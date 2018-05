Mladá Boleslav - Fotbalisté pražské Slavie a Jablonce se ve středu večer v Mladé Boleslavi utkají o vítězství v domácím poháru MOL Cupu. Úřadující ligový mistr z Edenu postoupil do finále poprvé po 16 letech a bude usilovat o osmý triumf. Naproti tomu Severočeši si o trofej zahrají potřetí za poslední čtyři sezony, minulé dva pokusy jim ale nevyšly a pohár dosud vyhráli jen dvakrát.

Oba týmy mají nakročeno do evropských pohárů i z ligy. Slavia figuruje tři kola před koncem soutěže na druhé příčce, která znamená kvalifikaci Ligy mistrů, a ztrácí šest bodů na vedoucí Plzeň, Jablonec je čtvrtý.

Vítěz finále si zajistí postup do základní skupiny Evropské ligy (EL). Pokud se však umístí v lize na příčkách zaručujících Ligu mistrů, půjde přímo do skupiny EL třetí tým z ligy, což je aktuální především u Slavie. V případě, že se vítěz finále udrží v lize mezi nejlepší čtyřkou, čeká kvalifikace EL i pátý tým z ligy.

Slavia od roku 1994 vyhrála všechna tři pohárová finále v letech 1997, 1999 a 2002 a stoprocentní úspěšnost by Pražané rádi udrželi. "Pro Slavii je to finále po 16 letech, pro mě osobně poprvé. Motivace pro mě ani pro tým nemůže být větší. Hrajeme o týmovou trofej a to je pro mě ve fotbale nejvíc, co může být. Pro to každý fotbal děláme, abychom skončili někde první, něco vyhráli," řekl slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

Zatímco Pražany čeká od roku 1994 teprve čtvrté finále, Jablonec už osmé. "Bude to panna, nebo orel. Buď vyhrajete a jste v Evropě, nebo prohrajete a o poraženém nikdo neví. Jsme rádi, že jsme ve hře o Evropu v obou soutěžích. Ten pohár je něco navíc, protože se můžete dostat rovnou do skupiny Evropské ligy," podotkl jablonecký trenér Petr Rada.

Půjde o souboj dvou nejlepších týmů jara. Jablonec prohrál v tomto roce jediný z 13 soutěžních zápasů, Slavia zase už 363 minut neinkasovala a na finále se naladila sobotní výhrou 2:0 ve šlágru s Plzní.

"Musíme se připravit mentálně i běžecky stejně jako na zápas s Plzní a podat podobný výkon se stejným drajvem," uvedl Trpišovský. "Čeká nás jeden z nejtěžších soupeřů z ligy. Slavia je úřadující mistr, takže si musíme dát pozor úplně na všechno. Slavia je nepříjemná, po 16 letech chce vyhrát pohár, ale my také chceme trofej," doplnil Rada.

Posledních pět vzájemných zápasů skončilo remízou a Jablonec se Slavií už pět let a devět utkání neprohrál. "Jablonec má kvalitu velkou. Chtějí hrát fotbal a není to nějaké nakopávání. Hrají na dva útočníky, jednoho silovějšího a druhého rychlého, musíme oba uhlídat. Na jaře se jim daří, takže si budou určitě věřit," dodal slávistický záložník Josef Hušbauer.

Finále na vyprodaném mladoboleslavském stadionu začne ve středu ve 20:15 v přímém přenosu ČT sport a na utkání bude dohlížet i videorozhodčí.

Hlasy před finálovým utkáním:

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Musíme přepnout z ligy na jinou soutěž. Hrajeme o týmovou trofej a to je pro mě ve fotbale nejvíc, co může být. Pro to každý fotbal děláme, abychom dosáhli týmového úspěchu, skončili někde první, něco vyhráli. Pro Slavii je to finále po 16 letech, pro mě osobně poprvé. Je to pro mě první takový zápas v kariéře o všechno. Motivace pro mě ani pro tým nemůže být větší, než bude ve středu. Je to pro nás nesmírně důležité. Musíme se připravit mentálně i běžecky stejně jako na zápas s Plzní a podat podobný výkon se stejným drajvem."

Petr Rada (trenér Jablonce): "Bude to panna, nebo orel. Buď vyhrajete a jste v Evropě, nebo prohrajete a o poraženém nikdo neví. Jsme rádi, že jsme ve hře o Evropu v obou soutěžích. V lize můžete prohrát a furt ještě máte nějakou šanci, že ostatní zaváhají. Tady je to na 90 nebo 120 minut, buď shrábnete všechno, nebo nemáte nic. Ten pohár je něco navíc, protože se můžete dostat rovnou do skupiny Evropské ligy. Čeká nás jeden z nejtěžších soupeřů z ligy. Slavia je úřadující mistr, takže si musíme dát pozor úplně na všechno. Slavia je nepříjemná, po 16 letech chce vyhrát pohár, ale my také chceme trofej."

Statistické údaje před utkáním:

Slavia Praha - FK Jablonec

Výkop: středa 9. května, 20:15 (ČT sport).

Rozhodčí: Zelinka - Pospíšil, Dobrovolný - Adam (video).

Bilance v poháru: 4 2-1-1 5:3.

Bilance v lize: 47 13-24-10 54:51.

Poslední vzájemný zápas: 1:1 (27. listopadu 2017 v lize).

Předpokládané sestavy:

Slavia: Kolář - Frydrych, Jugas, Ngadeu, Bořil - Hromada - Stoch, Hušbauer, Sýkora, Zmrhal - Tecl.

Jablonec: Hrubý - Holeš, Pernica, Lischka, Hanousek - Hübschman - Masopust, Považanec, Trávník, Jovovič - Doležal.

Absence: Mešanovič, Van Buren, Mingazov, Otáhal (všichni zranění), Deli, Flo (oba nejistý start) - nikdo.

Nejlepší střelci v poháru: Necid, Frydrych, Tecl - Chramosta (všichni 3).

Zajímavosti:

- Slavia si zahraje finále poháru podesáté (od roku 1994 počtvrté) a poprvé po 16 letech od triumfu v roce 2002

- Slavia vyhrála pohár 7x (od roku 1994 se dostala do finále 3x a pokaždé zvítězila)

- Jablonec si zahraje finále podeváté (z toho poosmé od roku 1994)

- Jablonec vyhrál pohár 2x v letech 1998 a 2013

- Jablonec čeká třetí finále za poslední 4 sezony, v letech 2015 a 2016 neuspěl

- posledních 5 vzájemných zápasů skončilo remízou (všechny v lize)

- Jablonec se Slavií 9x za sebou neprohrál (naposledy před 5 lety)

- oba týmy se v poháru utkaly naposledy před 8 lety, Jablonec tehdy v semifinále postoupil po výhře 1:0 doma a prohře 1:2 venku

- Slavia v tomto ročníku poháru přešla přes Třinec, Jihlavu, Liberec a Mladou Boleslav, Jablonec přes Mšeno, Žižkov, Olomouc, Slovácko a Zlín

- vítěz finále si zajistí postup do základní skupiny Evropské ligy (EL); pokud se však umístí v lize na příčkách zaručujících Ligu mistrů, půjde přímo do skupiny EL třetí tým z ligy

- pokud se vítěz finále udrží v lize mezi nejlepší čtyřkou, půjde do kvalifikace EL i pátý tým z ligy

- Slavia o víkendu v lize porazila vedoucí Plzeň 2:0, Jablonec zvítězil 3:0 v Brně

- Jablonec prohrál jediný z 13 jarních soutěžních zápasů, Slavia prohrála jediné z posledních 12 utkání

- Slavia 6 soutěžních zápasů po sobě neprohrála a už 363 minut neinkasovala

- Jablonec vyhrál poslední 3 soutěžní zápasy a 298 minut neinkasoval

- trenér Jablonce Rada v minulosti vedl Slavii

- finále poháru se hraje v Mladé Boleslavi podruhé, utkání je vyprodané