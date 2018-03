Praha - Fotbalisté Slavie Praha porazili ve čtvrtfinále domácího poháru MOL Cupu Liberec 2:0 a po Jablonci se stali druhým semifinalistou. Úřadující ligový mistr rozhodl o postupu už v první půli. Jablonec postoupil přes Slovácko po výhře 3:1.

Slavia vyhrála góly Milana Škody z penalty a Michala Frydrycha. Trenérovi červenobílých Jindřichu Trpišovskému tak vyšel souboj s bývalým klubem, z něhož v zimě do Slavie zamířil.

Liberec na podzim zvítězil v Edenu ještě pod vedením Trpišovského 2:1 a ukončil tehdy rekordní sérii Slavie v lize bez prohry, která se zastavila na 36 duelech. Dnes měl Slovan ve Vršovicích navrch jen v úvodu, kdy rozhodčí kvůli údajnému útočnému faulu neuznali gól jedinému jarnímu střelci hostů Pulkrabovi.

Pražané po deseti minutách přidali. Součkova hlavička ještě skončila vedle, ale v 25. minutě už domácí vedli. Kačaraba ve vápně hloupě fauloval Hromadu a kanonýr Škoda z penalty s přehledem překonal náhradního libereckého gólmana Nguyena, který zůstal stát.

Za deset minut přidali domácí druhou trefu. Stoch přetáhl centr z přímého kopu na zadní tyč, Bořil z hranice brankové čáry vrátil balon do malého vápna a Frydrych jej hlavou doklepl do sítě. Slovan mohl ještě do půle snížit, ale gólman Kovář, který přišel do Edenu v zimě z Liberce, skvěle zastavil Folprechtovu dorážku.

V úvodu druhé půle si Kačaraba málem vstřelil vlastní branku, na druhé straně po hodině hry hlavičkoval těsně mimo Pulkrab. Jinak si ale Slovan příliš šancí na zdramatizování zápasu nevytvořil a naopak v závěru mohl z brejku zvýšit Souček. Slávistům nemuselo vadit, že Nguyena neprostřelil, závěr si v klidu pohlídali. Vyšla jim tak odveta za podzimní ligovou porážku a stále mohou pomýšlet na první triumf v domácím poháru od sezony 2001/02.

Jablonec přehrál Slovácko a je v semifinále poháru

Po zimní přestávce a nástupu trenéra Petra Rady do funkce vyhráli Severočeši všechny čtyři soutěžní zápasy. Brankami se o postup zasloužili Jakub Považanec, Martin Doležal a Jan Chramosta. Za hosty snížil Filip Kubala.

"Jsme rádi, že jsme postoupili. Brali jsme zápas se vší vážností, a tak by se k poháru mělo přistupovat. Je to druhá soutěž, ze které se postupuje do evropských pohárů," řekl na tiskové konferenci jablonecký trenér Petr Rada.

Jablonečtí po většinu utkání na hřišti dominovali. Hosté, kteří v lize bojují o záchranu, šetřili několik opor v čele s nejlepším střelcem Zajícem a v ofenzivě toho příliš nepředvedli.

Naopak ve 24. minutě unikl po pravé straně Považanec a otevřel skóre. Krátce na to museli domácí nuceně střídat kvůli Hübschmanovým svalovým potížím. Ve 39. minutě si hosté málem dali vlastní gól při snaze zabránit Chramostovi ve skórování, ale míč skončil těsně vedle stejně jako po střele Masopusta.

"Jablonec byl od první minuty lepším mužstvem. My jsme předvedli katastrofální výkon, v žádném aspektu neměl parametry, za které bych mohl pochválit mužstvo či jednotlivé hráče. Výjimkou je snad jen Michal Daněk," řekl kouč Slovácka Michal Kordula.

"Vítězství se nerodilo lehce. Dostali jsme se do vedení, i když jsme již před tím dvě šance neproměnili. V poločase jsem hráče upozornil, že to může být ošemetné, aby hráli stejně," uvedl Rada.

Slovácko udělalo v poločase dvě změny, ale soupeř po změně stran ještě navýšil vedení. Po hodině hry nejprve zahodil šanci Kubista, ale vzápětí hlavou zamířil přesně Doležal.

To hosty probralo a v 67. minutě snížil Kubala z vůbec první střely Slovácka v utkání. Domácí ale drama nedovolili. Čtvrt hodiny před koncem Doležal trefil tyč a Chramosta z dorážky definitivně rozhodl. V závěru měl Jablonec navíc další šance na zvýšení.

"Musím říct, že Jablonec vyhrál zcela zaslouženě. Musím se omluvit fanouškům, kteří za námi cestovali, náš výkon byl ostudný," zlobil se Kordula.

"Vstřelili jsme druhou branku Doležalem, pak jsme po chybě dostali zbytečnou branku. Soupeř se vrátil do hry, naštěstí jsme i trochu se štěstím dali třetí gól. Ten nás uklidnil a hru jsme kontrolovali," konstatoval Rada.

Zbylá dvě čtvrtfinále Mladá Boleslav - Ostrava a Hradec Králové - Zlín se měla hrát už před týdnem, ale kvůli nezpůsobilým terénům byla odložena na příští středu.

Čtvrtfinále MOL Cupu, českého fotbalového poháru: FK Jablonec - 1. FC Slovácko 3:1 (1:0) Branky: 24. Považanec, 63. Doležal, 76. Chramosta - 67. Kubala. Rozhodčí: Franěk - Wilczek, Vlasjuk. ŽK: Divíšek (Slovácko). Diváci: 1142. Jablonec: Hrubý - Holeš, Pernica, Lischka, Zelený - V. Kubista, Hübschman (32. Doležal), Považanec - Masoupust (87. Pleštil), Chramosta (83. Breda), Jovovič. Trenér: Rada. Slovácko: Daněk - Šimko, Břečka, Šumulikoski, Divíšek (66. Sadílek) - Petr, Daníček, Machalík, Havlík (46. Rezek), Vasiljev (46. Navrátil) - Kubala. Trenér: Kordula. Slavia Praha - Slovan Liberec 2:0 (2:0) Branky: 25. Škoda z pen., 35. Frydrych. Rozhodčí: Berka - Pelikán, Kubr. ŽK: Jugas, Bořil, Necid, Frydrych - Breite, Kačaraba, Pulkrab, Karafiát. Diváci: 4967. Slavia: Kolář - Frydrych, Jugas, Pokorný (82. Deli), Bořil - Souček, Hromada (46. Danny) - Stoch, Hušbauer, Sobol - Škoda (71. Necid). Trenér: Trpišovský. Liberec: Nguyen - Coufal, Karafiát, Kačaraba, Kerbr - Bosančič, Folprecht - Oscar (76. Ševčík), Breite (61. Da Silva), Potočný (61. Bartl) - Pulkrab. Trenér: Holoubek.