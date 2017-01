Praha - Fotbalisté Slavie dnes zahájili zimní přípravu na jarní část sezony se čtyřmi posilami z minulých dní a bez Michaela Ngadeua se Simonem Delim, kteří se představí na mistrovství Afriky. Druhý tým ligové tabulky zatím neohlásil žádný odchod, před čtvrtečním odletem na soustředění do Číny by se ale měl kádr zúžit.

Pražané dosud v přestávce přivedli čtyři nové tváře - brankáře Přemysla Kováře, stopera Michaela Lüftnera, norského levého beka Pera-Egila Floa a chorvatského záložníka Marka Alvira.

"Už moc dalších posil asi nebude, ale věřím, že minimálně jeden hráč do ofenzivy ještě přijde. Jde o křídelního záložníka," řekl novinářům kouč Jaroslav Šilhavý. Slavia už dříve projevila zájem o libereckého Jana Sýkoru a v médiích se spekuluje také o tom, že by mohl přijít plzeňský Jan Kovařík. "Probíhají jednání s více hráči. Dokud to není hotové, nechci něco vyzrazovat," dodal Šilhavý před prvním tréninkem zimní přípravy.

"Několik hráčů má nějaké drobné problémy. Zahajovací trénink vynechají Jirka Bílek s Pepou Hušbauerem, ale zítra na testy a funkční vyšetření už budou k dispozici," uvedl Šilhavý.

Na velkou část přípravy musí oželet africké opory Deliho s Ngadeuem. "Uvidíme, jak se jim bude dařit na africkém šampionátu. Finále je 5. února, takže hrozí, že přijedou až poté. Je to trochu komplikace, ale musíme to vzít jako realitu," prohlásil Šilhavý.

Ve čtvrtek slávisté odletí na soustředění na čínský ostrov Chaj-nan a do té doby kouč zúží kádr. "Zatím žádný odchod není, uvidíme, co v dalších dnech. Před odletem do Číny dojde k redukci kádru, mělo by nás letět 20 hráčů do pole plus tři brankáři," přiblížil Šilhavý s tím, že na úvod přípravy se k A-týmu připojil mladý stoper Vojtěch Mareš.

Nejistou budoucnost má gruzínský záložník Levan Kenija, který na podzim laboroval se zraněním. "Měl podstoupit operaci, ale údajně ji ani neabsolvoval. Pořádně jsem s ním ještě nemluvil, tak uvidíme, jestli bude schopen se zapojit. Ale do Číny s námi nejede," řekl Šilhavý.

Slavia se po návratu z Číny, kde by měla odehrát dva zápasy s tamními týmy, bude připravovat asi deset dní doma a 29. ledna odcestuje na další soustředění do Španělska.

Brankář Kovář nechce ve Slavii být jen dvojkou na lavičce

Přestože gólman Přemysl Kovář přišel do fotbalové Slavie krýt záda reprezentantovi Jiřímu Pavlenkovi, rozhodně by nechtěl být pouze dvojkou, která bude vysedávat na lavičce. Jednatřicetiletý brankář zvolil Slavii i proto, že se dobře zná s trenérem Jaroslavem Šilhavým z dřívějšího úspěšného působení v Liberci.

"Kdo mě zná, tak ví, že jsem velký bojovník, že se o to budu chtít porvat. Uvidíme, jak to bude vypadat, ale samozřejmě bych sem nechtěl přijít jen sedět na lavičce. To asi nikdo. Poperu se o to v přípravě a uvidíme, co z toho bude na startu jara 18. února. Kdo bude lepší, ten bude chytat," řekl dnes Kovář novinářům.

"Samozřejmě vím, že Jirka Pavlenka chytal skvěle. Viděl jsem jeho poslední zápasy, dostal se i do reprezentace. Budu na něj maximálně tlačit, aby měl ty výsledky ještě lepší. A samozřejmě budu stoprocentně připraven, kdybych dostal šanci," dodal Kovář.

Ve Slavii nahradil Martina Berkovce, který odešel na hostování do nedalekých Bohemians 1905. "Neříkám, že sem jdu jen do pozice dvojky, to ne. Určitě bych tu chtěl odchytat nějaké zápasy. Může se stát cokoliv. Nechci to zakřiknout, ale může přijít zranění. Člověk dostane šanci a je to jen na něm, jestli ji chytne za pačesy," konstatoval Kovář.

V posledních dvou a půl letech působil v zahraničí - v izraelském Hapoelu Haifa a bulharském Černo More Varna, kde měl smlouvu do konce sezony. "Vrátili jsme se i z rodinných důvodů, malý říkal, že už chce taky mluvit česky, že je toho na něj dost," podotkl Kovář.

Především na angažmá v Izraeli vzpomíná velmi rád. "Zrovna nedávno jsem porovnával život v Izraeli a v Bulharsku. I když každý z nás má Izrael za válečnou zónu, není to tak. Byla to skvěle zvolená destinace pro mě i pro celou rodinu. Na zápasy tam chodí 20, 30 tisíc diváků, zatímco v Bulharsku je návštěvnost slabá. V Izraeli je moderní život, lidi jsou tam přátelští. Hodně mě Izrael zaujal a i teď jsem zvažoval, že bychom se tam vrátili. Nakonec se ozvala Slavia a jsem tady," usmál se.

Velkou roli při jeho rozhodování hrál fakt, že ho v Liberci trénoval kouč Slavie Šilhavý a v sezoně 2012/13 společně postoupili ze základní skupiny Evropské ligy. "To byla velká výhoda. Vzpomínky jsou jenom pozitivní. Tehdy jsme udělali skvělý výsledek, který nikdo nečekal. Moc dobře se známe, trenér volal i přímo mně. To bylo velké plus," řekl Kovář.

Těší se na nadcházející soustředění na čínském ostrově Chaj-nan, který je turisticky velmi oblíbený. "Slyšel jsem, že se mu říká čínská Havaj. Já jsem v Číně nikdy nebyl, takže určitě to vítám, že se někam podíváme. Hlavně tam budou super podmínky, když se člověk podívá ven," dodal Kovář a vyrazil s novými spoluhráči k prvnímu tréninku zimní přípravy na zasněžený umělý trávník v Edenu.