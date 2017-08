Praha - Fotbalisté pražské Slavie jsou rádi, že se při dnešním losu závěrečného 4. předkola Ligy mistrů vyhnuli Olympiakosu Pireus. Většina hráčů si přála Maribor, ale i APOEL Nikósie považují za hratelného soupeře. Šance na postup do skupiny přes kyperského šampiona vidí červenobílí padesát na padesát.

"Co se týče zvuku v Evropě, může se zdát, že je to přijatelné. Možná soupeř mohl být horší, Olympiakos jsme si nikdo nepřáli, to se nám vyplnilo. Nicméně budeme k tomuto dvojzápasu přistupovat s velkým respektem. Šance na postup bych nechal v rovině 50 na 50," řekl novinářům trenér Jaroslav Šilhavý.

"Nemohli jsme si moc vybírat. Chtěli jsme Maribor, což se nám nepovedlo. Nebo já Kodaň, už jsem chtěl psát Lüftymu (bývalému spoluhráči ze Slavie Michaelu Lüftnerovi), ale to taky nedopadlo. Máme APOEL a myslím, že je to hratelný zápas. Je to určitě přijatelnější než Olympiakos. Je to otevřené, je to 50 na 50 a doufám, že postoupíme do skupiny," doplnil bek Jan Bořil.

Také slovenský levý záložník či bek Dušan Švento očekává s kyperským šampionem velmi vyrovnané zápasy. "Vidím naše šance pozitivně, play off zápasy jsou hodně těžké, rozhodují maličkosti a detaily," řekl Švento. "Já jsem tipoval Celtic Glasgow, nepřál jsem si Olympiakos a právě APOEL," dodal Švento.

APOEL nechtěl z toho důvodu, že už má s kyperským fotbalem zkušenosti. Ví, že Slavii potká na jihu Evropy mimořádně bouřlivé prostředí a obrovské vedro.

"Pro mě osobně je to dost nepříjemný soupeř, ať už ten řecký nebo kyperský fotbal, třeba už z toho klimatického hlediska. Z toho fotbalového jsem byl spíš více otevřený Celticu nebo Kodani, ale to je jen můj osobní výběr," řekl Švento.

"Myslím, že se slovenskou reprezentací jsme hráli dokonce na jejich stadionu. Se Salcburkem jsme hráli proti jejich rivalovi Omonii Nikósie, přes ně jsme postoupili, ale ti soupeři jsou hlavně v domácím prostředí hodně nepříjemní. Ženou je fanoušci dopředu a pomáhají jim také klimatické podmínky," dodal dvaatřicetiletý Švento.

Slávisté jsou rádi, že začínají venku. "Já to vnímám jako výhodu, první zápas se hraje lépe venku. Na Kypru to bude hodně těžké, protože tam bude velké vedro a dusno. S tím se ale nějak popasujeme," věří Bořil.

"Chtěli bychom venku vstřelit gól, abychom se dostali do výhody. Bouřlivou atmosféru si můžeme vyzkoušet už o víkendu v lize v Ostravě a možná i to veliké vedro," dodal Šilhavý.

APOEL v sezoně 2011/12 došel až do čtvrtfinále Ligy mistrů. "Vím, že se jim jednu sezonu celkem dařilo, ale nějak detailně jsem to nesledoval. Určitě se tým obměnil, ale soupisku jsem zatím neviděl," řekl Švento. "Já si vzpomínám, když hráli o sezonu dřív v Evropské lize s Jabloncem. Udělali na mě velký dojem. Přehráli Jablonec a mohli dát hodně gólů," dodal Šilhavý.