

Výkop: sobota 21. dubna, 17:00.

Rozhodčí: Proske - Paták, Antoníček.

Bilance: 9 6-3-0 14:6.

Poslední zápas: 4:2.

Předpokládané sestavy:

Bohemians: Fryšták - Dostál, Hůlka, Šmíd, Kocič - Jindřišek, Martin Hašek ml. - Reiter, Mašek, Bartek - Tetteh.

Jihlava: Rakovan - Vaculík, Tlustý, Buchta, Schumacher - Ljovin - Nový, Fulnek, Popovič, Dvořák - Ikaunieks.

Absence: Krch (nejistý start) - nikdo.

Disciplinární ohrožení: Dostál, Šmíd, Mašek, Tetteh - Ikaunieks, Ljovin, Keresteš, Rakovan, Schumacher, Vaculík (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Mašek (5) - Ikaunieks (9).

Zajímavosti:

- Bohemians v lize v 9 zápasech s Jihlavou ještě neprohráli (6 výher, 3 remízy)

- Jihlava posledních 5 vzájemných zápasů s Bohemians prohrála

- Bohemians doma neprohráli 8 ligových zápasů za sebou a poslední 4 vyhráli

- Bohemians už 9 kol střídají venkovní porážku a domácí výhru

- Jihlava v posledních 2 zápasech remizovala 1:1

- Jihlava 4 kola nezvítězila (2 porážky, 2 remízy)

- Jihlava má se 43 obdrženými góly společně s Duklou nejhorší obranu

- Kabajev (Bohemians) dal v posledních 2 zápasech s Jihlavou 4 góly

- Záviška přišel v zimě z Jihlavy do Bohemians výměnou za Buchtu

1. FC Slovácko (13.) - Dukla Praha (10.)

Výkop: sobota 21. dubna, 17:00.

Rozhodčí: Královec - Nádvorník, Pospíšil.

Bilance: 13 5-6-2 20:15.

Poslední zápas: 1:1.

Předpokládané sestavy:

Slovácko: Heča - Juroška, Krejčí, Břečka, Divíšek - Daníček - Navrátil, Havlík, Sadílek, Petr - Zajíc.

Dukla: Rada - Miloševič, Ostojič, Jiránek, Podaný - Hanousek, Bezpalec - Douděra, Néstor, Holík - Schranz.

Absence: Hofmann, Šumulikoski, Reinberk - Holek, Tetour (všichni zranění), Holenda (nejistý start).

Disciplinární ohrožení: Daníček (7 ŽK) - Holenda, Holík, Schranz (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Zajíc (8) - Holenda (7).

Zajímavosti:

- Slovácko v lize s Duklou 8x za sebou neprohrálo (4 výhry, 4 remízy)

- Slovácko v lize prohrálo s Duklou ze 13 zápasů jen 2x a doma z 6 utkání pouze v listopadu 2013 (0:1)

- Slovácko z posledních 9 ligových kol jen 2x prohrálo

- Slovácko 263 minut neinkasovalo

- Slovácko z posledních 5 domácích zápasů získalo 10 bodů, prohrálo jen s Libercem 0:1

- Dukla v 8 jarních kolech 5x prohrála

- Dukla v této sezoně venku vyhrála jediný z 12 ligových zápasů a mimo Julisku získala pouze 6 bodů

- Dukla má s 43 inkasovanými góly nejhorší obranu soutěže společně s Jihlavou

- kouče Dukly Hynka čeká 50. ligový zápas v roli hlavního trenéra

- Juroška (Slovácko) hrával za Duklu

FK Mladá Boleslav (9.) - Fastav Zlín (12.)

Výkop: sobota 21. dubna, 18:00 (O2 TV Sport).

Rozhodčí: Lerch - Koval, Boček.

Bilance: 15 10-2-3 28:12.

Poslední zápas: 5:1.

Předpokládané sestavy:

M. Boleslav: Polaček - Pauschek, Takács, Šušnjar, Křapka - Jánoš, Hubínek - Konaté, Přikryl, Mareš - Komličenko.

Zlín: Zlámal - Matejov, Bijimine, Gajič, Bartošák - Jiráček, Hnaníček - Vukadinovič, Hronek, Holzer - Ekpai.

Absence: Kysela (rekonvalescence) - Bačo, Traoré (oba 4 ŽK).

Disciplinární ohrožení: Fabián, Hubínek - Kopečný, Jiráček (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Mebrahtu (6) - Ekpai (5).

Zajímavosti:

- M. Boleslav vyhrála 7 z posledních 8 ligových zápasů se Zlínem

- M. Boleslav je 5 ligových zápasů neporažena, z posledních 4 kol 3x remizovala (vždy 1:1)

- M. Boleslav čeká na domácí výhru v lize od října 5 zápasů

- M. Boleslav je s 9 body doma nejhorší v lize

- M. Boleslav v úterý prohrála semifinále domácího poháru na Slavii 0:2

- Zlín z posledních 9 kol jen jednou vyhrál (na Slavii)

- Zlín v posledních 2 venkovních zápasech vyhrál na Slavii a remizoval v Jihlavě

- Mebrahtu (M. Boleslav) dal ve 3 zápasech se Zlínem 4 góly

- trenér Zlína Petržela v minulosti vedl M. Boleslav

Zbrojovka Brno (16.) - Viktoria Plzeň (1.)

Výkop: sobota 21. dubna, 20:15 (ČT Sport).

Rozhodčí: Orel - Moláček, Dobrovolný.

Bilance: 39 11-8-20 50:61.

Poslední zápas: 0:3.

Předpokládané sestavy:

Brno: Melichárek - Sukup, Pavlík, Kryštůfek, Lutonský - Acosta, Polák, Sedlák, Juhar - Škoda - Zikl.

Plzeň: Kozáčik - Havel, Řezník, Hubník, Limberský - Hrošovský, Hořava - Zeman, Čermák, Kopic - Krmenčík.

Absence: Vraštil (4 ŽK), Kratochvíl (dohoda mezi kluby), Šural, Gomes (oba zranění) - Hejda, Kolář (oba nejistý start).

Disciplinární ohrožení: Polák (7 ŽK), Melichárek, Pavlík (oba 3 ŽK) - Chorý (7 ŽK), Hubník, Kopic, Krmenčík, Petržela, Zeman (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Škoda (5) - Krmenčík (12).

Zajímavosti:

- Plzeň porazila Brno v lize 4x za sebou a v posledních 3 vzájemných duelech neinkasovala

- Plzeň vyhrála 8 z posledních 10 vzájemných ligových zápasů

- Brno vyhrálo jediné z posledních 9 kol, 6x za sebou nezvítězilo a z posledních 5 zápasů získalo jediný bod

- Brno má se 14 góly nejhorší útok ligy, v 8 jarních kolech dalo jen 2 góly a neskórovalo už 490 minut

- Brno doma získalo 16 z celkových 20 bodů

- Plzeň 4x za sebou v lize nevyhrála (2 remízy, 2 porážky) a v posledních 2 kolech inkasovala 7 branek

- Plzeň na jaře vyhrála jediné z 8 kol a získala jen 7 bodů

- Plzeň má s 42 vstřelenými góly nejlepší útok ligy společně se Slavií

- trenér Brna Pivarník v minulosti vedl Plzeň

- Krejčí (Brno) oslaví den před utkáním 19. narozeniny, Hrošovskému (Plzeň) bude den po zápase 26 let

MFK Karviná (11.) - FK Teplice (8.)

Výkop: neděle 22. dubna, 16:00.

Rozhodčí: Franěk - Kříž, Kubr.

Bilance: 3 0-0-3 1:6.

Poslední zápas: 0:1.

Předpokládané sestavy:

Karviná: Le Giang - Čolič, Dreksa, Janečka, Eismann - Šisler - Voltr, Panák, Budínský, Kalabiška - Wágner.

Teplice: Diviš - Vondrášek, Jeřábek, Král, Krob - Kučera, Ljevakovič - Hora, Žitný, Rezek - Vaněček.

Absence: Hošek (4 ŽK) - Vošahlík (zranění).

Disciplinární ohrožení: Čolič, Eismann, Kalabiška, Ramírez, Wágner - Červenka, Rezek, Soungole, Vondrášek (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Wágner (8) - Vaněček (8).

Zajímavosti:

- Karviná prohrála všechny 3 vzájemné ligové zápasy a dala v nich jediný gól

- poslední 2 vzájemné ligové duely vyhrály Teplice 1:0

- Teplice dosavadní jediný ligový zápas na hřišti Karviné vyhrály 4:1

- Karviná v minulém kole na Slavii utrpěla první porážku po 8 kolech

- Karviná 6 zápasů nevyhrála (z toho 5 remíz)

- Karviná v lize doma 5x za sebou neprohrála

- Teplice z posledních 5 kol prohrály jediné a 3x za sebou bodovaly

- Teplice z 12 venkovních utkání této ligové sezony jen 2x vyhrály a 8x prohrály

- Žitný (Teplice) dal v posledních 2 zápasech po gólu

- Rezek (Teplice) může odehrát 250. zápas v české lize

Slovan Liberec (5.) - Slavia Praha (2.)

Výkop: neděle 22. dubna, 18:00 (O2 TV Sport).

Rozhodčí: Příhoda - Blažej, Horák.

Bilance: 49 16-14-19 58:62.

Poslední zápas: 2:1.

Předpokládané sestavy:

Liberec: Hladký - Coufal, Karafiát, Mikula, Kerbr - Breite, Folprecht - Oscar, Bosančič, Potočný - Pulkrab.

Slavia: Kolář - Bořil, Jugas, Ngadeu, Sobol - Souček - Stoch, Hromada, Hušbauer, Sýkora - Tecl.

Absence: Hybš (zranění), Pilař (nejistý start) - Mešanovič, Van Buren, Mingazov (všichni zranění), Frydrych (4 ŽK), Deli, Škoda, Zmrhal, Pokorný (všichni nejistý start).

Disciplinární ohrožení: Karafiát (7 ŽK), Mikula, Ševčík - Sobol, Hromada, Sýkora, Tecl (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Pulkrab (8) - Škoda (11).

Zajímavosti:

- Liberec prohrál jediný z posledních 5 vzájemných ligových zápasů

- Slavia vyhrála jediné z posledních 6 ligových utkání v Liberci

- Slavia v březnu ve čtvrtfinále domácího poháru porazila Liberec doma 2:0

- Liberec prohrál poslední 2 zápasy

- Liberec doma minule podlehl Teplicím a šlo o jeho teprve druhou prohru z posledních 24 ligových utkání na vlastním stadionu

- Slavia prohrála jediné z posledních 7 kol

- Slavia prohrála jediný z posledních 9 soutěžních zápasů

- Slavia má s 16 inkasovanými góly nejlepší obranu ligy a s 42 brankami také nejlepší útok spolu s Plzní

- Slavia v úterý v semifinále poháru porazila M. Boleslav 2:0

- trenér Slavie Trpišovský spolu s asistenty a sportovním ředitelem Nezmarem přišli do Edenu v zimě z Liberce, ve Slovanu působili i hráči Sýkora, Souček, Pokorný, Kúdela a brankáři Kolář s Kovářem

Tabulka:

1. Plzeň 24 16 5 3 42:17 53 2. Slavia 24 14 6 4 42:16 48 3. Olomouc 24 11 9 4 30:18 42 4. Jablonec 24 11 8 5 37:23 41 5. Liberec 24 12 5 7 33:26 41 6. Sparta 24 10 10 4 35:21 40 7. Bohemians Praha 1905 24 9 7 8 26:22 34 8. Teplice 24 8 8 8 28:28 32 9. Mladá Boleslav 24 7 5 12 27:38 26 10. Dukla 24 7 5 12 26:43 26 11. Karviná 24 6 7 11 27:32 25 12. Zlín 24 6 7 11 23:39 25 13. Slovácko 24 5 9 10 19:28 24 14. Jihlava 24 7 3 14 26:43 24 15. Ostrava 24 5 7 12 30:39 22 16. Brno 24 5 5 14 14:32 20