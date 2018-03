Praha - Dohromady odehráli ve francouzské a španělské lize 52 zápasů a zaznamenali 45 branek. Hvězdní uruguayští útočníci Edinson Cavani z Paris St. Germain a Luis Suárez z Barcelony tak v dosavadním průběhu sezony dali víc gólů, než dokázalo nastřílet všech 21 českých fotbalistů nominovaných na přípravný turnaj v Číně. A právě v pátek v Nan-ningu by mohli oba nastoupit proti výběru trenéra Karla Jarolíma.

"Bude to dobrá prověrka, všichni se na to těšíme. Mluví se hlavně o Cavanim a Suárezovi, ale ten tým je skvěle složený. Co mám zkušenosti z Itálie, tak je tam obrovská kvalita. Je to silný tým a zápas nám hodně ukáže," řekl na pondělním srazu české reprezentace záložník Antonín Barák z Udine.

Jádro současného uruguayského týmu, který je mnohými považován za černého koně letošního mistrovství světa v Rusku, se začalo rodit v roce 2006, kdy se reprezentace ujal Óscar Tabárez. Hráčům, z nichž mu někteří před první nominací dokonce ani nezvedali telefony, trenér zdůraznil, že je ochoten jim tolerovat slabší formu v klubech, ale pouze výměnou za stoprocentní oddanost národnímu týmu.

Vyplatilo se, protože Uruguay díky tomu odstartovala novou úspěšnou éru. Třikrát za sebou postoupila na světový šampionát, před osmi lety na něm obsadila čtvrté místo a Suárez byl s jedenácti góly nejlepším střelcem kvalifikace MS 2014. V roce 2011 navíc uruguayská reprezentace přidala triumf na mistrovství Jižní Ameriky.

Suárez poprvé za národní tým nastoupil v roce 2007, Cavani o rok později a proti českému týmu může v pátek odehrát 99. utkání za reprezentaci. O tři dny později pak může jako pátý hráč v historii národního týmu dosáhnout hranice 100 zápasů.

Rekordmanem je Maxi Pereira se 124 starty, následují Diego Godín (113), Diego Forlán (112) a Cristian Rodríguez (102). Až na Forlána, který před třemi lety reprezentační kariéru ukončil, jsou všichni v nominaci na turnaj v Nan-ningu.

Stozápasovou metu má na dosah i Suárez, který dosud za reprezentaci odehrál 95 zápasů a s 49 brankami je historicky nejlepším střelcem Uruguaye. Druhý je Cavani s 40 zásahy. "Jsou to top hráči. Před zápasem se podíváme na rozbor a pak uvidíme, jestli to v zápase pomůže," řekl s úsměvem český brankář Jiří Pavlenka.

Ve formě jsou uruguayské hvězdy i v této sezoně. Cavani ve francouzské lize odehrál 27 utkání a s 24 góly je jejím nejlepším střelcem. Suárez ve Španělsku nastoupil k 25 utkáním a dal 21 branek. Lepší jsou pouze jeho spoluhráč Lionel Messi (25) a Cristiano Ronaldo z Realu Madrid (22).

"Při rozborech si ukazujeme, jak střílí nebo jak napadají, aby člověk věděl, jak může rozehrávat. Také se snažím poznat, jak protihráči přemýšlí, ale každý zápas je jiný a ty situace můžou být zcela odlišné. Ale na to, jestli střílí za vápnem, nebo až v něm, na to při zápase nemyslíte," dodal Pavlenka.