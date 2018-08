Praha - Fotbalisté Slavie dnes úvodním zápasem proti Dynamu Kyjev zahájí boj o druhou účast v základní skupině Ligy mistrů. Utkání na vyprodaném stadionu v pražském Edenu má výkop v 19:30, odveta na Ukrajině se bude hrát příští týden. Vítěz tohoto dvojzápasu v závěrečném předkole narazí na lepšího z dvojice Lutych - Ajax Amsterodam.

Slavia si zahrála skupinu Ligy mistrů jen jednou, před 11 lety postoupila v kvalifikaci přes Žilinu a Ajax Amsterodam. Před rokem Pražané o hlavní fázi soutěže usilovali marně - nejprve sice vyřadili běloruský Borisov, ale poté vypadli v závěrečném předkole s APOELem Nikósie.

Následně si červenobílí zahráli skupinu Evropské ligy. V posledním rozhodujícím zápase o postup doma podlehli Astaně 0:1, což stálo místo trenéra Jaroslava Šilhavého, kterého v zimě nahradil Jindřich Trpišovský.

Slávisté pod jeho vedením vstoupili do této sezony výborně. Po třech kolech ligy jsou s plným počtem bodů a deseti góly o skóre první a cítí, že by proti Kyjevu nemuseli být bez šance. I tak je pro bookmakery favoritem na postup co do počtu titulů nejúspěšnější ukrajinský klub a dvojnásobný vítěz dřívějšího Poháru vítězů pohárů.

"Dostali jsme hratelného soupeře, se kterým se můžeme rovnat. Nemůžu říct, zda je výhodou nebo nevýhodou začínat doma. Když máte za sebou první zápas, víte, jaký vám stačí výsledek. Na druhou stranu začít doma proti takovému týmu s fanoušky, kteří nás poženou, je asi lepší," řekl pro klubový web slávistický záložník Jaromír Zmrhal, který se gólově prosadil v posledním vzájemném duelu předloni v únoru v přípravě při výhře 2:1.

"Většinou bývá výhodnější začínat venku a dvojzápas dohrávat doma, protože se většinou rozhoduje v závěru druhého zápasu. Já mám zkušenost se dvěma kvalifikacemi. Jednou jsme začínali doma, jednou venku. Obě pro nás byly úspěšné a nakonec se ukázalo, že tak rozhodující to nebylo," řekl Trpišovský, který dvakrát dovedl Liberec do skupiny Evropské ligy.

Výbornou formu má vedle Slavie i soupeř. Kyjev ve všech čtyřech soutěžních zápasech nové sezony zvítězil 1:0 a v pátek porazil rivala Šachtar Doněck. Dynamo v červenci v generálce na sezonu vyhrálo 2:0 nad Plzní a v součtu s přípravou už sedmkrát neinkasovalo.

"Začátek sezony nás nabil sebevědomím. Slavia má jméno, ale není to nepřekonatelný soupeř. Už v Praze se chceme přiblížit postupu," uvedl střelec vítězné branky proti Šachtaru Benjamin Verbič.

"Dynamo jsme několikrát viděli naživo, dokonce i to utkání s Plzní. Jsou sehraní, mají vynikající křídla a velmi silného podhrotového hráče. Mají rychlý přechod do útoku, jsou běhaví, pracovití, hráli se zajištěným středem na dva defenzivní záložníky," podotkl Trpišovský.

Běloruský kouč Dynama Alexandr Chackevič nepřivezl jednu z hvězd chorvatského vicemistra světa Josipa Pivariče, jenž po skončení šampionátu ještě za Kyjev neodehrál ani minutu. Slavii bude chybět čtveřice dlouhodobých marodů, kteří však nefigurují na soupisce pro Ligu mistrů.

"Nejsme favorit, šance jsou 50 na 50. Zatím jsme všechno vyhráli 1:0, ale zda nám zítra bude stačit jeden gól, to se uvidí. Slavia hraje silový fotbal a má šikovné hráče. Ale my nebudeme čekat, co předvede Slavia, chceme se prosadit vlastní hrou," řekl na tiskové konferenci Chackevič.

Zápas začne v Edenu v úterý v 19:30 a už je vyprodaný.

Statistické údaje před utkáním 3. předkola LM Slavia Praha - Dynamo Kyjev: Výkop: úterý 7. srpna, 19:30 (O2 Sport 1). Rozhodčí: Craig Pawson - Lee Betts, Ian Hussin (všichni Angl.). Bilance: ČR (Československo) - Ukrajina 20 6-5-9 20:30. 1979/80 UEFA: Ostrava - Dynamo Kyjev 1:0, 0:2, 1985/86 PVP: Dynamo Kyjev - Dukla Praha 3:0, 1:1, 1989/90 UEFA: Dynamo Kyjev - Ostrava 3:0, 1:1, 1990/91 PVP: Dynamo Kyjev - Dukla Praha 1:0, 2:2, 1991/92 PMEZ: Sparta Praha - Dynamo Kyjev 2:1, 0:1, 1998/99 LM: Dynamo Kyjev - Sparta Praha 0:1, 1:0, 2000/01 LM: Šachtar Doněck - Slavia Praha 0:1, 2:0, 2000/01 LM: Sparta Praha - Šachtar Doněck 3:2, 1:2, 2012/13 EL: Liberec - Dněpropetrovsk 2:2, 2:4, 2013/14 EL: Plzeň - Šachtar Doněck 1:1, 2:1. Slavia v Evropě: LM/PMEZ 32 10-8-14 25:44 EL/UEFA 110 41-29-40 139:128 PVP 8 3-3-2 11:9 Celkem 150 54-40-56 175:181 Kyjev v Evropě: LM/PMEZ 228 97-49-82 329:275 EL/UEFA 98 40-32-26 142:101 PVP 30 20-6-4 72:27 Celkem 356 157-87-112 543:403 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: Slavia: Kolář - Coufal, Ngadeu, Deli, Bořil - Souček - Stoch, Hušbauer, Sýkora, Zmrhal - Tecl. Kyjev: Bojko - Morozjuk, Kádár, Burda, Kedziora - Bujalskij, Sydorčuk - Verbič, Garmaš, Cygankov - Besedin. Absence: Jugas, Van Buren (oba zranění), Mešanovič, Alvir (oba rekonvalescence) - Šaparenko (zranění).

Zajímavosti: - Slavia v posledním vzájemném utkání předloni v únoru v přípravě zvítězila 2:1 brankami Zmrhala a Mešanoviče - Slavia se v soutěžních zápasech utkala s ukrajinským týmem jen jednou, v sezoně 2000/01 vypadla v kvalifikaci Ligy mistrů s Šachtarem Doněck po výhře 1:0 venku a prohře 0:2 po prodloužení doma - Kyjev prohrál jen 3 z 12 zápasů s českými týmy - Slavia usiluje o druhý postup do základní skupiny LM a první od roku 2007 - Slavia vloni v kvalifikaci LM nejprve vyřadila Borisov a poté vypadla s APOELem Nikósie - Kyjev naposledy chyběl v pohárech v sezoně 1988/89 a skupinu LM si naposledy zahrál v ročníku 2016/17 - Slavia v generálce v pátek porazila Opavu 3:1 a Kyjev zvítězil nad Šachtarem Doněck 1:0 - Slavia vyhrála všechny 3 kola nové ligové sezony a s 10 góly o skóre vede tabulku - Slavia v pohárech prohrála poslední 2 domácí zápasy bez vstřelené branky (0:2 s Villarrealem a 0:1 s Astanou) - Kyjev vyhrál všechny 4 zápasy nové sezony 1:0 (3x v lize, jednou v Superpoháru) - Kyjev v generálce na sezonu v polovině července porazil Plzeň 2:0 a v součtu s přípravou už 7x za sebou neinkasoval - Kyjev je co do počtu titulů nejúspěšnější sovětský i ukrajinský klub, 2x vyhrál Pohár vítězů pohárů (1975 a 1986) - Kyjev skončil v minulé sezoně ve své lize stejně jako Slavia na 2. místě - Kyjev prohrál jediný z posledních 6 venkovních zápasů v pohárech - Kyjev v pohárech 4 utkání po sobě nezvítězil - vítěz dvojutkání v závěrečném 4. předkole narazí na lepšího z dvojice Lutych - Ajax Amsterodam