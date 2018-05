Praha - Čeští fotbaloví reprezentanti se dál chystají na přípravné zápasy s Austrálií a Nigérií na nadcházejícím soustředění v Rakousku. Přestože teploty v Praze stoupají k tropickým 30 stupňům Celsia, kouč Karel Jarolím hráče nešetří a dnes jim naordinoval dva tréninky. Už v pondělí večer rozebíral s týmem na videu hru Austrálie. Ve středu reprezentanti odcestují do Rakouska.

"Dnes jsme potrénovali kvalitně a těžce a ještě nás čeká další trénink odpoledne. Bude to zítra zajímavé, jak se kdo bude cítit a jak kdo ucítí nohy, nebo ne," řekl novinářům obránce Filip Novák. "Já jsem naštěstí zvyklý na to vedro z Turecka, pro mě to zas takový rozdíl není," dodal bek Trabzonsporu.

Zatímco hráčům z české ligy skončila klubová sezona teprve v sobotu, většina legionářů už měla nějakou dobu volno a od trenéra Jarolíma dostali individuální plány.

"Vypnul jsem po skončení sezony v Turecku od fotbalu, ale i na dovolené jsem musel pracovat, protože jsem nechtěl přijít v nějakém zanedbaném stavu. Hned jak skončila sezona, mi blikl mail a tam jsem měl přímo nachystané, co mám každý den dělat. Chodil jsem běhat," uvedl Novák.

"Teď jsme na tréninku do toho naskočili a dostali jsme trošku zabrat, aby si tělo zase zvyklo. Každý měl volno jinak dlouhé, já skoro 14 dní, takže jsem se minulý týden udržoval ještě v Ostravě. Na člověku je i ten týden poznat, že to není úplně ono. Navíc to vedro tomu nepomáhá," dodal brankář německých Brém Jiří Pavlenka.

Před dopoledním tréninkem se tým společně fotil. Už v pondělí večer přišla první příprava před utkáním s Austrálií, které reprezentaci čeká v Rakousku v pátek.

"Rozebrali jsme si jejich hru, jejich slabiny i silné stránky. Je to tradiční účastník mistrovství světa. Záleží, v jakém budou hrát rozestavení. Bude to od nich takový poctivý fotbal, nedají nám prostor a nic zadarmo," prohlásil Novák.

Národní tým odcestuje do Rakouska ve středu dopoledne. Po pátečním utkání s Austrálií čeká reprezentanty příští středu souboj s Nigérií, dalším účastníkem mistrovství světa. Český celek se na šampionát do Ruska nekvalifikoval.

"Myslím, že to budou dobré prověrky. Oba týmy budou hrát na MS, vezmou ty zápasy určitě prestižně. Je to pro ně poslední test, každý se bude chtít ukázat trenérovi, aby na MS hrál. Uvidíme, jak na tom jsme ve srovnání s těmi, co postoupili," dodal Pavlenka.