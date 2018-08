Nyon (Švýcarsko) - Fotbalisté Slavie se ve třetím předkole Ligy mistrů utkají s Dynamem Kyjev. První zápas se bude hrát 7. nebo 8. srpna v Praze, odveta na Ukrajině 14. srpna. Sparta v případě postupu přes Suboticu vyzve ve 3. předkole Evropské ligy dánský celek Bröndby Kodaň, Olomouc se utká s vítězem duelu mezi Almaty a Alkmaarem. Rozhodl o tom dnešní los ve švýcarském Nyonu.

S ukrajinským vicemistrem se v letní přípravě utkala Plzeň, která na rakouském soustředění prohrála 0:2. Pokud svěřenci Jindřicha Trpišovského v kvalifikaci LM neuspějí, mají jistotu, že si zahrají ve skupině Evropské ligy.

"Je to těžký los. Přál jsem si Ajax, ale aspoň jsme se vyhnuli Benfice, což je velké plus. Těším se strašně moc. Liga mistrů je po reprezentaci nejvíc, čeho může fotbalista dosáhnout. Tak doufám, že si sen splníme a užijeme si to," řekl pro twitter Slavie útočník Stanislav Tecl.

Ajax si přál i trenér Trpišovský. "Z losu úplně nadšený nejsem. Přál jsem si jednoho z dvojice Ajax a Basilej. Na druhou stranu jsem rád, že to není Benfica, o které jsem přesvědčený, že sportovně by to pro nás byl nejtěžší soupeř," řekl Trpišovský.

"Dynamo je složené z ukrajinských reprezentantů. Plus jsou doplnění o špičkové cizince, mají skvělé individuality jako třeba Pivariče, který hrál výborně za Chorvatsko a zahrál si finále mistrovství světa. Pak také brazilského záložníka Tche Tche," dodal kouč, který už sledoval Dynamo během léta jako jednoho z možných soupeřů.

Slavia hrála v základní části Ligy mistrů pouze v roce 2007. Tehdy v konkurenci Arsenalu, Sevilly a Steauy Bukurešť obsadila třetí místo ve skupině. Loni Pražané ve čtvrtém předkole vypadli s APOELem Nikósie.

Slavia porazila Dynamo 2:1 v únoru 2016 na soustředění ve Španělsku. Ve vršovickém celku krátce působil ukrajinský záložník Ruslan Rotaň, který hrával i za kyjevský tým.

Tehdy skóroval záložník Slavie Jaromír Zmrhal. "Rád bych si to zopakoval. Los pro nás dopadl docela dobře, mohlo to skončit hůř. Dostali jsme hratelného soupeře, se kterým se můžeme rovnat, a budeme se snažit uhrát co nejlepší výsledek," prohlásil Zmrhal.

Z českých týmů se v pohárech s Dynamem naposledy střetla pražská Sparta ve druhém předkole LM v roce 1998. Kyjevský tým tehdy postoupil po penaltovém rozstřelu.

V minulé sezoně rekordní patnáctinásobný ukrajinský šampion došel v Evropské lize až do osmifinále, kde vypadl s Laziem Řím. Dynamo v sobotním utkání o domácí Superpohár zdolalo mistrovský Šachtar Doněck 1:0. V éře Sovětského svazu dvakrát vyhrálo Pohár vítězů pohárů.

Plzeň bude hrát v základní části Ligy mistrů, Jablonec má jistotu startu ve skupině Evropské ligy.

Olomouc v boji o EL zřejmě vyzve Alkmaar, Spartu čeká Bröndby

Fotbalisté Olomouce se ve 3. předkole Evropské ligy utkají s vítězem duelu 2. předkola mezi kazašským Kajratem Almaty a Alkmaarem, přičemž favoritem je nizozemský celek, do jehož kádru patří Ondřej Mihálik a Richard Sedláček. Sparta v případě postupu přes Suboticu vyzve ve 3. předkole Bröndby Kodaň. Rozhodl o tom dnešní los v Nyonu.

Olomouc nebyla nasazená, a tak jí hrozilo, že dostane trojnásobného šampiona soutěže Sevillu. Nakonec jí los přisoudil za soupeře buď kazašského vicemistra, za kterého hraje bývalá ruská hvězda Andrej Aršavin, nebo Alkmaar. Ten v minulé sezoně skončil v nizozemské lize na třetím místě i díky íránskému kanonýrovi Alírezovi Džahánbachšovi, který byl nejlepším střelcem ligy.

V Alkmaaru působí i český útočník Mihálik, který si ale v únoru přetrhl vazy v koleně a na případný souboj s Olomoucí ještě nebude připraven.

Také v Bröndby je česká stopa: v posledních dvou sezonách v mužstvu dánského vicemistra působil reprezentační útočník Jan Kliment, ale v létě se vrátil z hostování do Stuttgartu. Odešli i dva nejlepší hráči týmu finský kanonýr Teemu Pukki do Norwiche a záložník Christian Nörgaard do Fiorentiny. Bröndby tak dává dohromady nový tým.

Bröndby naposledy hrálo základní skupinu v pohárové Evropě v roce 2005, kdy postoupilo do Poháru UEFA. Od té doby hrál kodaňský klub 3. předkolo sedmkrát a čtyřikrát prošel do závěrečného 4. předkola, ve kterém ale vždy skončil.

To Kajrat jen jednou přešel přes 2. předkolo, a to v roce 2015, kdy došel až do čtvrtého. Naopak Alkmaar byl za posledních 14 let devětkrát v základní skupině Evropské ligy či Poháru UEFA a jednou v Lize mistrů. Pouze v roce 2012 z předkol nepostoupil.

