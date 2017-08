Praha - Fotbalisté Slavie se v dnešním šlágru 4. kola první ligy utkají v malém pražském derby s Bohemians Praha 1905. Úřadující šampioni by se rádi ideálně naladili na středeční domácí odvetu předkola Ligy mistrů proti APOELu, v níž budou dohánět dvougólové manko.

Bohemians se naopak vstup do sezony vydařil nad očekávání, když ještě neprohráli a o body obrali i Spartu na Letné. Nyní se budou snažit bodovat v dalším pražském derby se Slavií. Tu čeká už ve středu odveta čtvrtého předkola Ligy mistrů, což Klokani vidí jako svou výhodu.

"Jedná se o celek z top trojky v Česku. Zápas se ovšem odehraje před jejich odvetou v Lize mistrů. Víme, že to není jednoduché a budeme toho chtít využít. Mají v týmu asi 25 hráčů, uvidíme, kdo proti nám nastoupí v sobotu," řekl trenér Martin Hašek.

Kouč Slavie Jaroslav Šilhavý připustil, že ke změnám zřejmě sáhne, aby pošetřil klíčové hráče na odvetu s APOELem. "Čeká nás těžký soupeř. Je to pražské derby, na Bohemce to vždy má grády. Bude plný stadion, určitě se na to těšíme. Samozřejmě nějaké změny uděláme, protože naše priorita je potom po víkendu odveta s APOELem. Tím ale nechci říct, že bychom se vykašlali na Bohemku," prohlásil Šilhavý.

Jediným týmem, který v tomto ročníku ještě neztratil ani bod, je Plzeň. Navíc spolu se Slavií ještě ani jednou neinkasovala. Na výhry nad Duklou, Jabloncem a Olomoucí se pokusí navázat v Jihlavě, která naopak získala jediný bod a ještě neskórovala. Náladu si však zvedla postupem v MOL Cupu.

"Na úvod ligy máme hodně těžký los. Po duelu se Slavií nás čeká souboj s Plzní, která vede tabulku. Pokusíme se vyvarovat hloupých chyb, které jsme na Slavii zaplatili dvěma lacinými brankami. Uspět se dá i proti Plzni, k tomu je potřeba hrát aktivně a nezaleknout se soupeře," míní kouč Vysočiny Ivan Kopecký.

Jihlavě by mohlo pomoci, že Plzeň bude mít v nohách čtvrteční duel s Larnakou v předkole Evropské ligy. "V Jihlavě nás vždycky čekal nepříjemný soupeř, pokaždé to bylo hrozně těžké hlavně po těch pohárových zápasech," řekl kapitán Roman Hubník. "Musíme se koncentrovat od první minuty, abychom neinkasovali a nedělali zbytečné chyby vzadu, protože nás to pak stojí hrozně sil. Jedeme si do Jihlavy pro tři body. Doufám, že tentokrát od začátku povedeme a zápas bude mít jednodušší průběh než v minulé sezoně, kdy jsme museli otáčet z 0:1 na 2:1," připomněl.

Na první výhru v sezoně kromě Jihlavy čekají také Brno, které se představí v Olomouci, Jablonec, jehož čeká duel s Duklou, a překvapivě i Mladá Boleslav. Ta na svém hřišti už dokonce třikrát po sobě prohrála. Slovan však přijede psychicky posilněn bojovným výkonem v duelu se Spartou.

"Vstup do ligy se nám nepovedl, musíme na to zapomenout a konečně vyhrát a naplno zabodovat. To se nám povede, když se vyvarujeme individuálních chyb v defenzivě, které naše dosavadní úsilí znehodnocovaly," řekl generální sportovní manažer Boleslavi Dušan Uhrin.

Nespokojenost panuje i ve Zlíně, který zatím bodoval je s Brnem. Přitom trenér Bohumil Páník potřebuje zvyšovat sebevědomí mužstva před blížící se skupinou Evropské ligy. Proto by se hodila výhra nad Karvinou.

"Start do ligy nám zatím nevychází podle představ. Ve dvou zápasech jsme nedali gól. Mužstvo s novými posilami si musí sednout, hráči získat vazby. To přichází časem, který ale nemáme. Pokud chceme proti Karviné uspět, tak se potřebujeme zlepšit ve finální fázi. A také se více poprat o výsledek, zvýšit agresivitu a důraz," řekl Páník.

Ostravu doma čeká proti Teplicím reparát za porážku 2:5 na Slovácku.

Hlasy před víkendovými zápasy 4. kola první ligy:

Fastav Zlín (11.) - MFK Karviná (7.)

Bohumil Páník (trenér Zlína): "Start do ligy nám zatím nevychází podle představ. Ve dvou zápasech jsme nedali gól. Mužstvo s novými posilami si musí sednout, hráči získat vazby. To přichází časem, který ale nemáme. Pokud chceme proti Karviné uspět, tak se potřebujeme zlepšit ve finální fázi. A také se více poprat o výsledek, zvýšit agresivitu a důraz. Pokud se nám to podaří jako v posledním domácím zápase s Brnem, ve kterém jsme otočili v oslabení výsledek, tak máme naději na tříbodový zisk."

Jozef Weber (Karviná): "Je to druhé utkání v řadě, které hrajeme proti účastníkovi poháru, a to je pro nás velká motivace. Už to není ten Zlín, který jsme potkávali. Přišlo tam pět nebo šest nových hráčů, zkušení borci jako Jiráček, a kvalita kádru šla prudce nahoru. Chceme podat aktivnější výkon než posledně venku na Bohemce, kde jsem s výkonem spokojený nebyl."

Baník Ostrava (10.) - FK Teplice (8.)

Radim Kučera (Ostrava): "Teplice jsou velice zdatný soupeř, který třeba v utkání na Slavii působil velice dobrým dojmem. Mají perfektní, rychlou přechodovou fázi po zisku míče, pracují dobře v defenzivě a rozhodně si musíme dát pozor na Filla, který je velmi nebezpečný. Není to samozřejmě jen o něm, ale je to rozdílový hráč. Chceme se předvést v lepším světle než na Slovácku."

Admir Ljevakovič (kapitán Teplic): "Věřím, že v Ostravě uspějeme. Chceme se po minulé domácí ztrátě zvednout, vrátit se k dobrým výkonům a zápas zvládnout. Baník má zajímavé ofenzivní hráče - Baroše, Poznara a další známá jména. Jak jsou ale silní v útoku, tak mají problémy v obraně. Musíme se proto snažit dát nějaký gól, pak můžeme počítat s body. Nechci říct, že jsou vzadu špatní, je možné, že po "bůru" od Slovácka dají s námi více na defenzivu."

Bohemians Praha 1905 (5.) - Slavia Praha (2.)

Martin Hašek (trenér Bohemians): "Je to derby, hráči se těší. Je jasné, že do zápasu se Slavií, Spartou jdete trochu jinak než proti slabším soupeřům. Bude to jiné než třeba s Karvinou. Slávisté mají vysoké hráče, praktikují silový styl hry. Pochybuji, že by to najednou změnili. Využívají síly při nakopávaných míčích, centrech. Tímto způsobem hry nás na jaře porazili. Věřím, že tentokrát budeme klást větší odpor. Jedná se o celek z top trojky v Česku. Zápas se ovšem odehraje před jejich odvetou v Lize mistrů. Víme, že to není jednoduché a budeme toho chtít využít. Mají v týmu asi 25 hráčů, uvidíme, kdo proti nám nastoupí v sobotu. Pokud by se ovšem v sestavě Slavie objevilo mnoho změn, tak ti hráči nebudou spolu úplně sehraní. Není jednoduché jít na Bohemku se stejnou koncentrací jako na zápas Ligy mistrů v Nikósii. Pro ně je ovšem i ten ligový zápas důležitý."

Jaroslav Šilhavý (trenér Slavie): "Liga jede dál, čeká nás těžký soupeř. Je to pražské derby, na Bohemce to vždy má grády. Bude plný stadion, určitě se na to těšíme. Samozřejmě nějaké změny uděláme, protože naše priorita je potom po víkendu odveta s APOELem. Tím ale nechci říct, že bychom se vykašlali na Bohemku. Určitě zohledníme zdravotní stav, uvidíme, jak to dáme dohromady a jací hráči budou k dispozici."

FK Mladá Boleslav (14.) - Slovan Liberec (9.)

Dušan Uhrin (generální sportovní manažer M. Boleslavi): "Vstup do ligy se nám nepovedl, musíme na to zapomenout a konečně vyhrát a naplno zabodovat. To se nám povede, když se vyvarujeme individuálních chyb v defenzivě, které naše dosavadní úsilí znehodnocovaly."

Jindřich Trpišovský (trenér Liberce): "Doufám, že zápas se Spartou bude takové pozitivní nakopnutí. Máme suverénně nejmladší tým v lize, což také znamená, že se dají očekávat určité výkyvy výkonnosti. Stačí se podívat třeba na srovnání zápasů v Olomouci a proti Spartě. Všechny body jsme zatím posbírali v domácím prostředí, což je i o určité psychice. S týmem na tom pracujeme. Podobný výsledek může být před Mladou Boleslaví vzpruhou. Na hřišti jsme si ukázali, že je to jen o hlavě a o nás. Teď se budeme muset vypořádat se ztrátami Milana Kerbra a Ondry Kúdely. Věřím však, že si tuto bojovnost a nasazení přeneseme i do dalšího utkání."

FK Jablonec (13.) - Dukla Praha (12.)

Zdeněk Klucký (trenér Jablonce): "Už potřebujeme získat tři body. Už nemůžeme hledět jen na krásu. Za pár týdnů se nikdo nebude koukat, jestli jsme hráli hezky, ale podívají se do tabulky. Musíme vstoupit do zápasu s tím, že chceme za každou cenu bodovat, být hladoví před bránou soupeře, důrazní v soubojích a někdy na úkor krásy do toho vložit více agresivity. A hlavně se snažit vstřelit více branek a vzadu hrát bez chyb. Dukla má v tabulce víc bodů než my, ale ze tří zápasů dvakrát prohrála a jednou vyhrála, takže na tom taky není úplně růžově. Bude chtít bodovat i u nás a navíc nás v poslední době hodně zlobila i v domácím prostředí."

Jaroslav Hynek (trenér Dukly): "Po výhře nad Zlínem se nám ulevilo. Byl to dobrý krok k tomu, abychom mohli v týdnu klidněji pracovat a připravit se na další utkání. Jablonec ukázal hned na startu nové sezóny velmi zajímavý herní projev. Dokázal v sestavě nahradit odchody a nyní ještě posílil Stanislavem Teclem. Budeme muset hrát velmi pozorně, abychom eliminovali jejich kombinaci a věřím, že najdeme skulinku v jejich defenzivě."

Vysočina Jihlava (16.) - Viktoria Plzeň (1.)

Ivan Kopecký (trenér Jihlavy): "Na úvod ligy máme hodně těžký los. Po duelu se Slavií na nás čeká souboj s Plzní, která vede tabulku, neztratila ani bod a neinkasovala branku. Vede si dobře i v kvalifikaci Evropské ligy. Takže je zbytečné zdůrazňovat, že je jednoznačným favoritem zápasu. Pokusíme se vyvarovat hloupých chyb, které jsme na Slavii zaplatili dvěma lacinými brankami. Uspět se dá i proti Plzni, k tomu je potřeba hrát aktivně a nezaleknout se soupeře."

Pavel Vrba (trenér Plzně): "Jihlava je v situaci, kdy určitě bude chtít hodně bodovat a hrát dopředu. Určitě nás čeká náročné utkání. My nemůžeme podcenit žádný zápas. Víme, o co hrajeme a že každá ztráta potom může být bolestivá. Z tohoto pohledu je pro nás zápas v Jihlavě stejně důležitý jako evropské poháry a chceme prostě uspět. Určitě se dá předpokládat, že nastoupí někteří jiní hráči, než nastoupili ve čtvrtek, ale zase těch změn nebude tolik. Určitě z toho neuděláme bramboračku."

Roman Hubník (kapitán Plzně): "V Jihlavě nás vždycky čekal nepříjemný soupeř, pokaždé to bylo hrozně těžké hlavně po těch pohárových zápasech. Musíme se koncentrovat od první minuty, abychom neinkasovali a nedělali zbytečné chyby vzadu, protože nás to pak stojí hrozně sil. To se stalo i proti Larnace. Jedeme si do Jihlavy pro tři body. Doufám, že tentokrát od začátku povedeme a zápas bude mít jednodušší průběh než v minulé sezoně, kdy jsme museli otáčet z 0:1 na 2:1."

Sigma Olomouc (3.) - Zbrojovka Brno (15.)

Václav Jílek (Olomouc): "Brnu nevyšel úvod sezony asi tak, jak by si představovalo, nicméně to nic nemění na tom, že nás čeká velmi náročný i nebezpečný soupeř. Budeme chtít navázat na výkony i aktivní pojetí hry z prvních kol a být k tomu i patřičně efektivní. Věřím, že pokud to mužstvo znovu odpracuje jako třeba proti Liberci, můžeme být úspěšní."

Svatopluk Habanec (trenér Brna): "Rádi bychom se odrazili od výkonu a přípravy z minulého zápasu proti Bohemians, ve kterém jsme získali první bod. Soustředíme se na sebe, chceme být pospolu, proto jedeme do nedaleké Olomouce s jednodenním předstihem. Soupeř má za sebou takovou sinusoidu, nyní je zpět na vrcholu a nachází se v herní pohodě. Olomouc předvádí atraktivní hru a sklízí úspěchy. Zápas má prvek derby, očekávám výbornou diváckou kulisu. Naším cílem nemůže být nic jiného než bodový zisk."

Statistické údaje před zápasy 4. kola: -------- Fastav Zlín (11.) - MFK Karviná (7.) Výkop: sobota 19. srpna, 17:00. Rozhodčí: Marek - Arnošt, Horák. Bilance: 2 1-0-1 3:1. Poslední zápas: 0:1. Předpokládané sestavy: Zlín: Dostál - Matejov, Janíček, Gajič, Bartošák - Ekpai, Jiráček, Traoré, Holzer - Železník, Diop. Karviná: Berkovec - Moravec, Košťál, Hošek, Eismann - Janečka, Šisler - Štepanovský, Panák, Kalabiška - Wágner. Absence: Beauguel (zranění), Podio (rekonvalescence) - Budínský (rekonvalescence). Disciplinární ohrožení: nikdo. Nejlepší střelci: Ekpai (1) - Wágner, Kalabiška, Moravec, Šisler (všichni 1). Zajímavosti: - v dosavadních 2 vzájemných zápasech nejvyšší soutěže vždy vyhrál domácí tým a hosté nedali gól - Karviná ve Zlíně včetně druhé ligy 4x po sobě prohrála - Zlín z posledních 9 ligových zápasů doma porazil jen 2x Brno - Zlín v úvodních 3 kolech vyšel 2x střelecky naprázdno - Karviná venku z posledních 6 ligových zápasů získala jediný bod - Gajič (Zlín) si může připsat 50. ligový start - karvinský obránce Eismann den po utkání oslaví 33. narozeniny Baník Ostrava (10.) - FK Teplice (8.) Výkop: sobota 19. srpna, 17:00. Rozhodčí: Ardeleánu - Blažej, Myška. Bilance: 40 12-15-13 40:45. Poslední zápas: 1:2. Předpokládané sestavy: Ostrava: Vašek - Pazdera, Breda, Šindelář, Granečný - Stáňa, Hlinka, Hrubý, Sus - Baroš, Poznar. Teplice: Grigar - Vondrášek, Jeřábek, Šušnjar, Krob - Kučera, Ljevakovič - Fillo, Rezek, Vošahlík - Vaněček. Absence: nikdo - Hora (zranění). Disciplinární ohrožení: Hlinka (3 ŽK) - nikdo. Nejlepší střelci: Baroš (2) - Vaněček (2). Zajímavosti: - Ostrava s Teplicemi v lize 7x za sebou nezvítězila a poslední 3 vzájemné duely prohrála - Ostrava vstřelila Teplicím v posledních 6 ligových utkáních jen 2 góly - Teplice naposledy v lize prohrály s Ostravou v listopadu 2012 - Ostrava má s 6 obdrženými góly druhou nejhorší obranu soutěže po Dukle (7) - Teplice vyhrály jediný z posledních 5 ligových zápasů - Hrubý (Ostrava) v Teplicích vloni na podzim působil, útočník Teplic Červenka zase v minulosti hrával za Baník - Sus (Ostrava) může odehrát 50. ligový zápas - Šušnjar (Teplice) slaví v den zápasu 22. narozeniny Bohemians Praha 1905 (5.) - Slavia Praha (2.) Výkop: sobota 19. srpna, 18:00 (O2 TV Sport). Rozhodčí: Proske - Hrabovský, Kotalík. Bilance: 30 5-9-16 28:47. Poslední zápas: 1:3. Předpokládané sestavy: Bohemians: Fryšták - Dostál, Hůlka, Šmíd, Kocič - Švec - Reiter, Hašek ml., Nečas - Kabajev, Tetteh. Slavia: Laštůvka - Bořil, Jugas, Ngadeu, Sobol - Souček - Zmrhal, Hušbauer, Altintop, Stoch - Škoda. Absence: Krch (rekonvalescence), Tetteh (nejistý start) - Bílek, Deli, Danny (všichni zranění). Disciplinární ohrožení: nikdo. Nejlepší střelci: Bartek, Jirásek, Šmíd (všichni 1) - Altintop, Danny, Hušbauer (všichni 1). Zajímavosti: - Bohemians bodovali se Slavií v 5 z posledních 6 ligových duelů - Bohemians v sezoně ještě neprohráli - Slavia neprohrála ani jeden z 29 ligových zápasů od loňského zářijového příchodu trenéra Šilhavého - Slavia spolu s Plzní jako jediné dva týmy v ligové sezoně ještě neinkasovaly - Slavia venku v lize 14x za sebou neprohrála - Slavia v úterý prohrála v úvodním zápase 4. předkola LM v Nikósii 0:2 - Slavia vyhrála jediný z posledních 4 soutěžních zápasů - brankář Fryšták (Bohemians) má den před utkáním 30. narozeniny FK Mladá Boleslav (14.) - Slovan Liberec (9.) Výkop: sobota 19. srpna, 20:00 (ČT sport). Rozhodčí: Hrubeš - Wilczek, Vít. Bilance: 26 8-6-12 44:52. Poslední zápas: 0:4. Předpokládané sestavy: M. Boleslav: Vejmola - Pauschek, Čmovš, Stronati, Fabián - Takács - Přikryl, Matějovský, Jánoš, Klobása - Magera. Liberec: Kolář - Mikula, Coufal, Karafiát, Knejzlík - Kulhánek - Ševčík, Breite, Folprecht, Malinský - Potočný. Absence: Agajev, Chramosta, Mebrahtu (všichni zranění) - Bartl (zranění), Kúdela, Kerbr (oba trest za ČK). Disciplinární ohrožení: nikdo. Nejlepší střelci: Komličenko, Magera (oba 1) - Breite, Karafiát, Pulkrab (všichni 1). Zajímavosti: - M. Boleslav vyhrála jen 2 z posledních 13 ligových utkání s Libercem - Liberec v lize v M. Boleslavi 4x za sebou nevyhrál (2 remízy, 2 prohry) - M. Boleslav čeká na první ligovou výhru v sezoně - M. Boleslav doma prohrála poslední 3 ligové zápasy - Liberec prohrál jediný z posledních 6 ligových zápasů - Liberec prohrál 2 z posledních 3 venkovních ligových zápasů - Fleišman a Komličenko (oba M. Boleslav) hrávali za Liberec FK Jablonec (13.) - Dukla Praha (12.) Výkop: neděle 20. srpna, 17:00. Rozhodčí: Houdek - Kubr, Koval. Bilance: 12 2-4-6 19:27. Poslední zápas: 0:1. Předpokládané sestavy: Jablonec: Hrubý - Masopust, Pernica, Hübschman, Hanousek - Tecl, Trávník, Kubista, Zelený - Mihálik - Doležal. Dukla: Rada - Kušnír, Ostojič, Jiránek, Podaný - Bezpalec, Miloševič, Tetour - Koreš, Holenda, Schranz. Absence: Kysela (rekonvalescence) - Marek Hanousek (zranění). Disciplinární ohrožení: nikdo. Nejlepší střelci: Mihálik (2) - Kušnír, Miloševič (oba 1). Zajímavosti: - Dukla neprohrála v posledních 5 vzájemných ligových zápasech - Jablonec vyhrál jediný z 6 domácích ligových zápasů s Duklou - Jablonec vyhrál jediný z posledních 10 ligových zápasů - Jablonec doma v lize 4x za sebou nevyhrál - Dukla se v minulém kole se Zlínem (1:0) dočkala prvních bodů v sezoně - Dukla v této sezoně prohrála oba venkovní ligové zápasy při skóre 1:7 - Dukla má se 7 inkasovanými góly nejhorší obranu soutěže - hráči Jablonce Matěj Hanousek a Považanec působili v Dukle - Zelený (Jablonec) slaví v den utkání 25. narozeniny Vysočina Jihlava (16.) - Viktoria Plzeň (1.) Výkop: neděle 20. srpna, 17:00. Rozhodčí: Julínek - Pospíšil, Antoníček. Bilance: 12 2-3-7 10:18. Poslední zápas: 0:2. Předpokládané sestavy: Jihlava: Rakovan - Nový, Kryštůfek, Krejčí, Keresteš - Daníček - Fulnek, Zoubele, Hronek, Popovič - Ikaunieks. Plzeň: Kozáčik - Řezník, Hubník, Hejda, Limberský - Živulič, Hrošovský - Kopic, Hořava, Pilař - Krmenčík. Absence: Urblík, Nerad, Hanuš, Rabušic, Mišůn (všichni zranění) - Baránek, Kovařík (oba zranění). Disciplinární ohrožení: nikdo. Nejlepší střelci: nikdo - Hájek, Hejda, Hořava, Hrošovský, Krmenčík, Pilař (všichni 1). Zajímavosti: - Plzeň vyhrála posledních 5 vzájemných ligových zápasů - Jihlava vyhrála jediný z posledních 7 ligových zápasů - Jihlava jako jediný tým soutěže ještě v nové ligové sezoně neskóroval, na gól čeká Vysočina už 443 minut - Jihlava ve středu vyhrála ve 2. kole domácího poháru ve Vyškově 4:1 - Plzeň jako jediná v ligové sezoně neztratila ani bod - Plzeň spolu se Slavií jako jediné dva týmy v ligové sezoně ještě neinkasovaly - Plzeň v lize vyhrála v součtu s minulou sezonou 5x za sebou, z posledních 15 utkání prohrála jen se Spartou - Plzeň dnes doma sehraje úvodní zápas 4. předkola Evropské ligy s Larnakou - Vaculík (Jihlava) působil v Plzni, její záložník Kopic je odchovancem Vysočiny Sigma Olomouc (3.) - Zbrojovka Brno (15.) Výkop: neděle 20. srpna, 17:00. Rozhodčí: Jílek - Moláček, Mokrusch. Bilance: 42 18-11-13 52:42. Poslední zápas: 0:2. Předpokládané sestavy: Olomouc: Buchta - Sladký, Radakovič, Jemelka, Vepřek - Kalvach - Zahradníček, Houska, Texl, Falta - Chorý. Brno: Melichárek - Vraštil, Pavlík, Kijanskas, Šural - Polák - Pilík, Kratochvíl - Přichystal, Koné, Lutonský. Absence: Plšek (zranění) - Jablonský (zranění). Disciplinární ohrožení: nikdo. Nejlepší střelci: Falta (2) - Kratochvíl, Pilík (oba 1). Zajímavosti: - Olomouc nad Brnem vyhrála jediné z posledních 7 ligových utkání - Olomouc doma s Brnem neprohrála v posledních 11 ligových zápasech od srpna 2002 (1:2) - Olomouc v minulém kole ztratila první body v sezoně (porážka v Plzni 0:1) - Olomouc posledních 5 domácích prvoligových utkání neprohrála (4 výhry a remíza) - Brno z posledních 5 ligových zápasů získalo jen bod za remízu s Bohemians 0:0) Tabulka: 1. Plzeň 3 3 0 0 6:0 9 2. Slavia 3 2 1 0 3:0 7 3. Olomouc 3 2 0 1 4:3 6 4. Slovácko 3 1 2 0 6:3 5 5. Bohemians 1905 3 1 2 0 3:2 5 Sparta 3 1 2 0 3:2 5 7. Karviná 3 1 1 1 4:3 4 Teplice 3 1 1 1 4:3 4 9. Liberec 3 1 1 1 3:3 4 10. Ostrava 3 1 1 1 5:6 4 11. Zlín 3 1 0 2 2:3 3 12. Dukla 3 1 0 2 2:7 3 13. Jablonec 3 0 2 1 2:3 2 14. Mladá Boleslav 3 0 1 2 2:4 1 15. Brno 3 0 1 2 2:5 1 16. Jihlava 3 0 1 2 0:4 1