Praha - Čeští fotbaloví reprezentanti se na soustředění v Rakousku na přelomu května a června utkají nejprve 1. června s Austrálií a 6. června s Nigérií. Pro oba soupeře budou zápasy přípravou na mistrovství světa v Rusku, kam národní celek nepostoupil.

"Chceme od 28. května do 7. června na soustředění do Rakouska. Prvního tam budeme mít Austrálii a šestého pak Nigérii. Oba zápasy mám víceméně potvrzené, jsou to velmi kvalitní týmy," řekl novinářům manažer reprezentace Jaromír Šeterle.

Austrálie se bude na šampionát připravovat v Turecku, odkud 1. června přiletí do Rakouska a v St. Pöltenu se utká s Českem. Následně 9. června v generálce změří síly s Maďarskem.

"Jsem rád, že můžeme strávit dlouhou dobu přípravou v Evropě, abychom byli co nejlépe připravení. Možnost hrát s Českem a Maďarskem je pro nás důležitá k doplnění našeho tréninkového režimu. Asociace nám zajistila nejlepší možnou přípravu," řekl trenér Austrálie Bert van Marwijk.

Největší hvězdou Austrálie je zkušený útočník Tim Cahill, k dalším osobnostem patří kapitán Mile Jedinak z Aston Villy a Mathew Leckie z Herthy Berlín. V nominaci na březnové přípravné zápasy je také stoper Aleksandar Šušnjar z Mladé Boleslavi, který dal rodné Austrálii přednost před Srbskem.

Češi se s Austrálií dosud utkali jen v roce 2000 v přípravě v Teplicích, kde vyhráli 3:1. Československo se střetlo s Austrálií osmkrát a vždy na její půdě. Šestkrát vyhrálo a dva zápasy skončily nerozhodně.

S Nigérii se dosud národní celek utkal jen jednou, na turnaji v Casablance v prosinci 1996 zvítězil po brankách Radka Druláka a Reného Wagnera 2:1. Africký celek bude na světovém šampionátu startovat potřetí za sebou.