Praha - Fotbalisté Slavie si mohou po dlouhých 16 letech zahrát finále Českého poháru a v úterý jim v cestě do něj bude stát Mladá Boleslav. Středočeši sice v lize ještě nemají klid v boji o záchranu, ale pohár je pro ně poslední šancí, jak si zajistit popáté za sebou účast v pohárové Evropě, jelikož vítěz MOL Cupu bude mít jistou účast v základní skupině Evropské ligy.

Slavia byla ve finále poháru devětkrát, ale naposledy v roce 2002, kdy slavila sedmý triumf. Od té doby získala už jen tři ligové tituly a na pohárový úspěch čeká. V této sezoně jsou sice slávisté stále ve hře o obhajobu titulu, ale rádi by do sbírky přidali i trofej za pohár.

"Naším přáním je pohár vyhrát a mít nějakou trofej, nějaký týmový úspěch. Ale pořád nám zbývají ještě dva těžké kroky," řekl trenér Slavie Jindřich Trpišovský. "Dostat se do finále by pro nás byla velká událost, motivace je to obrovská. Chceme získat nějakou trofej, navíc vítěz MOL Cupu jde přímo do základní skupiny Evropské ligy. Rozhodně chceme celý pohár vyhrát," doplnil obránce Jan Bořil.

Mladá Boleslav má šest kol před koncem ligové sezony stále náskok jen čtyř bodů na sestupové pozice, proto jsou pro Středočechy klíčové příští zápasy se Zlínem a Jihlavou, ale pohár kvůli tomu vypouštět nehodlají. Naopak. Triumf a Evropská liga jsou pro tradičního evropského účastníka velkým lákadlem.

"Bereme pohár vážně, chtěli bychom postoupit do finále, což by byl obrovský úspěch," řekl trenér Jozef Weber. "Prioritou je liga, kde stále hrajeme o záchranu, ale určitě nebudeme nikoho na víkend šetřit. Budeme se snažit mužstvo poskládat co nejlépe. Čtyři dny na odpočinek mezi zápasy jsou akorát," dodal.

Situaci mu ale komplikují trable se stopery. V Teplicích totiž zkoušel stoperskou dvojici Takács - Šušnjar, s níž počítal i na pohár, jenže druhý jmenovaný dostal červenou kartu a proti Slavii nemůže nastoupit stejně jako další stoper Chaluš, který v Mladé Boleslavi hostuje právě z Edenu. "Komplikace to je. Zvlášť když nemůžeme využít ani Chaluše," připustil Weber, který tak zřejmě bude muset do obrany stáhnout útočníka Mageru nebo dát šanci mladému Klímovi.

Utkání začne v úterý ve 20:00 v přímém přenosu ČT Sport. Rozhodčím bude Emanuel Marek.

Hlasy před zápasy semifinále MOL Cupu:

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Musíme teď přepnout na pohár a dobře se připravit na Mladou Boleslav. Určitě to bere vážně, protože teď v lize šetřila některé hráče a trochu protočila sestavu. Máme v poháru velké ambice, já osobně jsem ještě nikdy v semifinále nebyl. Takže motivace je veliká. Naším přáním je pohár vyhrát a mít nějakou trofej, nějaký týmový úspěch. Ale pořád nám zbývají ještě dva těžké kroky."

Jan Bořil (obránce Slavie): "Souboj s Boleslaví je pro mě speciální vždy, jsem klubový odchovanec. Vždy se chci ukázat a ten zápas vyhrát, abych dokázal, že mě tam fotbal naučili a že jsem se ještě dokázal posunout dál. Určitě vypíšu nějakou odměnu do kabiny. Udělal jsem to i před pár týdny, kdy jsme v Boleslavi vyhráli v rámci ligy. Dostat se do finále by pro nás byla velká událost, motivace je to obrovská. Chceme získat nějakou trofej, navíc vítěz MOL Cupu jde přímo do základní skupiny Evropské ligy. Rozhodně chceme celý pohár vyhrát."

Jozef Weber (trenér M. Boleslavi): "Bereme pohár vážně, chtěli bychom postoupit do finále, což by byl obrovský úspěch. Prioritou je liga, kde stále hrajeme o záchranu, ale určitě nebudeme nikoho na víkend šetřit. Budeme se snažit mužstvo poskládat co nejlépe. Komplikací je pro nás vyloučení Šušnjara v Teplicích, který nám bude chybět. Zvláště když nemůžeme využít ani Chaluše."

Statistické údaje před semifinále MOL Cupu: -------- Slavia Praha - FK Mladá Boleslav Výkop: úterý 17. dubna, 20:00 (ČT sport). Rozhodčí: Marek - Paták, Arnošt. Poslední vzájemný zápas: 3:0 (v lize, 3. března 2018). Předpokládané sestavy: Slavia: Kolář - Frydrych, Jugas, Ngadeu, Bořil - Souček, Kúdela - Stoch, Hušbauer, Sýkora - Tecl. M. Boleslav: Polaček - Pauschek, Takács, Magera, Křapka - Jánoš, Hubínek - Ladra, Valenta, Přikryl - Komličenko. Absence: Mešanovič, Van Buren, Mingazov, Deli, Zmrhal (všichni zranění), Škoda, Hromada (oba nejistý start) - Šušnjar (trest za ČK), Chaluš (dohoda klubů), Kysela, Šeda (oba rekonvalescence). Nejlepší střelci v poháru: Necid, Frydrych (oba 3) - Magera (2). Zajímavosti: - Slavia vyhrála poslední 4 vzájemné duely v lize - Slavia zvítězila v obou vzájemných zápasech této ligové sezony bez inkasované branky (4:0 a 3:0) - Slavia vyhrála pohár 7x (po roce 1993 3x), naposledy v roce 2002 - Slavia byla ve finále poháru 9x, naposledy v roce 2002 - Slavia dosud v soutěži přešla přes Třinec, Jihlavu a Liberec - Slavia z posledních 8 soutěžních utkání prohrála jediné a 6x vyhrála - M. Boleslav vyhrála pohár 2x, naposledy v roce 2016 - M. Boleslav byla ve finále 4x, naposledy předloni - M. Boleslav dosud v soutěži vyřadila Příbram, Domažlice a Ostravu na penalty - M. Boleslav je 6 soutěžních utkání neporažena