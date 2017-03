Praha - Fotbalisté Slavie ve 20. ligovém kole udolali Teplice 2:1. Domácí poslal do vedení v 25. minutě nejlepší střelec soutěže Milan Škoda, za chvíli srovnal Martin Fillo, ale v 87. minutě rozhodl vlastní gól hostujícího Davida Vaněčka. Pražané navázali na minulou výhru nad mistrovskou Plzní, v lize posedmé za sebou zvítězili a vedou tabulku o čtyři body před Viktorií. Západočeši mají k dobru středeční dohrávku na půdě Bohemians 1905. Třetí Sparta ztrácí na Slavii už devět bodů.

Trenér Slavie Šilhavý udělal oproti vítěznému utkání s Plzní dvě změny. Střelec jediné branky proti Viktorii Frydrych se zranil na předzápasovém tréninku a 150. ligový start si zatím nepřipsal. Baráka pak nahradil Mešanovič a domácí tak nastoupili v rozestavení s dvěma útočníky.

Teplice v prvních třech jarních kolech neprohrály a do Edenu si přivezly sebevědomí. Severočeši byli v úvodu překvapivě aktivnější a v 25. minutě mohli otevřít skóre. Sýkorovu špatnou malou domů zachytil jeden z bývalých slávistů v hostujícím dresu Červenka, obrovské šance se ale zřejmě zalekl a sám před brankářem Pavlenkou zamířil ukvapeně mimo.

Z protiútoku udeřili Pražané. Mešanovič z úhlu přeloboval gólmana Chudého, míč se odrazil od břevna a Škoda jej dorazil do prázdné branky. Dvanáctou trefou v ligové sezoně se osamostatnil na čele tabulky kanonýrů.

Severočeši ale hned za pět minut srovnali. Krob nacentroval z levé strany do vápna a nabíhající Fillo nekompromisní hlavičkou nedal Pavlenkovi šanci. Teplický ofenzivní záložník navázal na proměněnou penaltu, kterou rozhodl o výhře nad Jihlavou. Slavia po inkasované brance převzala až do přestávky iniciativu, ale gól nedal ani Zmrhal, který mířil vedle.

Do druhé půle vstoupili náporem domácí, první gólovou šanci ale měly v 50. minutě Teplice. Pavlenka nejprve vyrazil Fillovu střelu, následně si skvěle poradil i s hlavičkou nabíhajícího Kroba, který mohl dorážet, jenže před prázdnou brankou netrefil míč. V 53. minutě se blýskl i hostující gólman, když vyrazil Škodovu hlavičku.

Kouč Šilhavý se pokusil oživit ofenzivu a postupně nasadil čerstvé útočníky Van Burena s Teclem. Krátce po příchodu druhého z nich hlavičkoval Škoda, ale obránci srazili balon na roh.

Proti Plzni dala Slavia vítězný gól v 88. minutě a dnes jen o minut dříve. Z přímého kopu centroval opět Sýkora a střídající Vaněček si hlavou srazil míč do vlastní sítě. Slavia tak doma porazila Teplice poprvé po třech zápasech a ani v osmnáctém soutěžním duelu pod koučem Šilhavým neprohrála. Teplice po první jarní porážce klesly na sedmé místo tabulky.

Hlasy po utkání:

Jaroslav Šilhavý (trenér Slavie): "Troufnu si říct, že to bylo asi nejtěžší utkání, co jsme na domácím trávníku odehráli. Teplice přijely velmi dobře připravené, navíc nám utekl začátek. Teplice hrály rychle nahoru, nicméně nám se podařilo vstřelit branku. Ale vzápětí jsme neuhlídali útok Teplic a ty zaslouženě vyrovnaly. Už v první půli ale postupně náš tlak sílil. Myslím, že za výkon v druhém poločase jsme si gól zasloužili, když pominu obrovskou šanci Teplic na začátku. Doteď nevím, jak to mohly nedat. Zaplaťpánbůh za to, myslím, že to bylo zlomové. Přesto myslím, že bychom aspoň jeden gól dali. Byť padnul v samém závěru, ale o to je to příjemnější, že jsme to tam na tu naši severní tribunu dotlačili. Viděl jsem na obličejích hráčů, jak se hecují. S Plzní jsme dali gól ze standardky a znovu jsme na to byli připraveni. To vítězství je cennější než třeba 8:1 v Příbrami. Bylo vydřené, to posiluje. Titul je ještě daleko. Deset kol, to je 30 bodů, i když to máme ve svých rukách. Samozřejmě když odskočíte největším konkurentům, jako je Sparta, to určitě potěší."

Daniel Šmejkal (trenér Teplic): "Myslím, že jsme neměli špatný vstup do utkání. Pak se nějak vyvíjelo a bylo to vyrovnané. Červenkova neproměněná šance byl jeden z důležitých okamžiků. Mohli jsme jít do vedení 1:0, místo toho jsme vzápětí inkasovali. Na druhou stranu jsme pak dokázali vyrovnat. Prohra nás mrzí, protože jsme sahali po dobrém výsledku. Rozhodl to druhý poločas, kdy jsme měli vstřelit druhou branku. Vytvořili jsme si jasnou situaci, tu jsme neproměnili. Posledních 15 minut, kdy hraje Slavia na vlastní tribunu, je složitých, do závěru jsme nešli v dobré pozici. Kdybychom do té situace šli za stavu 2:1, mohli jsme to dohrát. Slavia dala dvě branky, my jednu, proto vyhrála zaslouženě. Bohužel si nevezeme nic, ale myslím, že to mělo dobrou úroveň. Rozhodovaly maličkosti."

Slavia Praha - FK Teplice 2:1 (1:1)

Branky: 25. Škoda, 87. vlastní Vaněček - 30. Fillo. Rozhodčí: Proske - Blažej, Kotík. ŽK: Van Buren, Flo - Kučera, Šušnjar, Vošahlík, Fillo. Diváci: 15.081.

Slavia: Pavlenka - Bořil, Lüftner, Deli, Flo - Sýkora, Hušbauer (82. Barák), Ngadeu, Zmrhal (72. Tecl) - Škoda, Mešanovič (63. Van Buren). Trenér: Šilhavý.

Teplice: Chudý - Vondrášek, Jeřábek, Šušnjar, Krob - Soungole, Kučera - Fillo, Hora, Vošahlík (85. Vachoušek) - Červenka (77. Vaněček). Trenér: Šmejkal.