Villarreal (Španělsko) - Fotbalisté pražské Slavie remizovali ve Villarrealu 2:2 ve třetím kole Evropské ligy v souboji o první místo ve skupině a do čela tabulky neposkočili. Český šampion vedl na hřiště favorita po půlhodině po gólech Tomáše Necida a Dannyho 2:0, ale na první venkovní výhru v pohárech po více než deseti letech nedosáhl. V závěru úvodní půle srovnali Manu Trigueros a Carlos Bacca.

Slavia má po polovině skupiny pět bodů a bez porážky je o skóre druhá za Villarrealem. Třetí Astana ztrácí bod a poslední je s jediným bodem Maccabi Tel Aviv. Do vyřazovací fáze postoupí první dva týmy. V dalším utkání přivítají Pražané 2. listopadu v odvetě Villarreal.

"Tenhle bodík je trošku nečekaný, získali jsme ho na půdě favorita, o to je cennější. Nicméně skupina je pořád otevřená, protože Astana vyhrála 4:0. Může to být zajímavé, že jsme tam podrželi i favorita Villarreal. O první dvě místa můžou hrát tři týmy," řekl novinářům kouč Slavie Jaroslav Šilhavý.

Ten opět udělal pro pohárový zápas několik změn v sestavě. Jen na lavičce zůstali Hušbauer, Bořil, Škoda nebo Stoch, který dnes oslavil 28. narozeniny. Také Villarreal do základní sestavy nenasadil některé opory v čele s druhým nejlepším střelcem španělské ligy Bakambuem, jenž dal předchozích šest branek svého celku a skóroval ve všech třech minulých duelech proti českým klubům.

Očekávaný úvodní tlak favorita se nekonal a naopak v 18. minutě udeřila po prvním faulu Villarrealu Slavia. Domácí sice odvrátili standardku, ale balon poslal zpět do vápna Sobol a Necid hlavičkou k tyči překonal Barbosu. Český útočník navázal na vítěznou trefu z úvodního duelu skupiny s Maccabi a celkově dal už šestý gól po návratu do Edenu.

"Od Edyho (Sobola) to byl nádherný centr. Já si jen pohlídal ofsajdovou linii za druhým stoperem. Krásně mě našel a já se snažil to hrát na zadní tyč, aby to sklouzlo. Jsem rád, že jsem dal gól, i že jsme tu neudělali ostudu a uhráli super výsledek," řekl Necid.

Po půlhodině si Pražané náskok k údivu nepříliš zaplněného stadionu pojistili. Po krásné kombinační akci Frydrych vysunul Sýkoru, který našel ve vápně nabíhajícího Dannyho a ten přízemní střelou z první zvýšil. Portugalský záložník vstřelil druhou branku po letním příchodu do Edenu.

"Těch akcí bylo v první půli víc a tahle byla opravdu nádherná. Danny zužitkoval krásný pas a s přehledem to uklidil k tyči. I jemu to pomůže do dalších zápasů," řekl Šilhavý.

Villarrealu se vůbec nedařilo, ale Slavia vedení do pauzy stejně jako předtím v Astaně neudržela. Nejprve v 41. minutě po Fornalsově přihrávce zakončil brejk přesnou střelou Trigueros a za necelé tři minuty se osmý celek španělské ligy radoval z vyrovnání. Bacca se po centru od spoluhráče obtočil kolem Frydrycha s Jugasem a překonal Laštůvku.

"Je to velká škoda, do té doby tam neměli nic. Škoda prvního gólu, možná jsem mohl trochu déle stát, ale chtěl jsem si hráče trochu připravit, ať to dá po mé pravé straně," řekl Laštůvka. "A druhý gól? Bohužel Bacca je velký hráč. Zakončení bylo přímo k tyči až za háčky, jak se říká. Nešlo moc dělat," dodal.

V poločase musel ze hry kvůli zranění slávistický stoper Deli a úvod druhé půle patřil "Žluté ponorce". "Bylo to hodně složité, ztratili jsme vedení a Deli se zraněním začal laborovat sedm minut před půlí. Ještě přišlo info, že to vydrží do půle. Pro Frýďase (Frydrycha) bylo těžké přeskočit na stopera, teď tam moc často nehrál. Ale rozkoukal se tam brzy a i díky němu jsme v druhé půli udrželi čisté konto," řekl Šilhavý.

Za již překonaným Laštůvkou dvakrát zachránila situaci obrana a v 55. minutě Ünal zblízka minul. Po hodině přišel na trávník kanonýr Bakambu a semifinalista Ligy mistrů z roku 2006 pokračoval v náporu. Baccův pokus po úniku vytáhl konečky prstů Laštůvka a závěr už červenobílí ubránili, takže udrželi neporazitelnost ve skupině.

Hlasy po utkání:

Javier Calleja (trenér Villarrealu): "Myslím, že jsme nezačali dobře, ale dobře jsme zareagovali. První půle byla těžká, chaotická, ale druhou půli už jsme dobře kombinovali. Měli jsme šance a jen nám chyběl ten třetí gól. Chtěli jsme vyhrát, ale když se na ten zápas podíváme, na jeho průběh, tak bod není špatný. Věřím, že postoupíme."

Jaroslav Šilhavý (trenér Slavie): "Myslím, že vezeme velice cenný bod z půdy těžkého soupeře. Myslím, že se ten zápas musel líbit. Domácí mají velkou kvalitu, cože prokazovali po celý zápas, hlavně v druhé půli. Myslím, že jsme je trošku zaskočili naší ofenzivou, nespoléhali jsme se na bránění. Byli jsme nebezpeční dopředu a využili jsme to ke dvěma krásným gólům. Bohužel jsme do konce poločasu neudrželi pozornost a dostali v krátkém sledu dva góly. Nicméně musím kluky pochválit, druhý poločas, byť domácí stupňovali tempo, jsme zvládli. Tenhle bodík je trošku nečekaný, získali jsme ho na půdě favorita. Nicméně skupina je pořád otevřená, Astana vyhrála 4:0. Může to být zajímavé, že jsme tam podrželi Villarreal. O první dvě příčky můžou hrát tři týmy."

Utkání 3. kola základní skupiny A fotbalové Evropské ligy:

Villarreal CF - Slavia Praha 2:2 (2:2)

Branky: 41. Trigueros, 44. Bacca - 18. Necid, 30. Danny. Rozhodčí: Moen - Haglund, Lundberg - Hansen, Nilsen (všichni Nor.). ŽK: R. Soriano, Guerra, Costa - Bořil.

Sestavy:

Villarreal: Barbosa - Rukavina, Bonera, Víctor Ruiz, Costa - Guerra - Trigueros, Fornals (77. Castillejo), R. Soriano (46. Čeryšev) - Bacca, Ünal (60. Bakambu). Trenér: Calleja.

Slavia: Laštůvka - Frydrych, Jugas, Deli (46. Bořil), Sobol - Souček, Hromada - Sýkora (84. Stoch), Danny, Zmrhal (69. Van Buren) - Necid. Trenér: Šilhavý.